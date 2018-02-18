Военная приемка. Военная полиция. Возрождение

В этот раз «Военная приёмка» покажет уникальную операцию по освобождению заложников в Национальном центре управления обороной. Таких учений широкой публике прежде не показывали никогда. Чтобы на Москве-реке буквально у стен Кремля на скоростных катерах работали бойцы противодиверсионных служб с автоматами и в аквалангах, чтобы учебный штурм проходил в здании, где работает министр обороны – такой эксклюзив на телевидении впервые, в фильме про военную полицию. Считается, что главные её обязанности – поддержание порядка, дисциплины среди военнослужащих и патрулирование. На самом деле в задачи «красных беретов» входит борьба с преступностью, диверсиями, сопровождение, охрана армейских колон и организация гуманитарных миссий в горячих точках. Но ко всем этим фронтовым операциям надо тщательно готовиться. Именно поэтому «Военная приёмка» отправится на Северный Кавказ, где специально для военной полиции построили новейший учебный центр.



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Источник: www.youtube.com