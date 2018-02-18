Сколько стоит человек? Цена христианская

Но разве возможно считать победой Православия эти 2–3 сотни исторических праведников? [2] Разве задачей позитивной религии не является победа всеобщая, когда даже самый «слабоумный» прихожанин не может не признать за учением Спасителя всей власти, всей правды, а значит и всей мирской выгоды для себя?

Никто не посмеет сказать, что столь высокие примеры современному обществу не нужны, или, что они способны приносить лишь вред, ибо они на деле служат примером, если так можно сказать, для воспарения души, очищения её вкупе с телесной оболочкой от повседневности липкого плотского греха.

Но, если вопреки взору атеиста, абстрактный Космос в глазах христианина предстаёт в своей абсолютной освещённости, то на Земле такую светлую силу найти оказывается весьма и весьма непросто. Христианская традиция говорит всего о нескольких сотнях таких человеческих душ за все прошедшие столетия, считая со времён распятия и воскресения Иисуса, готовых на всепрощение греха каждому, преступившему чрез заповедь Христа. И эти праведники, растиражированные на страницах книг и папирусов, давно и прочно вошли в читательский обиход, и при необходимости легко выставляются как знамя и гимн победного шествия отеческой ортодоксальной веры.

Не буду говорить о положительных и полезных примерах поведения христианина в быту или по жизни. Об этом было сказано до меня и много, и убедительно, и с известной горячностью. Ведь христианское милосердие не может знать предела, оно из сердца, и готово видеть даже в тяжких движениях греха лишь временное помутнение сознания, неосознанный срыв неокрепшей ещё души, по изначальной сути своей предназначенной отнюдь не греху, но тому горнему, наивозвышенному из всего, что только может быть в пределах обоих Космосов [1] , и что призвано в своей полноте рано или поздно проявиться на этой грешной земле.

Но что мы видим на деле?



Стало ли наше христианство за 800 исторических лет образцом жизни и примером существования для каждого?[3]



Любой из нас, кто читает сейчас это строки, без труда вспомнит образцового знакомого, отвечающего означенным требованиям.



Часто это служители местного прихода, рядовой иерей, или даже настоятель храма. И редко – человек сугубо светский.

Вокруг такого духовника стоят сразу несколько друзей сердца, готовых не только брать пример для себя, но и рекомендовать его при случае остальным, по их мнению, страждущим и обездоленным духом.

Но ведь и их тоже «единицы». На одного духовника приходится в лучшем случае от 1 до 20 поспешников, и до двух-трёх тысяч (в зависимости от места стратегического расположения прихода и его, так сказать, мистифицированной привлекательности) обезличенных приходской толпой верующих.



Для столь масштабного, задуманного как планетарное, учения Спасителя это ничтожно мало. Такими темпами невозможно решить основной задачи Христа – прижизненного спасения каждого от непокаянного греха с последующим его восхождением в чертогах предвечного Создателя.

В России около 30 тысяч приходов. Если допустить, что в каждом из них найдётся по одному просвещенному духом иерею или подвижнику, за которым готовы идти страждущие, то даже в этом случае наберётся не более одного миллиона кандидатов на спасение.[4]

Так в чём же проявлялось и проявляется сегодня христианское милосердие?[5] Какова его роль? И может ли милосердие, сокрытое в единственно истинном источнике – русской Церкви,[6]поспешествовать новому завету Христа во имя спасения всего остального мира?[7]

Ведь чтобы получить много добрых плодов, нужно и немало добрых плодоносящих дерев. Да и туда ли падают те плоды, что созревают? Сколько еще должно миновать времён, чтобы переломить ситуацию? Или Церкви-миссионерке Христа давно уже всё равно, и она вполне смирилась с безвыходным своим положением?

Да и много ли знаем тех, кто действительно способен преобразиться под проповедью духовника или благодаря неустанным соблюдениям церковных треб?



Это ведь в храме, пред Господом, мы бываем добродетельны и милосердны.



Но чуть ступает нога за калитку, и власть над нами берут уже другие законы, законы мира сего.



Мы внезапно преобразовываемся, подобно Фениксу, в нечто противоположное, принуждённые вновь и вновь совершать измену не только под влиянием внешнего давления суетного мира, но и по собственному житейскому малодушию или душевной слабости.

