Агрессия из Японии: «северные территории» — Сахалин со всеми Курилами

Источник: regnum.ru

Пока Токио делает миллионные вливания в Украину, Киев подливает масла в огонь российско-японских территориальных противоречий.

Как сообщалось, 7 февраля в Японии в очередной раз был проведен учрежденный правительством в 1981 году так называемый «день северных территорий», имеющий антироссийский характер и проводящийся под лозунгами «возвращения исконных японских территорий», под которыми понимаются принадлежащие РФ Курильские острова. Официально японское правительство добивается возвращения в состав своего государства наиболее крупных и освоенных островов Курильского архипелага — Итурупа и Кунашира, а также островов Малой Курильской гряды — Хабомаи и Шикотана. Однако в Японии существует и «расширительное» понимание искусственно изобретенной в 1960-е годы географической новации — «северные территории». В такое понимание входят все Курильские острова вплоть до Камчатки и отторгнутая от Российской империи в 1905 году южная половина острова Сахалин — по-японски Карафуто.

Именно в таком «объеме» требуют при попустительстве властей «северные территории» многочисленные в стране ультраправые профашистские организации, устраивающие шабаши перед посольством РФ и другими дипломатическими и иными российскими представительствами в Японии. Есть и парламентская Коммунистическая партия Японии, которая официально в своих программных документах требует добиваться от нашей страны всех Курильских островов. Эти требования правых и левых находят отражение в школьных учебниках и картах, на которых закрашиваются как японские или остаются не закрашенными как якобы спорные вся Курильская гряда и Южный Сахалин.

В нынешнем году, видимо, в знак протеста против незаконных территориальных притязаний Токио к нашей стране на южных Курилах в «день северных территорий» были проведены военные учения по отражению высадки на острова условного противника. В учениях приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, а также 500 единиц техники. Заголовок одной из российских газет гласил: «Российский спецназ ответил на претензии японцев относительно Курил».

В российских СМИ сообщалось, что «в ответ на японский митинг, участники которого заявили о принадлежности южных Курил Японии, российские военные подняли над Кунаширом российский флаг». Причем информационное издание «Русская весна» уточняет, что «большой флаг» был водружен на юге острова Кунашир. Заметим, что южная оконечность Кунашира в ясную погоду хорошо просматривается с японского острова Хоккайдо. Понимая подоплеку учений, МИД Японии словами своего министра заявил российскому правительству протест. Тем самым японская сторона свидетельствует, что проведение вокруг российского посольства в центре Токио шабаша правых националистов под милитаристские марши и враждебные выкрики через мощнейшие звуковые установки — это как бы нормально, а вот проведение учений на суверенной территории России недопустимо, ибо, видите ли, на нее претендует Япония.

В ответ на японский протест откликнулось множество наших людей. Один из них — stakjer — написал: «Это идет вразрез с позицией нашей страны и вызывает сожаление», — сказал министр, подчеркнув, что российской стороне был передан протест по дипломатическим каналам… Мало ли чего они считают. Сегодня они считают своими четыре острова Курильской гряды, а завтра вспомнят, что южная часть Сахалина им когда-то принадлежала. А послезавтра им все Курилы отдавай и Приморье в придачу. Аппетит приходит во время еды».

И действительно, факт расширительного толкования «северных территорий» не должен уходить из поля зрения тех, кто все ещё надеется, что с японцами «удастся договориться», разрешить проблему их территориальных притязаний на некоей «компромиссной основе». МИД Японии при появлении в СМИ каких-либо допущений компромиссов решительно отвергает их, а в отношении «авторов» компромиссных решений, невзирая на их политические ранги, в прессе организуется кампания критики и обструкции. При этом МИД заявляет о неизменности требования «возвращения» Японии «всех четырех островов». Такова реальность и ее никакими хитроумными шагами, вроде «совместного хозяйствования на островах», безвизового обмена и др., в обозримом будущем не изменить.

