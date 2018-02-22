По каким качествам нужно выбирать президента?

Концептуал СМИ Каковы традиции государственного управления в России и почему успешный лидер должен их учитывать?

Журналист, автор программы «Информационная война» Дмитрий Таран рассуждает, на ком держится российская государственность? Зачем нужны бюрократы? Как эволюционировал Путин? Как, спустя более полувека разрухи, страна вышла на новый уровень управления? Изменилось ли качество жизни народа? Как расширить горизонт планирования и анализа и избежать событий, аналогичных украинским? Почему на пост президента можно выбирать только человека с управленческими заслугами? Сможет ли Путин победить в межклановой борьбе и сделать государство социальным?

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