Лёд тронулся? Нужно ли нам такое министерство бескультурья, задумались промышленники

Интересное действие произошло на днях. Правда, СМИ почему-то обошли стороной такое дело, а между тем явление знаковое.

В совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики обсудили влияние культурной политики на развитие реального сектора.

Участники дискуссии обсудили ситуацию в сегментах российской кинематографии, телевидения, архитектуры.

Собственно, чего они там пытались обсудить, немного непонятно нормальному человеку.

Ситуация коматозная.

У нас проблема с культурой вообще, а с бескультурьем в частности. Но то, что об этом заговорили господа промышленники, уже интересно.

Председатель совета Константин Бабкин озвучил ряд предложений, которые лягут в основу раздела о культурной политике государства в большом докладе о стратегии экономического развития РФ.

Несколько непонятно, кому пойдет этот доклад, все, в общем-то, в курсе.

В частностях, Бабкин озвучил много чего. Из вороха громких, но пустых фраз, получилось вычленить одну:

«…сформировать госзаказ на разработку качественных фильмов, посвященных промышленности и сельскому хозяйству».

Нормально, вот все на свои места и встало. Господа промышленники озабочены тем, что лет через 20-30 у станков стоять некому будет. И хлебушек выращивать.

Аплодисменты? Ну, аплодисменты. Лучше поздно, чем никогда, верно?

Господин Бабкин сообщил, что, по мнению экспертов совета, из 149 фильмов, поддержанных Фондом кино, 75% несут негатив по отношению к истории и образу будущего и лишь 10% из них несут позитивный заряд.

А те категории, о которых необходимо говорить и о которым уделялось внимание в «старые добрые» советские времена, увы, преданы забвению.

Наши деятели кино и телевидения могут тратить деньги на рассказы о ком угодно (силовики, бандиты, проститутки, секс-меньшинства, банкиры и так далее), только не о тех, о ком стоило бы. Об учителях, ученых, врачах – ни слова. Они за кадром.

Браво, господин Бабкин.

«Политика в области культуры должна делать общество сильнее и повышать конкурентоспособность нашей страны, нашу промышленность», — слова Бабкина.

А у нас пока сплошные плевки в прошлое.

Между тем, пока мы стыдились Сталина, повыползали вокруг поклонники и любители Гитлера. Проливающие слезки по невинно убиенным солдатам последнего Рейха.

А чего ж им не появиться, если так называемое «министерство культуры» во главе с так называемым министром плодит убогие фильмецы и спектакли про кого угодно, только не Людей с большой буквы?

Так называемому министерству досталось от многих выступавших. Лично мне больше всего понравилось (как всегда, впрочем) выступление Дмитрия Пучкова, который «Гоблин».

Товарищ Пучков был в своем репертуаре, и, если не выражался, как Сергей Шнуров, то только по причине внутренней культурности. А по сути было вполне себе.

"От своего совсем недалекого прошлого мы, как страна, отказались, признали его плохим, преступным, и все культурные ориентиры у нас перенесены на США. Теперь все, что делается в США, это все прекрасно, чудесно, а все, что делается у нас — плохо, особенно все последние 70 лет советской власти".

Добавить нечего. Только то, что почему-то государство в этом крайне заинтересовано и постоянно выдает дотации тем, кто работает в этом направлении.

Так называемое «министерство культуры» дает деньги на съемку так называемых «кассовых фильмов», которые почему-то один за другим становятся убыточными.

И, стоит подчеркнуть, никто за это ответственности не несет, а потраченные деньги не возвращаются.

Хотя, как вариант, возможно, с той стороны океана компенсируют.

В итоге всех закармливают фильмецами на тему того, как наши предки одерживали победы где бы то ни было не потому что, а вопреки.

Вопреки проклятому тоталитарному режиму, который их гнул, унижал, топтал и убивал. А они вопреки побеждали.

Снова цитата Пучкова:

«…Людям хочется смотреть про подвиги предков и свершения, они не хотят антисоветчины, а их кормят непрерывно. А если идеал находится в США, то до тех пор, пока в стране не будет создана своя собственная идейная база, в рамках которой окажется, что здесь жить хорошо, что на страну надо работать, ее надо любить, ей служить и за нее воевать, ничего не получится. Решить деньгами эти вещи невозможно".

"Если люди идут на "Трансформеры-5" и "Звездные войны-10", их не отвлечь производственной драмой. Надо научиться их снимать так, чтобы они бежали, как на "Звездные войны". Но таких творцов у нас в настоящее время нет. Как их вырастить в рамках безыдейности, непонятно…

Ситуация, на мой взгляд, печальная, и без комплексного подхода это не сделать вообще, никакими деньгами это не решается".

К словам умного человека ничего не добавишь. Пучков – это не Песков.

Были и представители «той» стороны. Первый замминистра культуры Владимир Аристархов, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев и президент "Москино", заслуженный артист РФ Игорь Угольников.

Говорят, что очень сильно и очень по делу говорили Бортко, Вассерман, Угольников.

Уважаемый и заслуженный Владимир Бортко, умеющий, прямо скажем, не только бюджеты осваивать, но и фильмы снимать, прямо сказал, что наши кинотеатры — это американские сети, они и пропагандируют соответственно американские идеи.

Сложно с этим не согласиться.

Тупик, однако.

Если честно, хотелось бы видеть такого человека, как Пучков, в том кресле, где сейчас кайфует Мединский. И вот это была бы реально реформа, о которой так часто говорят нам телевизоры, холодильники и утюги.

Это был бы даже прорыв власти на пути к созданию хоть какой-нибудь, самой маленькой и завалящей, но государственной идеологии.

Шанс для последующих поколений стать не стадом потребителей, а все-таки гражданами великой страны.

Но это без гордости за свою историю, например, нереально.

А если мы, точнее, они, отказались от прошлого — у них нет будущего.

Стоило бы помнить.

Очень жаль, кстати, что тревогу, которую общественники и просто умные граждане бьют уже не один год, поддержали промышленники. Но хоть так, знаете ли. Маленькая, но победа. Что еще кто-то задумался.

Промышленники поняли, что, как я сказал, лет через «надцать» никто не пойдет к станку или за пульт управления комбайна. Все будут стремиться к несколько иным идеалам.

Что же, дай бог удачи господам гильдейским на этом тернистом пути.

По большому счету, ради такого с кем угодно стоит союзы устраивать. На кону стоит слишком много, и то, что представители промышленности вмешались – это действительно плюс.

Ведь, по крайней мере, они могут напомнить Мединскому и компании, что кто платит, тот и заказывает музыку. Кто наполняет бюджет, тот имеет право указывать, кому отхлебнуть.

Да, конечно, некоторые сегодняшние богемные «творцы» типа Серебренникова могут от кассы и отказ получить, но кто сказал, что это плохо?

В той, старой России Морозовы, Третьяков, Башкиров, Лебедев, Бугров строили заводы и фабрики, одновременно спонсируя театры. Почему не взять на вооружение такой принцип?

Хочется же жить в Великой России, а не филиале США…