На поверку «просвещённого» этаким способом христианина не хватает и на самое непринуждённое знакомство, не то что на дружбу, любовь или на спасение ближнего. И тогда мы оказываемся, уже в который раз, свидетелями тщетности многосотлетних чаяний и мольб целых армий трудников отеческого богословия, благочестия и вероисповедания.



По горячему слову апостола Павла выходит, что не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. А через праведность, надо полагать, приходит и Спасение.

Неужели наши иереи, а с ними и православные люди столь наивны и руководствуются этими словами Павла, считая, что в материальном мире одной верой, без дел, возможно спасение души своей?

Но ведь, чего скрывать, Христовы овцы подчас оказываются не способны ни побороть в себе элементарный эгоцентризм, ни расстаться с собственными амбициями и претензиями к миру. И если этого не гнушаются и многие пастыри, то куда тогда деваться простому христианину?

Кто первый должен идти на смирение и примирение в случае возникшей недомолвки или вражды? Вопрос праздный. Это всё равно, что спросить – кто должен бороться с преступностью: мой хромоногий сосед дедушка Василий или бравый полицейский с браунингом?

А что в истории о примерах смиренности и всепрощения Церкви?

У человека ведь нет иных нравственных ориентиров, как только те, – подсмотренные им в «Библиях» и перенесённые на социальную почву. Общество давно уже взяло на вооружение всё лучшее, что накоплено исторической Церковью и так называемым светским благолепием.



Так может, и нет уже никакой необходимости в существовании церкви как нравственного института? Может быть, человечество и само найдёт решение своих проблем, через ту же науку, искусство, творчество?



Может быть, этого будет вполне достаточно для взаимного добрососедского сосуществования, являющегося основой развития, роста и самосовершенствования человечества?



А так называемое Спасение – это лишь плод воображения экзальтированных умов отеческого вероисповедания и его великого основателя?

Искушение или спасение?

Рассудите, люди добрые,

Подскажите, люди злые –

Где поля семян хоромные?

Где погибшие, гнилые?

У церкви «врагов» едва ли не больше, чем объектов во внешнем мире.



Любое нововведение в жизни светской, любой признак, движение прогресса – есть и искушение, и потенциальная потребность для внутрихрамового жития.



Говорить, что церковь обходится или может обходиться без новшеств, значит не знать и не понимать, как и чем на деле обретается церковь.[8]



Апостольский наказ первохристианской общине на воздержание от соблазна в реальной жизни нынешней церкви лишь на малый срок способен оттянуть неизбежное, – признать это новшество, – но не заклеймить и не устранить его навечно из жизни христианской общины.



Из обозримой нам истории мы помним, что недолго удавалось церкви противостоять дьявольским соблазнам: электрификация храмовых и подсобных приделов, пользование автомобилями, бытовыми приборами, электронной аппаратурой, начиная с мобильных устройств и навигаторов и кончая компьютерами и «сетевыми маркетингами» способствующие продвижению внутриведомственного «духовного» товара.[9]



И если опубликованное недавно, так называемое «третье Фатимское пророчество»,[10]зафиксированное бабкой Вангой на клочке бумаги из школьной тетради, своими подробностями способно свести сума каждого правоверного католика, то это не повод истовому православному человеку видеть в этом жутком предсказании торжество отеческого вероисповедания.



Как говорится, хватает и своих тараканов.[11]

Решётки на окнах,[12]вневедомственная охрана,[13] храмовая компьютеризация, сопровождаемая наблюдательной аппаратурой (видеокамеры и регистраторы) и мн. другое – это всего лишь неизбежный результат потребности в этих новшествах, жизненная необходимость адекватного окружающему миру существования, которая отнюдь, как мы видим, не чужда отеческой ортодоксальной церкви.



Всё новое для «языческого» мира рано или поздно перекочёвывает и в стены православного храма. Это не суд, это всего лишь констатация, в общем-то, известного и по обывательски понятного явления.

Всё, что необходимо церковному житейскому укладу для оправдания столь «ужасного», но неизбежного, как сама жизнь, греха – это открыто обозначить и официально признать известную необходимость сношения с внешним миром, с той её прогрессивной и полезной стороной, которая, по определению само̀й же церкви, будет способна не наносить непоправимого вреда духовно-спасительной миссии русского Православия.



