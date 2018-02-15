Российским железным дорогам не меньше 250 лет!
11:54. 15 февраля 2018 Просмотров - 293 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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Примечание: но по карте, на которой показана граница раздела Польши, у автора ролика ошибка. 1772 год, это год раздела, а сама карта из атласа, который был издан в 1883 году.
Примечание: но по карте, на которой показана граница раздела Польши, у автора ролика ошибка. 1772 год, это год раздела, а сама карта из атласа, который был издан в 1883 году.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com