Лёд тронулся? Нужно ли нам такое министерство бескультурья, задумались промышленники
Интересное действие произошло на днях. Правда, СМИ почему-то обошли стороной такое дело, а между тем явление знаковое.
В совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики обсудили влияние культурной политики на развитие реального сектора.
Участники дискуссии обсудили ситуацию в сегментах российской кинематографии, телевидения, архитектуры.
Собственно, чего они там пытались обсудить, немного непонятно нормальному человеку.
Ситуация коматозная.
У нас проблема с культурой вообще, а с бескультурьем в частности. Но то, что об этом заговорили господа промышленники, уже интересно.
Председатель совета Константин Бабкин озвучил ряд предложений, которые лягут в основу раздела о культурной политике государства в большом докладе о стратегии экономического развития РФ.
Несколько непонятно, кому пойдет этот доклад, все, в общем-то, в курсе.
В частностях, Бабкин озвучил много чего. Из вороха громких, но пустых фраз, получилось вычленить одну:
«…сформировать госзаказ на разработку качественных фильмов, посвященных промышленности и сельскому хозяйству».
Нормально, вот все на свои места и встало. Господа промышленники озабочены тем, что лет через 20-30 у станков стоять некому будет. И хлебушек выращивать.
Аплодисменты? Ну, аплодисменты. Лучше поздно, чем никогда, верно?
Господин Бабкин сообщил, что, по мнению экспертов совета, из 149 фильмов, поддержанных Фондом кино, 75% несут негатив по отношению к истории и образу будущего и лишь 10% из них несут позитивный заряд.
А те категории, о которых необходимо говорить и о которым уделялось внимание в «старые добрые» советские времена, увы, преданы забвению.
Наши деятели кино и телевидения могут тратить деньги на рассказы о ком угодно (силовики, бандиты, проститутки, секс-меньшинства, банкиры и так далее), только не о тех, о ком стоило бы. Об учителях, ученых, врачах – ни слова. Они за кадром.
Браво, господин Бабкин.
«Политика в области культуры должна делать общество сильнее и повышать конкурентоспособность нашей страны, нашу промышленность», — слова Бабкина.
А у нас пока сплошные плевки в прошлое.
Между тем, пока мы стыдились Сталина, повыползали вокруг поклонники и любители Гитлера. Проливающие слезки по невинно убиенным солдатам последнего Рейха.
А чего ж им не появиться, если так называемое «министерство культуры» во главе с так называемым министром плодит убогие фильмецы и спектакли про кого угодно, только не Людей с большой буквы?
Так называемому министерству досталось от многих выступавших. Лично мне больше всего понравилось (как всегда, впрочем) выступление Дмитрия Пучкова, который «Гоблин».
Товарищ Пучков был в своем репертуаре, и, если не выражался, как Сергей Шнуров, то только по причине внутренней культурности. А по сути было вполне себе.
"От своего совсем недалекого прошлого мы, как страна, отказались, признали его плохим, преступным, и все культурные ориентиры у нас перенесены на США. Теперь все, что делается в США, это все прекрасно, чудесно, а все, что делается у нас — плохо, особенно все последние 70 лет советской власти".
Добавить нечего. Только то, что почему-то государство в этом крайне заинтересовано и постоянно выдает дотации тем, кто работает в этом направлении.
Так называемое «министерство культуры» дает деньги на съемку так называемых «кассовых фильмов», которые почему-то один за другим становятся убыточными.
И, стоит подчеркнуть, никто за это ответственности не несет, а потраченные деньги не возвращаются.
Хотя, как вариант, возможно, с той стороны океана компенсируют.
В итоге всех закармливают фильмецами на тему того, как наши предки одерживали победы где бы то ни было не потому что, а вопреки.
Вопреки проклятому тоталитарному режиму, который их гнул, унижал, топтал и убивал. А они вопреки побеждали.
Снова цитата Пучкова:
«…Людям хочется смотреть про подвиги предков и свершения, они не хотят антисоветчины, а их кормят непрерывно. А если идеал находится в США, то до тех пор, пока в стране не будет создана своя собственная идейная база, в рамках которой окажется, что здесь жить хорошо, что на страну надо работать, ее надо любить, ей служить и за нее воевать, ничего не получится. Решить деньгами эти вещи невозможно".
"Если люди идут на "Трансформеры-5" и "Звездные войны-10", их не отвлечь производственной драмой. Надо научиться их снимать так, чтобы они бежали, как на "Звездные войны". Но таких творцов у нас в настоящее время нет. Как их вырастить в рамках безыдейности, непонятно…
Ситуация, на мой взгляд, печальная, и без комплексного подхода это не сделать вообще, никакими деньгами это не решается".