А для этого нужны весьма крепкие, побуждающие доверие в обывателе, богословские обоснования, строящиеся на Библии и отеческих Преданиях.

Иначе, все эти вопросы рано или поздно начнут задавать, и уже задают, люди. Сначала те из них, кто предпочитают быть в стороне от храма, а потом и остальные, кто обитают внутри него духом Христовым, до той поры уверенные, что лишь в Нём заключены все благости и успехи мира – вера, надежда, любовь, а значит, и предвечное спасение каждого праведника пред ликом Всевышнего.

Мне, например, благодаря более близкому приобщению к культуре средневекового Православия, где, благодаря новейшим воззрениям, историческая роль Руси-России получает совершено новое и главенствующее освящение[14], разумное потребление иерархами и служителями церкви так называемых мирских благ уже не кажется предосудительным.



Вопрос только в мере и адекватности, когда, скажем, те же наручные часы поместного «патриарха» или его «мерседесы» действительно не предметы только лишь престижа, а некая служебная необходимость на благо дела.



Ведь за шелухой, навязанной нам псевдо-истории «карамзиных» высвечивает совсем иная, пусть ещё не столь широко открытая общественности, историческая правда: ни светская, ни церковная власть в России никогда не была бедна или аскетична.

И до сих пор, даже в условиях разгорающейся в стране холодной гражданской войны,[15]несмотря на все разрушительные усилия наших противников – исторических вассалов, Россия – по-прежнему наиболее богатая на планете и особо полноценная в глазах провидения, держава.[16]



Сам Христос, судя по последним историческим изысканиям, придерживаясь аскетического духа в служении Отцу и подданным, не был, однако, абсолютным бессребреником по жизни. Как истинный царь своего народа, принимая решения по самым различным земным вопросам, не гнушался он и так называемого благолепия мира сего.[17]



Вероятно, наша Церковь никогда не становилась стяжательницей «бесова добра» и храмового благолепия, а, будучи прямой наследницей Христа, изначально была в этом направляема и рукоположена её основателем.

Однако не трудно понять и тех, кто, опираясь на традиционные взгляды исторического христианства,[18] готов требовать от церкви весьма большой, а иногда и абсолютной скромности, даже не только лишь непосредственно пред святым алтарём, но также, что называется, и в бытовом векованьи пастырей.

На сегодняшний день Богу невозможно надеяться на собственное упование в отношении человечества. Миссия ни одной из христианских конфессий не подпадает под определение СПАСЕНИЯ человечества.



А опасающиеся скорого пришествия Армагеддона могут спать спокойно. Если бы пророчество Иоанна Богослова «решило» исполниться нынче, оно было бы ложным, как не соответствующее своему же библейскому описанию. Не то чтобы половина, а лишь ничтожнейшая часть ото всего населения планеты достойна одесную Бога[19].



В качестве спасаемых праведников выбирать будет не из кого. Кризис духа бродит «по европам», всё более чувствуя себя полноправным хозяином.

Но почему-то я уверен, что ценность человека, его личности, отбирается Богом не только из числа людей православных, будь то просветленный иерей или приходской обыватель, блюдущий христианские и церковные наказы. Думаю, у Бога на случай Суда есть и иные достойные критерии, по которым он захочет отобрать себе овец.



В том числе, даже из среды таких «отступников», как атеисты, буддисты, иудеи, магометане, скептики всех мастей и даже ненавистные «нам» католики с протестантами. Иначе не набрать даже тысячной доли «праведников» из семимиллиардной земной паствы.



А это уже не отвечает ни библейским пророчествам о конце Света, ни здравому смыслу, приличествующему, кажется, для любого уголка Вселенной, и столь близкому таким понятиям, как Справедливость, Адекватность и Немстительность Бога-Отца, которого каждый из нас, скрыто или явно, исповедует в самых потаённых уголках незримой души.[20]









