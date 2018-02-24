Началось!
14:01. 24 февраля 2018 Просмотров - 795 9 коммент. Опубликовал: brahman
Первые ожидаемые последствия после предательства олимпийцев от РФ, которые выступают без российского флага и гимна.
Речь о тех спортсменах-гражданах России, которые толерантненько приползли на коленях на стадионы Кореи с мольбой „Хозяин, я на всё согласен! Обрати внимание на мою покорность! Без флага – так без флага: умные люди не ссорятся из-за тряпки.” (Себе: я ведь могу флаг России в номере под подушку положить – Хозяин не увидит. Так я останусь патриотом страны.)
„Хозяин! Без гимна России? Тоже не страшно, я согласен, согласен!!!” (Себе: я его в приступе высокого патриотизма исполню в кабине туалета – Хозяин ведь не услышит! Так что я всё равно патриот страны.)
„Хозяин! Разреши мне и дальше выступать – я согласен на всё, О, Хозяин!!!”
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Ну, а коли эти тупые русские на поверку оказались столь слабы духом – покорно подчинились афёре WADA, значит их можно и нужно бить дальше. Для начала – подставим некоторых из приползших на Олимпиаду: новая порция допинга в их анализах покажет, что Олимпийский суд в Швейцарии напрасно оправдал несколько десятков россиян.
А когда и этот трюк пройдёт, тогда мы развернём международное движение за превращение России в страну-изгоя. Северокорейцам ведь не зря дали зелёный свет – так контраст чётче проявится.
А когда и этот трюк пройдёт, тогда мы развернём международное движение за превращение России в страну-изгоя. Северокорейцам ведь не зря дали зелёный свет – так контраст чётче проявится.
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„Недавнее решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени совершенно неприемлемо. В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях", – говорится в заявлении американской федерации биатлона.
The official statement from the U.S. Biathlon Team on their decision not to participate in the IBU World Cup Biathlon Final in Tyumen, Russia. pic.twitter.com/ejQzRwrPOP
— US Biathlon (@USBiathlon) 24 февраля 2018 г.
„Россия по-прежнему не соответствует кодексу WADA, приезжающим (в Россию) спортсменам грозит опасность, шесть российских атлетов (по итогам Игр-2014) уже были наказаны IBU и МОК, по другому делу ожидается решение. В свете этих фактов проведение соревнований в Тюмени является возмутительным посланием миру в плане антидопингового безразличия”, – добавили в американской федерации.
„Россия по-прежнему не соответствует кодексу WADA, приезжающим (в Россию) спортсменам грозит опасность, шесть российских атлетов (по итогам Игр-2014) уже были наказаны IBU и МОК, по другому делу ожидается решение. В свете этих фактов проведение соревнований в Тюмени является возмутительным посланием миру в плане антидопингового безразличия”, – добавили в американской федерации.
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Полностью разделяю оценку В.В. Пякина: приползшие в Корею на брюхе спортсмены из России – ублюдки.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Ну это уж слишком – ублюдки. Никакие не ублюдки, просто люди плохо понимают свое место в жизни. Для них главное – личное достижение в спорте. О цене они не задумываются. А цена – потеря совести. Это напоминает некоторые призывы в равной степени почитать всех жертв Великой Отечественной – и солдат армии и власовцев-бендеровцев – ведь они все жертвы…
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Либо благополучие, либо честь. Они выбрали благополучие, но потеряли честь.
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А, может, их заставили? Может, это политика?
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Возможно и политика! Но человека чести невозможно заставить, его можно только убедить.
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А вы когда бухали в избиркоме, не потеряли честь?
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Началось!!! Умора. Началось это все в 91 году…..
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Раньше был СССР – самостоятельное государство, и он сам решал, как поступать в тех или иных случаях. Теперь рабу скомандовали, чтобы он не губу не топырил, а исполнял приказы. И он послал на дальнейшее унижение своих подданных… Опять там у них мельдоний обнаружился… Большинству спортсменов просто по уху и патриотизм, и все прочие переживания за свою родину. Им – где платят, там и хорошо.
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В добавок ко всему профессиональные спортсмены в основной массе нездоровы психически.Основные диагнозы: дебил с агрессивными наклонностями,олигофрения,легкие стадии умственной отсталости,поведенческие синдромы,связанные с физиологическими перегрузками,да мало там нормальных.Почитайте,а лучше посмотрите интерьвью бывших спортсменов,это такая каша в черепушках,которыми они едят!! Мама дорогая!! Последние особи попавшиеся на допинге подтверждают эти диагнозы на 100%! Смешной мер-сер куева педалик,просто гений на фоне наших (или не наших?) спортсменов,видимо отошел немного,психотерапия,отсутствие ударов благотворно сказались на мере-боксере.
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Казалось бы просто! Вон французы при таком же бес пределе, ВАДА наказали! Что мешает это сделать России? Да всё очень просто, пока дети руководства России будут жить в США и ЕС, нас будут воровать с курортов, не пускать во многие страны мира, спорт это так мелочи! Странный всё таки у нас патриотизм одним позволено только умирать за Россию. а другим торговать Россией! Всё по классике! «Jedem das Seine» что в переводе «каждому свое»!