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Российским железным дорогам не меньше 250 лет!

11:54. 15 февраля 2018 Просмотров - 293 Нет комментариев Опубликовал:
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Примечание: но по карте, на которой показана граница раздела Польши, у автора ролика ошибка. 1772 год, это год раздела, а сама карта из атласа, который был издан в 1883 году.

Tags: железные дороги, искажение, история, технологии

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: железные дороги, искажение, история, технологии
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