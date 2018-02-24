Страна заветов
Чем живут граждане КНДР?
«Мы, народ Северной Кореи, очень гордимся своей политической системой!» – редкие иностранные журналисты, приезжающие в страну, слышат именно эту фразу. Но как выглядит эта система изнутри? Чем живут граждане КНДР, которая давно и наглухо отгородилась от всего мира? Съемочная группа RT получила уникальную возможность рассказать об общественной атмосфере и различных сторонах жизни страны, о буднях и праздниках ее жителей.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai