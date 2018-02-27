Ливан может стать еще одним форпостом России на Средиземном море

Закрепившись в Сирии, пишет журнал National Interest, Россия проявляет сейчас повышенный интерес к Ливану. Цель, считает NI, очевидна: России нужна еще одна база на Средиземном море.

Сообщая о повышенном интересе России к Ливану, NI ссылается как на арабское издание Sputnik News, так и на проиранские СМИ в Ливане, близкие к Хезболле: спутниковый телеканал al-Mayadeen и сайт al-Manar. По сообщениям вышеупомянутых изданий, российский премьер-министр Дмитрий Медведев приказал Министерству обороны РФ начать военное сотрудничество с Ливаном. Москва, пишет NI, хочет, чтобы морские и воздушные порты Ливана были открыты для транзита российских кораблей и самолетов. По уже отработанной схеме такое сотрудничество также включает в себя проведение совместных военных учений, сотрудничество в борьбе с терроризмом и подготовку российскими инструкторами ливанской армии.

Американцы бьют тревогу, потому что в отличие от соседней Сирии Ливан и его армия были ориентированы на Запад. Да, Ливанская армия (LAF), с одной стороны, использует некоторые виды российского оружия и военной техники (танки, стрелковое оружие и т.д.), но с другой, в 2008 году Министерство обороны Ливана отказалось принимать от России 10 бесплатных истребителей МИГ-29. Большая часть оружия и техники в LAF, пишет NI, западного производства. В основном, США и Западной Европы, в т.ч. и танки М48 и M60, бронетранспортеры M113, противотанковые ракеты TOW и т.д. По данным программы Security Assistance Monitor Центра международной политики (CIP), администрации Обамы и Трампа поставили Ливану за последние десять лет оружия и военной техники для борьбы с запрещенным в России «Исламским государством» более чем на 357 млн долларов. Несмотря на все чаще раздающиеся в США обвинения в том, что LAF все больше попадает под контроль Хезболлы, Вашингтон поставки оружия Бейруту не прекращает.