Сноски

[1] Мистически наиболее «примитивные» традиции (христианство в их числе) делят мир на два начала – тварно-материальный и духовно-сознательный. [2] Здесь речь может идти не о праведниках вообще, к коим причислены, например, убиенные Иродом полтора десятка тысяч младенцев Вифлеема, а о святых, прославившихся деланием, стяжанием духа и преданной верой. [3] Исторические датировки приводятся согласно концепции Новой хронологии. [4] Если (по мнению РПЦ) спасаются только те из нас, кто нелицемерно исповедует Православие, то из 140 миллионов проживающих в России потенциальных кандидатов на спасение только 1 миллион имеют на это реальный шанс. [5] Речь в данном случае – об отеческом вероисповедании. Ведь иные христианские ветви (католицизм, протестантизм…) – «суть отклонения от Христа, ведущие в ад». [6] Под русской Церковью имеется ввиду автокефальная Русская Православная Церковь Московской патриархии. [7]Остальной мир – это 7 миллиардов человек; из них, не охваченных вообще никаким христианским учением – более 5 миллиардов. Даже с учётом всех приходов Зарубежной Православной Церкви за чертогами Российской Федерации (вместе с дворами РПЦ) наберётся не более одной тысячи Русских приходов. Однако, кроме РПЦ Московской Патриархии, в России существуют и иные русские церкви, их около сотни, и все они считаются и «официально» именуют себя Православными. [8] Здесь не рассматривается теория, по которой любое продвижение вперёд есть деградация в развитии. [9] На вопрос, можно ли придти в храм со своей свечой, служитель по обыкновению ответит отказом, ссылаясь на неосвещённость предмета православным иереем. [10] Не путать с искажёнными публикациями этого пророчества в 1960-м, в 2000-м и в 2001 годах, рассказывающими, якобы, о простом покушении неких военных на папу Римского. На деле пророчество португальской девочки Фатимы оказалось весьма зловещим и вызывающим для всего человечества. [11] Озвученное же телеканалом РЕН ТВ настоящее пророчество Фатимы предсказывает, что некий высокопоставленный католический сан (папа?), а так же его кардиналов и рядовую паству расстреляют некие человекоподобные 3-х метровые существа в «каменных» светящихся одеяниях, спустившиеся из чёрных летающих лодок, в момент, когда тот (папа?) приблизится к большому кресту из пробкового дерева, на котором символически будет распят Некто. [12] Большинство храмов, как, например, Владимирский храм в Санкт-Петербурге, зачехлили свои окна и оконца стальными прутьями вплоть до самых ма̀ковок, боясь, кажется, проникновения к алтарю не только лишь беса. [13] Последнее время это разрешено центральными властями и вводится распоряжениями настоятелей приходов. [14] Библейские события, как оказалось, не имеют отношения к исторической территории современной Палестины и Израиля. Ветхозаветные и новозаветные события происходили на Руси и на территории исторической Византии. [15] Не будем забывать, что консолидированные силы правящей верхушки Запада не собираются прощать Путину, хоть и до основания разрушенной в 90-х годах, но вновь обретающей суверенитет, России. [16] Можно вспомнить недавнюю целенаправленную выходку «Пусси-Райт» в Храме Христа Спасителя, спровоцированную отнюдь не самими безмозглыми участницами бездарной панк-группы, а специально обученными зарубежными миссионерами, заполонившими центры России еще в годы ельцинского, по сути, антинародного правительства. [17] Переиначенный смысл стихов Нового Завета не только лишил Иисуса принадлежавшей ему при жизни земной власти, за которую он был упрекаем и бит «фарисеями», но и поднял его статус сначала до грядущего правителя Небес, а потом, благодаря стараниям церковного фольклора – до «кровного» Сына Бога и, даже, до самого Бога-Отца. [18] Имеется в виду искажённая историография Скалигера-Миллера-Карамзина, коснувшаяся своим пером и истории церкви. [19] По правую руку Бога, т.е. близко, рядом. [20] В качестве «шутки», а, может быть, для кого-то и узнаваемого примера, приведу один случай. В начале 2000-х я увлекался длинными нардами, и обычно довольно легко расправлялся со своим компьютером.



Однажды, когда счет был аж 28:0 в мою пользу, я внутренне, про себя, поспорил с неким Наблюдателем, будь то Бог или другое представительное существо, что легко доведу счет до 30:0 в мою пользу. Не знаю, что это было за существо, но, как я ни старался, довести счёт до 30 очков я так и не смог.



А в итоге даже проиграл со счетом 28:30. То есть, я не выиграл больше ни одной партии! Знаете, никогда бы и никому в это не поверил, если бы сам не оказался в роли свидетеля, спорщика и потерпевшего.

Ф. Избушкин

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