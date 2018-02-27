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Ливан может стать еще одним форпостом России на Средиземном море

19:27. 27 февраля 2018 Просмотров - 287 Нет комментариев Опубликовал:

Сирия. Латакия. Колонна отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ

Закрепившись в Сирии, пишет журнал National Interest, Россия проявляет сейчас повышенный интерес к Ливану. Цель, считает NI, очевидна: России нужна еще одна база на Средиземном море.

Сообщая о повышенном интересе России к Ливану, NI ссылается как на арабское издание Sputnik News, так и на проиранские СМИ в Ливане, близкие к Хезболле: спутниковый телеканал al-Mayadeen и сайт al-Manar. По сообщениям вышеупомянутых изданий, российский премьер-министр Дмитрий Медведев приказал Министерству обороны РФ начать военное сотрудничество с Ливаном. Москва, пишет NI, хочет, чтобы морские и воздушные порты Ливана были открыты для транзита российских кораблей и самолетов. По уже отработанной схеме такое сотрудничество также включает в себя проведение совместных военных учений, сотрудничество в борьбе с терроризмом и подготовку российскими инструкторами ливанской армии.

 

Американцы бьют тревогу, потому что в отличие от соседней Сирии Ливан и его армия были ориентированы на Запад. Да, Ливанская армия (LAF), с одной стороны, использует некоторые виды российского оружия и военной техники (танки, стрелковое оружие и т.д.), но с другой, в 2008 году Министерство обороны Ливана отказалось принимать от России 10 бесплатных истребителей МИГ-29. Большая часть оружия и техники в LAF, пишет NI, западного производства. В основном, США и Западной Европы, в т.ч. и танки М48 и M60, бронетранспортеры M113, противотанковые ракеты TOW и т.д. По данным программы Security Assistance Monitor Центра международной политики (CIP), администрации Обамы и Трампа поставили Ливану за последние десять лет оружия и военной техники для борьбы с запрещенным в России «Исламским государством» более чем на 357 млн долларов. Несмотря на все чаще раздающиеся в США обвинения в том, что LAF все больше попадает под контроль Хезболлы, Вашингтон поставки оружия Бейруту не прекращает.

Сейчас у Белого дома и Пентагона, похоже, появляется новая головная боль: Ливан может стать союзником России, как Сирия. Дамаск предоставил Советскому Союзу в годы холодной войны морскую базу в Тартусе, что позволило Москве иметь свой порт в Средиземном море. Сейчас российские военные и самолеты базируются в Сирии и поддерживают Башара Асада, который недавно разрешил заходить в Тартус военным кораблям с атомными силовыми установками.

Однако в еще не подписанном соглашении речь идет, утверждает NI, только об обмене России и Ливана визитами военных моряков. О базировании российских военных кораблей в ливанских портах речь не идет. По крайней мере, пока.

По словам Ольги Оликер, директора программы «Россия и Евразия» при Центре Стратегических и международных исследований (CSIS), соглашение обеспечит большие перспективы: «Это не ориентир для дальнейшего движения, это шаг. Несомненно, это часть усилий России усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и укрепить связи со странами региона. Москва пользуется желанием Ливана иметь как можно больше партнеров и возможностей для выбора».

Что же касается Бейрута, то он получит взамен, по словам Тони Бадрана, аналитика Фонда защиты демократий (FDD), «защитный зонтик» против Израиля. Ливанцы также смогут воспользоваться угрозой подписания военного соглашения с Россией как средством шантажа, чтобы заставить Вашингтон еще больше им помогать. 

 

 
 
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