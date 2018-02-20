Соглашение России с Ливаном: новый форпост на Ближнем Востоке?

Получив военно-морские и авиабазы ​​в Сирии, Россия теперь может ориентироваться на Ливан, считает издание National Interest.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобороны России создать соглашение о военном сотрудничестве с Ливаном.

Москва хочет, чтобы ливанские порты были открыты для посещений российскими военными кораблями и допуск к аэропортам, как к транзитным пунктам для российских боевых самолетов. Соглашение будет охватывать широкий спектр мероприятий, включая совместные учения, сотрудничество в борьбе с терроризмом и российские тренировки для ливанских военных.

Интересно, что, хотя арабское издание «Sputnik News» сообщило о российском плане, в основных арабских средствах массовой информации, как « Аль-Джазира» или «Дейли-звезда» в Ливане об этом не говорится.

Что происходит? Российско-ливанское военное соглашение примечательно тем, что в отличие от соседней Сирии Ливан и его военные всегда были ориентированы на Запад. В то время как Вооруженные силы Ливан используют какое-то российское оружие, такое как танки и винтовки, в 2008 году военные отказался от предложения Москвы о десяти истребителях МиГ-29. Большинство оборудования - американское и западноевропейское, в том числе танки M60 и M48, бронетранспортеры M113 и противотанковые ракеты TOW. По данным СМИ, администрация Обамы и Трампа направила более 357 млн. долл. США на вооружение в Ливан с 2008 года. Часть оборудования, включенного в Ливан, включает в себя боевые машины пехоты М2 Брэдли и предстоящую продажу шести ударных вертолетов MD 530 для содействия в борьбе страны с ИГ , Американская поддержка страны продолжается, несмотря на обвинения в том, что Ливан помогает "Хезбалле", что означает, что Вашингтон эффективно вооружает своих врагов.

Но более насущный вопрос заключается в том, станет ли Ливан российским союзником, подобным Сирии. Дамаск предоставил военно-морскую базу Тартус во время холодной войны, отдав Москве дружественный порт на Средиземном море. В настоящее время российские войска и самолеты базируются в Сирии в поддержку правительства Асада.

Но в предполагаемом соглашении с Ливаном упоминаются взаимные визиты в Россию и Ливан, а не российские корабли, базирующиеся в Ливане, - говорит Ольга Оликер, директор программы «Россия и Евразия».

Соглашение предусматривает «широкую структуру», добавляет Оликер. «Таким образом, это не знаковое событие, это шаг. Но это, безусловно, является частью усилий России по расширению ее участия и отношений на Ближнем Востоке и стремлению Ливана иметь больше партнеров и вариантов».

И что получает Ливан? «Им нужен защитный зонтик против Израиля», - говорит Тони Бадран, исследователь Фонда защиты демократий. И столь же важно, что Бейрут мог использовать перспективу российско-ливанского военного договора, чтобы побудить Соединенные Штаты предлагать больше помощи.

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https://zen.yandex.ru/media/war/soglashenie-rossii-s-livanom-novyi-forpost-na-blijnem-vostoke-5a8a99ad9e29a2a273552449