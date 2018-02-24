„Хозяин, я на всё согласен! Обрати внимание на мою покорность! Без флага – так без флага: умные люди не ссорятся из-за тряпки.”

„Хозяин! Без гимна России? Тоже не страшно, я согласен, согласен!!!”

„Хозяин! Разреши мне и дальше выступать – я согласен на всё, О, Хозяин!!!”

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Ну, а коли эти тупые русские на поверку оказались столь слабы духом – покорно подчинились афёре WADA, значит их можно и нужно бить дальше. Для начала – подставим некоторых из приползших на Олимпиаду: новая порция допинга в их анализах покажет, что Олимпийский суд в Швейцарии напрасно оправдал несколько десятков россиян.



А когда и этот трюк пройдёт, тогда мы развернём международное движение за превращение России в страну-изгоя. Северокорейцам ведь не зря дали зелёный свет – так контраст чётче проявится.

Первые ожидаемые последствия послеолимпийцевРФ, которые выступают без российского флага и гимна.Речь о тех спортсменах-гражданах России, которые толерантненько приползли на коленях на стадионы Кореи с мольбойя ведь могу флаг России в номере под подушку положить – Хозяин не увидит. Так я останусь патриотом страны.)я его в приступе высокого патриотизма исполню в кабине туалета – Хозяин ведь не услышит! Так что я всё равно патриот страны.)