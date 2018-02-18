Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Военная приемка. Военная полиция. Возрождение

10:54. 18 февраля 2018 Просмотров - 218 Один комментарий Опубликовал:

В этот раз «Военная приёмка» покажет уникальную операцию по освобождению заложников в Национальном центре управления обороной. Таких учений широкой публике прежде не показывали никогда. Чтобы на Москве-реке буквально у стен Кремля на скоростных катерах работали бойцы противодиверсионных служб с автоматами и в аквалангах, чтобы учебный штурм проходил в здании, где работает министр обороны – такой эксклюзив на телевидении впервые, в фильме про военную полицию. Считается, что главные её обязанности – поддержание порядка, дисциплины среди военнослужащих и патрулирование. На самом деле в задачи «красных беретов» входит борьба с преступностью, диверсиями, сопровождение, охрана армейских колон и организация гуманитарных миссий в горячих точках. Но ко всем этим фронтовым операциям надо тщательно готовиться. Именно поэтому «Военная приёмка» отправится на Северный Кавказ, где специально для военной полиции построили новейший учебный центр.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Военная приемка. Военная полиция.
В этот раз «Военная приёмка» покажет уникальную операцию по ... телевидении впервые, в фильме про военную полицию. Считается, что главные её обязанности... Северный Кавказ, где специально для военной полиции построили новейший учебный центр.Подробности...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 июня 2017
...ИГИЛ», - пояснил автор «Военной приемки» Алексей Егоров, комментируя кадры...Военная приемка» журналистам телеканала «Звезда» удалось снять, как проходит рейд военной полиции...операцию сняли журналисты программы «Военная приемка» телеканала «Звезда».Самодельные...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 июня 2017
...Егоров в очередном выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». ..., как говорит командир подразделения военной полиции Минобороны России Асланбек Берсанов, ... сирийском городе сегодня отвечает отделение военной полиции «Север». Броневик «Тигр»,...
Новости Украины и Новороссии 26 сентября 2016
... воинские формирования для прохождения срочной военной службы будет отправлено 13908 человек....В совершении двойного убийства украинская полиция подозревает Александра Пугачева - бывшего бойца... и находятся на стадии государственной приемки. То есть, их будут ...
«Военная приемка. Сирия. Итоги»
Это специальный выпуск «Военной приемки», посвященный победе русского оружия в .... Когда два года назад наши военные вступили на территорию САР, террористы... победа: летчиках, моряках, саперах, отрядах военной полиции, и, конечно же, бойцах ССО...
«Военная приемка в Сирии. Полиция в Алеппо»
Программа «Военная приёмка» продолжает работать в самой ... борт. И узнают зачем сирийские военные разводят на передовых заставах… гусей...

Один комментарий»

  • 670 -98
    VaSya 18 февраля 2018 в 11:01 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Россия современное высокоразвитое европейское государство небольшого размера в пределах МКАД, владеющее огромной неосвоенной территорией находящейся в его колониальном подчинение.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>