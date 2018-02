*



„Недавнее решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени совершенно неприемлемо. В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях", – говорится в заявлении американской федерации биатлона. , – говорится в заявлении американской федерации биатлона.

The official statement from the U.S. Biathlon Team on their decision not to participate in the IBU World Cup Biathlon Final in Tyumen, Russia. pic.twitter.com/ejQzRwrPOP

— US Biathlon (@USBiathlon) 24 февраля 2018 г.



„Россия по-прежнему не соответствует кодексу WADA, приезжающим (в Россию) спортсменам грозит опасность, шесть российских атлетов (по итогам Игр-2014) уже были наказаны IBU и МОК, по другому делу ожидается решение. В свете этих фактов проведение соревнований в Тюмени является возмутительным посланием миру в плане антидопингового безразличия”, – добавили в американской федерации.

Полностью разделяю оценку В.В. Пякина: приползшие в Корею на брюхе спортсмены из России – ублюдки.