Борьба с внешними раздражителями
11:23. 21 февраля 2018 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал: brahman
В продолжении похождений https://colonelcassad.livejournal.com/3992742.html механизированной руки.
Теперь задача усложнилась и проходу мешает внешний раздражитель в виде человека.
По идее, вполне возможно добавить в алгоритм действия устройства более агрессивную реаакцию на внешний раздражитель – например, машина разворачивается и начинает толкать человека или пытается схватить его рукой.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Мерзкая гадина.