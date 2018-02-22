По каким качествам нужно выбирать президента?
Каковы традиции государственного управления в России и почему успешный лидер должен их учитывать?
Журналист, автор программы «Информационная война» Дмитрий Таран рассуждает, на ком держится российская государственность? Зачем нужны бюрократы? Как эволюционировал Путин? Как, спустя более полувека разрухи, страна вышла на новый уровень управления? Изменилось ли качество жизни народа? Как расширить горизонт планирования и анализа и избежать событий, аналогичных украинским? Почему на пост президента можно выбирать только человека с управленческими заслугами? Сможет ли Путин победить в межклановой борьбе и сделать государство социальным?
==========================================================================
Рекомендуем:
Книги Внутреннего Предиктора СССР
===========================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
loading...
А почему мы, большей частью славяне, должны следовать навязанному нам механизму избирания отторгаемых населением тех или иных кандидатов всех уровней власти? У нас есть вариант и избирания, и жизни своей страны и это – Копное право. Нам не нужен президент, нам нужен монарх – человек,- представитель коренных народов, овладевший Клубьим (ментальным) телом (телом ума и разума), которое обозначается шаром державы монарха (“ман” – ум, “арх” – высший, одухотворённый; т. е. просветлённый ум).
Монархия – самодержавное правление народа посредством Копного права и приведения к власти самого умного и порядочного человека – монарха.
loading...
Точно! Монархия само оно! Даёшь царя иудейского!.. Когда я спросил одного гойского долбойоба: “Тебя что, устраивает, что тобой жыды руководят?”, он мне ответил: “Ну должен же нами кто-то руководить!”. Этот долбойоб был из чистых славян… Ну не могут они без пастуха!..
loading...
Результаты.ТАРАН пусть расскажет про результаты? почему вывезено 110млрд за 18 лет..почему работающие нищие есть в РОССИИ..почему мы жрём всякую фигню -нам продают.почему образование плохое и платная медицина..Пусть Таран назовет ту цель которую преследует Путин.Таран сам не знает.потому что сам Путин не знает своей цели.поэтому и программы у него НЕТ..программа есть у Грудина.И если Путин понимает слово развитие-так в течении 18 лет..то Грудинин предлагает иной путь..с умом.почему стали портить билборды с Путиным и их стали охранять полицейские..ведь у нас что.нет преступности?И вообще вам.не кажется что путин нас разводит ..и Таран просто или идиот или работник смрада Путина.
loading...
Ты верно заметил: российских дебилов постоянно разводят как лохов! Но поскольку российские дебилы таки дебилы, всякий раз они думают не на того…
loading...
А ты, надо понимать, дебил не российский?
loading...
Ты что, “всепропальщик”?.. Не комплексуй! В России есть и умные, причём, довольно много. Но дебилов пока больше, к сожалению…
loading...
У Путина нет и не может быть своей программы, но она есть у его кукловодов – еврейского раввината. Это и есть ответ на все твои “почему”. Президентом России должен быть русский человек, не зависящий от еврейской кодлы. Но жиды настолько сильны в России, что приличные люди все попрятались. Боятся, понимая, что жидов изгнать НЕВОЗМОЖНО. И пока это так, ни Путин, ни Грудинин, ни сам Иисус Христос ничего не смогут изменить. Когда передохнут все эти пархатые ублюдки во власти, бизнесе, правительстве..? Ответьте на этот вопрос. Вот тогда что-то переменится.