К словам умного человека ничего не добавишь. Пучков – это не Песков.
Были и представители «той» стороны. Первый замминистра культуры Владимир Аристархов, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев и президент "Москино", заслуженный артист РФ Игорь Угольников.
Говорят, что очень сильно и очень по делу говорили Бортко, Вассерман, Угольников.
Уважаемый и заслуженный Владимир Бортко, умеющий, прямо скажем, не только бюджеты осваивать, но и фильмы снимать, прямо сказал, что наши кинотеатры — это американские сети, они и пропагандируют соответственно американские идеи.
Сложно с этим не согласиться.
Тупик, однако.
Если честно, хотелось бы видеть такого человека, как Пучков, в том кресле, где сейчас кайфует Мединский. И вот это была бы реально реформа, о которой так часто говорят нам телевизоры, холодильники и утюги.
Это был бы даже прорыв власти на пути к созданию хоть какой-нибудь, самой маленькой и завалящей, но государственной идеологии.
Шанс для последующих поколений стать не стадом потребителей, а все-таки гражданами великой страны.
Но это без гордости за свою историю, например, нереально.
А если мы, точнее, они, отказались от прошлого — у них нет будущего.
Стоило бы помнить.
Очень жаль, кстати, что тревогу, которую общественники и просто умные граждане бьют уже не один год, поддержали промышленники. Но хоть так, знаете ли. Маленькая, но победа. Что еще кто-то задумался.
Промышленники поняли, что, как я сказал, лет через «надцать» никто не пойдет к станку или за пульт управления комбайна. Все будут стремиться к несколько иным идеалам.
Что же, дай бог удачи господам гильдейским на этом тернистом пути.
По большому счету, ради такого с кем угодно стоит союзы устраивать. На кону стоит слишком много, и то, что представители промышленности вмешались – это действительно плюс.
Ведь, по крайней мере, они могут напомнить Мединскому и компании, что кто платит, тот и заказывает музыку. Кто наполняет бюджет, тот имеет право указывать, кому отхлебнуть.
Да, конечно, некоторые сегодняшние богемные «творцы» типа Серебренникова могут от кассы и отказ получить, но кто сказал, что это плохо?
В той, старой России Морозовы, Третьяков, Башкиров, Лебедев, Бугров строили заводы и фабрики, одновременно спонсируя театры. Почему не взять на вооружение такой принцип?
Хочется же жить в Великой России, а не филиале США…
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Русское государство будет только тогда Русским, когда во главе его встанут Русичи!
Тогда и вопрос с культурой отпадет сам собой!
А сейчас только и остается протестовать против плохой культуры, да митинговать за хорошую культуру!
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А тебе кого не предложишь, ты скажешь, этот кашерный, а этот “богоизбранный”. Тебя бы поставить во главе, что-бы все посмотрели на твою истинную сущность, так ведь нет, в кустах будешь сидеть, прятаться под маской Х’Арийца.
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Началось, труп совдепии ожил…. Вы дорогой афтор путаете искусство и пропаганду. Так вы будете постоянно бюджет доить на нужды кино ибо такое скучное ***** как вы хотите снять, про доярок, ткачих, комбайнеров и механизаторов,никто в кинотеатрах смотреть не будет, кроме заказчиков. Творцы же вам не рассказывают как хлеб собирать, когда сеять, и что сеять… А вы теперь, когда жирку набрали, решили и кинухами порулить, шоб и про вас было жото в ящике… Да, за такое надо платить, только не из бюджета, который вы якобы наполняете, а из ваших статей расхода, простите но бюджет наполняете не только вы. Я процитирую “мудрецов” из статейки “Ведь, по крайней мере, они могут напомнить Мединскому и компании, что кто платит, тот и заказывает музыку. Кто наполняет бюджет, тот имеет право указывать, кому отхлебнуть.” Куда платит? кому? или это вы про бюджет? В бюджет не платят, а бюджет наполняют, а земля и ресурсы которые вы используете не народная? И артисты не наполняют бюджет? Вы так и Вооруженным Силам начнете пальцем указывать с кем воевать и кого защищать. Они то только расходуют бюджет…Мне кажется пузатое чванство хочет снова вернуться из небытия.
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Деятельность министерства культуры ни в чем не расходится с общими направлениями власти направленные на деградацию населения и создание общества потребителей. Мин. культ финансирует Серебрянникова, который ставит гей постановки. На их премьеры бегут и министры и руководители корпораций и администрация президента во главе с Песковым. Вот кто и заказывает музыку.