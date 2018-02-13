Новости Украины и Новороссии 13 февраля 2018

С 12 по 16 февраля Украину посетит группа экспертов МВФ. Если они найдут, что дела в экономике Украины идут совсем плохо, то притормозят следующий транш…

http://www.bagnet.org/news/economics/356974/v-minfine-obyasnili-pochemu-dlya-ukrainy-vazhen-vizit-mvf(13.02.2018)

Текущий визит группы экспертов Международного валютного фонда (МВФ) является особенно важным для продолжения сотрудничества Украины с Фондом. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, передаетпресс-служба Минфина. Как известно, эксперты МВФ будут находиться в Украине в период с 12 по 16 февраля для проведения технических обсуждений. При этом в Фонде подчеркивали, что выделение очередного транша кредита данная миссия рассматривать не будет. https://iz.ru/706842/2018-02-10/nazvana-prichina-vizita-ekspertov-mvf-na-ukrainu 10 февраля 2018 «Вместе с миссией прибудут несколько экспертов, которые будут работать и предоставят рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда», — приводит слова министра «Экономическая правда». …Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко призвала власти ускорить ход реформ, иначе предоставление нового кредита Киеву может быть отложено. При этом постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман отметила, что для нового транша Киеву следует повысить тарифы на газ, заморозить рост зарплат населенияи заняться созданием Антикоррупционного суда. По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, закон об учреждении данного суда может быть принят до апреля 2018 года.

Если П. Порошенко проявит сговорчивость в создании нового «антикоррупционного суда», то первыми жертвами этого суда станут его ближайшие соратники, спасти которых президент Украины сможет, только переведя противостояние с Россией в полномасштабную войну.

Если П. Порошенко устоит под давлением МВФ, то у заказчиков войны давно подготовлен на его место другой исполнитель- Ю. Тимошенко. Посетив «Молитвенный завтрак» в Вашингтоне, она дала твердые гарантии развязывания войны с Россией «Вашингтонскому обкому»…

Юлию Владимировну можно понять, и даже немного посочувствовать: как олигарх, она гораздо богаче Петра Алексеевича («весит» примерно 15 ярдов), но у Петра Алексеевича его миллиарды легализованы, а вот у Юлии Владимировны… В сложившихся обстоятельствах «антикоррупционный суд» может ударить не только по соратникам Петра Алексеевича, но и персонально по самой Юлии Владимировне… В тюрьму ей второй раз не хочется, капиталы терять тоже, в ее обстоятельствах война с Россией выглядит наименьшим злом.

При несговорчивости Порошенко, она немедленно начнет новый Майдан, который приведет к его свержению, отставкам (или посадкам) всех его друзей и развязыванию войны с Россией уже руками Ю. Тимошенко.

П. Порошенко, как может, старается оттянуть войну и революцию. Прямо к приезду миссии МВФ его окружение решилось «депортировать» М. Саакашвили в Польшу.

Польша, как главный бенефициар грядущей русско-украинской войны, разумеется, его приняла, теперь думает, как отправить обратно. Приключись у соседей война, Польша не просто поучаствует в разделе Украины, но и получает обеспечение нового траста «Великая Польша», который уже выпущен в Ватикане, ждут только подписания бумаг, т.е. фактического добровольного отказа от аннуитетов СССР некоторыми тупыми представителями Российской Федерации, делегация которых уже направлена в Ватикан… Но для «окончательного решения» финансовых проблем Ватикана необходима война Украины с Россией, которая позволит официально перекроить границы. Мы в результате этой войны получим Донбасс, под названием «Украина», с переписанным на «Украину» долгом США, а поляки получат УНР без долгов, часть территории и возможность денежной эмиссии…

Кто-то видит здесь выгоду для народа России? (Не путать личные шкурные интересы наших правителей с интересами народа.)

Мы за мир! Как ни странно, но в сложившейся ситуации интересы России и Петра Порошенко объективно совпадают.

Держись, Петруха!