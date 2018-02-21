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Борьба с внешними раздражителями

11:23. 21 февраля 2018 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал:


В продолжении похождений https://colonelcassad.livejournal.com/3992742.html механизированной руки.
Теперь задача усложнилась и проходу мешает внешний раздражитель в виде человека.



По идее, вполне возможно добавить в алгоритм действия устройства более агрессивную реаакцию на внешний раздражитель – например, машина разворачивается и начинает толкать человека или пытается схватить его рукой.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: boston dynamics, Видео, робототехника, роботы, технологии
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