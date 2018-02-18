Советник-посланник посольства России пообещал поддержать Израиль в случае атаки Ирана

Советник-посланник посольства России в Израиле Леонид Фролов в интервью изданию Times of Israel пообещал еврейскому государству поддержку в случае военной атаки со стороны Ирана. "В случае агрессии в отношении Израиля, не только Соединенные Штаты будут на стороне Израиля,-- отметил господин Фролов.-- Россия тоже встанет на его сторону. Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле, и Израиль в целом дружелюбная страна, и, таким образом, мы не позволим никакую агрессию против Израиля".

При этом заместитель посла выразил сомнение в распространяемой Израилем информации о том, что беспилотник, в ночь на 10 февраля вторгшийся на территорию Израиля, был изготовлен в Иране, и предложил израильским властям наладить контакты с сирийской разведкой.

Напомним, нарушение беспилотником, прилетевшим из Сирии, израильского воздушного пространства, привело к самой масштабной военной операции на территории соседней страны, проведенной соединениями Армии обороны Израиля с момента начала там гражданской войны в 2011 году. В уничтожении «иранских целей» на территории Сирии участвовал ударный вертолет «Апач» и восемь истребителей F-16, один из которых был сбит сирийскими ПВО и упал уже на израильской территории, оба пилота успели успешно катапультироваться. Уничтожение самолета стало первой потерей военной авиации Израиля с 1982 года.