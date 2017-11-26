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Военная приемка. Военная полиция.

11:32. 26 ноября 2017 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

В этот раз «Военная приёмка» покажет уникальную операцию по освобождению заложников в Национальном центре управления обороной. Таких учений широкой публике прежде не показывали никогда. Чтобы на Москве-реке буквально у стен Кремля на скоростных катерах работали бойцы противодиверсионных служб с автоматами и в аквалангах, чтобы учебный штурм проходил в здании, где работает министр обороны – такой эксклюзив на телевидении впервые, в фильме про военную полицию. Считается, что главные её обязанности – поддержание порядка, дисциплины среди военнослужащих и патрулирование. На самом деле в задачи «красных беретов» входит борьба с преступностью, диверсиями, сопровождение, охрана армейских колон и организация гуманитарных миссий в горячих точках. Но ко всем этим фронтовым операциям надо тщательно готовиться. Именно поэтому «Военная приёмка» отправится на Северный Кавказ, где специально для военной полиции построили новейший учебный центр.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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