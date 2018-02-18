Советник-посланник посольства России пообещал поддержать Израиль в случае атаки Ирана
23:37. 18 февраля 2018 Просмотров - 241 10 коммент. Опубликовал: Владимир
Советник-посланник посольства России в Израиле Леонид Фролов в интервью изданию Times of Israel пообещал еврейскому государству поддержку в случае военной атаки со стороны Ирана. "В случае агрессии в отношении Израиля, не только Соединенные Штаты будут на стороне Израиля,-- отметил господин Фролов.-- Россия тоже встанет на его сторону. Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле, и Израиль в целом дружелюбная страна, и, таким образом, мы не позволим никакую агрессию против Израиля".
При этом заместитель посла выразил сомнение в распространяемой Израилем информации о том, что беспилотник, в ночь на 10 февраля вторгшийся на территорию Израиля, был изготовлен в Иране, и предложил израильским властям наладить контакты с сирийской разведкой.
Напомним, нарушение беспилотником, прилетевшим из Сирии, израильского воздушного пространства, привело к самой масштабной военной операции на территории соседней страны, проведенной соединениями Армии обороны Израиля с момента начала там гражданской войны в 2011 году. В уничтожении «иранских целей» на территории Сирии участвовал ударный вертолет «Апач» и восемь истребителей F-16, один из которых был сбит сирийскими ПВО и упал уже на израильской территории, оба пилота успели успешно катапультироваться. Уничтожение самолета стало первой потерей военной авиации Израиля с 1982 года.
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А вот в такие моменты надо проявлять свою гражданскую инициативу, и мочкануть парочку 10ятков И Уд хоть и в синагоге, чтоб за нас мрази таких слов не говорили! Ибо мы категорически не согласны поддерживать
этих шекелей обрезанных!
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Не говори вслух, а то Благин “майору” доложит. Идите на выборы и скажите нет иудаизму.
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Мне терять нечего!
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Единственная Сила способная противостоять разжиганию новой войны , которая и организуется из Израиля и Штатов , это союз стратегический России , Китая и Ирана . А власть всё делает , что бы потенциальные союзники нам не верили . И Россию оставляют на одиночество .
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Александр! Китай не дурак. Он никогда не согласится на СТРАТЕГИЧЕСКОЕ партнёрство с Российской Федерацией! Война Израиля с Ираном, если она будет, сделает РФ и США союзниками. Для Путина представится шанс не “потерять лицо”. А для нас … мирное небо над головой. Пока.
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Значит надо К Ким Чен Ыну с подарками ехать! И попросить чтоб у него нечайно балистическая ракета с ядерной боеголовкой, желательно кассетного типа сошла с запланированной орбиты при очередном испытании и упала в огород к Бенджамину Не тань я ху!
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К сожалению, у России нет стратегических партнеров, а есть сочувствующие в сторонке, есть примазывающиеся, что бы в удобный момент от нее что нибудь урвать и те, кто ждет от нее помощи.
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Путинцы, дайте ответ нам неразумным.
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Вам неразумным только один совет дать могу – взрослеть, умнеть, ДОБРЕТЬ. Просыпаться.
Попробуй, пожалуйста, дорогой Брат Ярослав, понять меня правильно.
Другого пути у Тебя просто нет. Да и не будет НИКОГДА.
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Вот сижу и читаю очередной вброс нашей новостной газеты Литовское Утро, снова травля на русских литовскому б ы д л у. якобы российские ЧВК в Сирии вне закона, и как отжимают русские нефть сирийскую, и деньги себе гребут за неё, ну в этом роде. А про себя думаю, что же за война там идёт и с какой целью! И тут приходит озарение! Жиды всем дали религию, нам херестиянство, арабам ислам и по своему образу и подобию обрезойухство мусульманам тоже дали- что из человека делает настоящего внушаемого биоробота. Но с нами всё ок у нас всё работает, у нас демография падает, мы захвачены, территория и ресурсы качаются, алкоголь пьётся, молодёжь растлевается всё отлично просто. А с исламом где-то просчитались- прирост просто адский, наплодилось их что тараканов в совковой многоэтажке, твари не пьют в семье по 7-10-12 детей, е…ся как кролики, плодятся как крысы. Натравить их на нас как это было ращитано не удалось по каким то причинам.В первую очередь ислам должен был отжать нас с вами, а потом их просто слили бы. Но то ли нас евреи и так смогли захватить то ли ещё чего, не понадобилось в общем! А тем временем сами же жиды перед мусульманами натворили такого, что мусульмане спят и видят, как тех самых жидов они на своих полумесяцах вертухать будут.. Ну сектор газа там отжали, голанские высоты загребли, палестинцев средь бела дня с ястребков белым фосфором запрещённым по конвенции ООН поливали ради забавы. И стали думать жиды что делать с эдакой биомассой! Деление на сунитов и шиитов ожидаемых результатов тоже не принесло, ну раздрай малёха, ну вздорят, да и только. И что тогда делают жиды? Втюхивают радикальный ислам, причём начали с кавказа чтоб и руским досталось, 3 чеченские войны америка спонсор боевиков ну в общем классика жанра, наших не мало полегло там, гражданских вообще как овец резали!!! Был куплен Рамзяльник Кадыров , и на этом там урегулировалось более менее.. А популяции сумульманской более некуда расти, ибо прямая угроза жидам возникает прямо у границ. Как их подрегулировать а? Правильно- Проект исламское государство ирака и леванта! И снова лев.. А они мусульмане же обрезанные тупые биороботы! Взяли и схавали всё это дело! А тут ещё Кадаффи надумал стратегический запас воды из пустыни сахара начать выкачивать для посадки тыковки с морковочкой, плюс выпустить в оборот золотой динар- прямую угрозу сшанскому доллару и жидовскому шекелью! Ну и понеслось!!! Своими же руками своих же! Как и у нас. А хитрые шекели ходят радуются да руками потирают что всё так славно получилось! А те бараны исламисты после каждого убитого исламиста кричат Аллаху Акбар! Тоесть Слава жидовскому богу Еллохиму! Элементарно ватсон! Ну или если по нашему- то такая вот петрушка! Дальше всё сами додумаете- НАДЕЮСЬ!