Похоже, понимание этого существует в политических и дипломатических кругах России, которые перестают безропотно сносить антироссийские выпады Японии. Явно меньше становится и наивных иллюзий «хрущевского образца» по поводу возможности, используя уступки в территориальном вопросе, «оторвать Японию от США и приблизить к России».

Хотелось бы успокоить тех наших граждан, которые верят сообщениям о том, что якобы уже тайно согласована скорая сдача российской властью Курил. В связи с этим обратила на себя внимание получившая распространение в блогосфере статья «Как только закроются участки. Курилы отойдут Японии после выборов 2018 года». На чем же основываются авторы подобного утверждения? Оказывается, на мнении «наших партнеров» из США.

Учитывая важность подобных утверждений, частично процитируем статью: «Часть Курильских островов после выборов президента России в 2018 году может перейти к Японии. К такому выводу пришли некоторые американские СМИ после анализа поведения российского лидера Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ. Официально Путин во время переговоров с премьер-министром Японии в Нагато продемонстрировал позицию — действовать и сотрудничать без уступок. Однако позже российский лидер несколько раз намекнул на то, что по территориальному вопросу могут быть достигнуты компромиссные договоренности, приведя в пример компромисс с Китаем, по которому часть спорных островов на реке Амур закреплялась за Россией, а часть — за Китайской Народной Республикой, пишет «Иносми». После этого, в декабре 2016 года, российский лидер в интервью подтвердил готовность мирно решить вопрос с Курильскими островами на основе декларации 1956 года, по которой два из четырех островов Курильской гряды переходят Японии. Американские СМИ полагают, что на самом деле сейчас мы наблюдаем спектакль на политической арене с налаживанием отношений между двумя странами: Путин и Абэ регулярно встречаются, хотя Россия находится в международной изоляции, Япония начала активно вкладывать деньги в российскую экономику, хотя ещё некоторое время назад не делала этого, несмотря на призывы со стороны РФ. Вполне возможно, что договоренности по Курилам уже достигнуты, однако японская сторона ждет выборов 2018 года, когда легитимность власти Путина будет в очередной раз подтверждена, и ряд Курильских островов сможет официально перейти Японии. «Как только 18 марта 2018 года закроются избирательные участки, начнется реклама достигнутой договоренности. Кремлевские политологи объяснят россиянам, почему далекие скалы в холодном море надо отдать Японии», — пишут иностранные СМИ».

Встреча Владимира Путина и Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Владивосток. 2017

Небезынтересно, что подобные статьи публикует и заинтересованная в сохранении российско-японских противоречий украинская пресса. Так, называющее себя аналитическим новостным изданием The Kiev Times во вчерашней статье под заголовком: «Япония не намерена налаживать отношения с Россией: цель — Курилы» пишет: «Заявление Японии, обвиняющее Россию в провоцировании США к разработке ядерных боезарядов, не противоречит курсу Токио на налаживание отношений с Москвой — на самом деле Япония не намерена ничего налаживать, ей нужно лишь выбить для себя сделку по Курилам. В остальном же Токио традиционно во всем поддерживает Вашингтон… Никакого курса у Японии на выстраивание отношений с Россией нет, не было и не будет. Есть курс на ограниченное сотрудничество и попытки выторговать что-то по Курилам, не более того. К тому же у Японии есть экономические интересы в регионе, и свои интересы она пытается продавать как можно дороже. Россия же не отрицает, что это может быть реализовано, если Япония будет эффективно вкладываться в российскую экономику в регионе. Позиция Москвы заключается в следующем — давайте инвестируйте, а потом посмотрим на перспективы нашего сотрудничества…»

Не думаю, что подобная оценка понравится официальному Токио, который всеми силами пытается в обмен на территориальные уступки обещать российскому руководству «вечный мир и вечную дружбу» вкупе с широким экономическим сотрудничеством. Однако при всем провокационном характере статьи нельзя не признать, что в чем-то её утверждения отвечают реальности. Уж во всяком случае в том, что пытаясь развивать отношения с Москвой, Токио всегда будет оглядываться на Вашингтон.

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru