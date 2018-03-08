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В Японии не признают Ялтинские соглашения о Сахалине и Курилах

08:56. 8 марта 2018 Просмотров - 371 2 коммент. Опубликовал:
Русская поговорка: «Дашь палец – руку оторвут»
 
После публикации в ИА REGNUM статьи «Северные территории» — это и Сахалин со всеми Курилами» было довольно много откликов. Обобщенно они сводятся к следующему: «Почему нам не сообщают о стратегических планах отъема японцами от России всех Курил и даже Сахалина?

Понимают ли российские руководители, что, продолжая какие-то неизвестные народу переговоры с японцами, они лишь поощряют последних на дальнейшие требования в расчете на ослабление России? Давно пора, как в случае с Крымом, прекратить любые переговоры о Курилах и вернуться к формуле А. А. Громыко: «Страна у нас большая, но лишней земли нет». Освоенные русскими людьми и освобожденные в 1945 году острова должны навсегда оставаться русскими. Так нужно и заявить японцам».

Текст соглашения, в частности, гласил: «Главы правительств трех великих держав согласились в том, что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией».Требование вполне своевременное. Ибо политический класс Японии не считает отказ официального Токио от всех Курил и южной половины Сахалина по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года обязательным и окончательным. При этом казуистически утверждается, что, хотя отказ и зафиксирован, но, видите ли, «неизвестно в чью пользу», так как в договоре-де не указано, что в пользу Советского Союза. Еще более абсурдными являются заявления о том, что Япония не обязана принимать во внимание и тем более следовать решениям глав союзных держав — И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля,ибо японские представители не принимали участия в Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Как известно, в Ялтинском соглашении лидеров «Большой тройки» со всей определенностью указанно, что по итогам победы над Японией все Курильские острова и Южный Сахалин будут переданы Советскому Союзу.

Текст соглашения, в частности, гласил: «Главы правительств трех великих держав согласились в том, что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией».

Автор этих строк за долгие годы общения с японцами усвоил, что их менталитет и логика нередко отличаются от европейских, но не настолько же. Как представители Японии могли принимать участие в конференции своих противников в войне, заседать за одним столом с непримиримыми в то время врагами? Мои японские оппоненты, конечно же, ответить на этот вопрос не в силах. В ответ они прибегают к доводу о том, что при капитуляции японское правительство якобы ничего не знало о Ялтинских соглашениях. Однако подобное утверждение уже давно опровергнуто свидетельствами самих японцев. О том, что японская разведка своевременно добыла сведения о решениях в Крыму и незамедлительно передала их в Токио, свидетельствовала шифровальщица, отправлявшая телеграмму. А в 2012 году вышла многостраничная книга японского автора Нобору Окабэ «Исчезнувшая экстренная телеграмма о секретном соглашении в Ялте», в которой подтверждается, что телеграмма была, но «таинственно исчезла» якобы по вине не желавших капитулировать сторонников продолжения войны «до победного конца».

О том, что в Токио знали о вступлении СССР в войну, свидетельствует разработанная японским руководством программа уступок Советскому Союзу с тем, чтобы такого вступления не допустить. Отнюдь не случайно в перечень уступок было включено возвращение СССР Южного Сахалина и Курильских островов.

Представитель СССР К. Н. Деревянко ставит свою подпись под актом о капитуляции Японии
Иллюстрация: Автор фотографиии неизвестен, фотохроника, 1945
Представитель СССР К. Н. Деревянко ставит свою подпись под актом о капитуляции Японии

Никаких возражений японского руководства не вызвала «территориальная» статья Потсдамской декларации, в которой были сформулированы условия безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. Одним из таких условий было ограничение территории японского государства четырьмя основными островами метрополии. Не возражало японское правительство и против официального уведомления осуществлявшего оккупацию Японии американского генерала Дугласа Макартура о выведении из состава японского государства Южного Сахалина (Карафуто) и всех Курильских островов (Тисима), включая острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малую Курильскую гряду (Хабомаи). Это уже потом по мере укрепления военного союза с США в годы холодной войны и при прямой поддержке и поощрении Вашингтоном в Японии стали вопреки здравому смыслу убеждать народ, что Токио отказался-де от Южного Сахалина и Курильских островов не в пользу СССР, а как бы «вообще».

И подобная пропаганда действует. Если японское правительство, дабы не раздражать Москву, пока требует только южные Курилы, то немало моих собеседников из числа японских политиков, журналистов и даже ученых прямо говорят, что в условиях отказа И. Сталина подписать Сан-Францисский мирный договор и отсутствия указания, в чью пользу произошел отказ от Курил и Сахалина, Япония якобы сохраняет право требовать «возвращения» всех этих территорий. Есть и такие, кто предлагает добиваться решения этого вопроса в Международном суде в Гааге, а то и в ООН. Хотелось бы надеяться, что российское правительство знает об этих настроениях и учитывает их на упрямо навязываемых Токио официальных переговорах по несуществующей для России «территориальной проблеме».

 

Читайте ранее в этом сюжете: Агрессия из Японии: «северные территории» — Сахалин со всеми Курилами

 

Источник: https://regnum.ru/news/polit/2385239.html?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=2626&utm_content=1506616&utm_campaign=2007
 

Источник: pravosudija.net

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2 коммент.»

  • 5073 2037
    Х'Ариец 8 марта 2018 в 9:57 Ссылка Пометить
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    Японцам необходимо объяснить (объясняться надо на доступном японцам языке, то есть на языке утренней звезды http://holodnoeorugie.ru/wp-content/uploads/utrennyaya-zvezda.jpg), что вся земля, на которой они проживают принадлежит Руси! А заодно наказать их (японцев) за геноцид Х’Арийского племени Айнов- коренных жителей японских островов.

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    Ликвидатор 8 марта 2018 в 11:47 Ссылка Пометить
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    http://pravosudija.net/article/neobyavlennaya-kapitulyaciya
    Говорят, ВВП с засевшим во власти еврейским лобби, втихаря от «дорогих россиян» ничего более умного не придумали, как попытаться нахлабучить нас, советских граждан и подписать с Японией « тайное» возобновление военных действий с 1945 года, а дальше -тайную капитуляцию перед Японией, по которой вся Россия, кроме Калининграда, отошли де-юре к Японии, которая, в свою очередь, с 2017 года образовала временное оккупационное правительство по адресу Администрации Президента РФ. К стати, Медвед здесь не причём, просто никто другой территорию от СССР представлять не может, вот и записали его Директором этой конторы. ВВП (или светлый образ его) и его компания, тайно подписали отдать всю территорию, все активы и авуары РФ в качестве репараций и контрибуций Японии, которая в свою очередь, через ЦБ Японии 9 трл. Долларов, в виде депозитного сертификата переправили Трампу, на поддержку банкрота США, но UCC и Елизавета II, как гарант СССР и Завещательной Воли Р.Граветта, не признали правомерность сего «финта ушами» и заблокировали операцию, от чего дела у США стали просто шваш, что и стало настоящей причиной отмены визита Д. Трампа в Лондон. Еще болтают, что «наши» юридически сняли права и отказались от статуса терр. вод и эконом. Зоны вокруг Курил. островов в пользу Японии. Еще говорят, теперь у РФ в ICOкод 622, а это, вроде как дополнительный код валюты японской йены, как говорится, делайте выводы сами. Далее, ЦБ РФ начал получать авизо и подтверждения в иенах через Банк Японии, которые легендируют через китайский юань. “Банда” чтобы любым способом удержать и вернуть власть, решила даже свергнуть Императора Японии, а далее заняться бабушкой Елизаветой, которую охраняют «советские», распуская слухи о её смерти, вот такой у них получился ответ на ультиматум Королевы, направленный через Б. Джонсона, во время его визита в РФ! Не лишне напомнить, что с 2018 года РФ ликвидирована и «граждан россии»- нет! Вообще-то, это все дела ватиканские и иезуитские, именно они манипулируют нашей верхушкой. Ну и про Японию следует упомянуть, что с 1883 года, она тайный Израиль, которым правят иезуиты из «Общества Друзей», вот такое болтают злые языки”.

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