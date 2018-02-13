Новости Украины и Новороссии 13 февраля 2018
- 15:27 МВФ и Петруха.
- 14:03 Обычное и как обычно нестандартное.
- 12:35 Глава ДНР открыл экспозицию к 100-летию провозглашения Донецко-Криворожской республики.
- 11:10 По заданию СБУ.
- 09:49 Грузинский снайпер назвал имена причастных к убийствам на майдане.
- 05:39 За волосы и в Польшу.
- 02:00 ВСУ на Донбассе продвинулись более чем на 10 километров, — Турчинов.
- Вчера 23:43 Саакашвили анонсировал новый «прорыв» на Украину (ВИДЕО).
- Вчера 22:55 Берлин недоволен реализацией Минских соглашений.
- Вчера 22:00 Саакашвили. И щуку в речке утопили.
МВФ и Петруха
С 12 по 16 февраля Украину посетит группа экспертов МВФ. Если они найдут, что дела в экономике Украины идут совсем плохо, то притормозят следующий транш…
http://www.bagnet.org/news/economics/356974/v-minfine-obyasnili-pochemu-dlya-ukrainy-vazhen-vizit-mvf(13.02.2018)
Текущий визит группы экспертов Международного валютного фонда (МВФ) является особенно важным для продолжения сотрудничества Украины с Фондом. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, передаетпресс-служба Минфина.
Как известно, эксперты МВФ будут находиться в Украине в период с 12 по 16 февраля для проведения технических обсуждений. При этом в Фонде подчеркивали, что выделение очередного транша кредита данная миссия рассматривать не будет.
https://iz.ru/706842/2018-02-10/nazvana-prichina-vizita-ekspertov-mvf-na-ukrainu
10 февраля 2018
«Вместе с миссией прибудут несколько экспертов, которые будут работать и предоставят рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда», — приводит слова министра «Экономическая правда».
…Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко призвала власти ускорить ход реформ, иначе предоставление нового кредита Киеву может быть отложено.
При этом постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман отметила, что для нового транша Киеву следует повысить тарифы на газ, заморозить рост зарплат населенияи заняться созданием Антикоррупционного суда.
По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, закон об учреждении данного суда может быть принят до апреля 2018 года.
Если П. Порошенко проявит сговорчивость в создании нового «антикоррупционного суда», то первыми жертвами этого суда станут его ближайшие соратники, спасти которых президент Украины сможет, только переведя противостояние с Россией в полномасштабную войну.
Если П. Порошенко устоит под давлением МВФ, то у заказчиков войны давно подготовлен на его место другой исполнитель- Ю. Тимошенко. Посетив «Молитвенный завтрак» в Вашингтоне, она дала твердые гарантии развязывания войны с Россией «Вашингтонскому обкому»…
Юлию Владимировну можно понять, и даже немного посочувствовать: как олигарх, она гораздо богаче Петра Алексеевича («весит» примерно 15 ярдов), но у Петра Алексеевича его миллиарды легализованы, а вот у Юлии Владимировны… В сложившихся обстоятельствах «антикоррупционный суд» может ударить не только по соратникам Петра Алексеевича, но и персонально по самой Юлии Владимировне… В тюрьму ей второй раз не хочется, капиталы терять тоже, в ее обстоятельствах война с Россией выглядит наименьшим злом.
При несговорчивости Порошенко, она немедленно начнет новый Майдан, который приведет к его свержению, отставкам (или посадкам) всех его друзей и развязыванию войны с Россией уже руками Ю. Тимошенко.
П. Порошенко, как может, старается оттянуть войну и революцию. Прямо к приезду миссии МВФ его окружение решилось «депортировать» М. Саакашвили в Польшу.
Польша, как главный бенефициар грядущей русско-украинской войны, разумеется, его приняла, теперь думает, как отправить обратно. Приключись у соседей война, Польша не просто поучаствует в разделе Украины, но и получает обеспечение нового траста «Великая Польша», который уже выпущен в Ватикане, ждут только подписания бумаг, т.е. фактического добровольного отказа от аннуитетов СССР некоторыми тупыми представителями Российской Федерации, делегация которых уже направлена в Ватикан… Но для «окончательного решения» финансовых проблем Ватикана необходима война Украины с Россией, которая позволит официально перекроить границы. Мы в результате этой войны получим Донбасс, под названием «Украина», с переписанным на «Украину» долгом США, а поляки получат УНР без долгов, часть территории и возможность денежной эмиссии…
Кто-то видит здесь выгоду для народа России? (Не путать личные шкурные интересы наших правителей с интересами народа.)
Мы за мир! Как ни странно, но в сложившейся ситуации интересы России и Петра Порошенко объективно совпадают.
Держись, Петруха!
К оглавлению | Источник: pravosudija.net
Обычное и как обычно нестандартное
От нормальных людей 696, 697
Исключительно (!) по желанию:
PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…
Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100119243…
Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100156567…
Биткоин: 199FvoicY9b9NrLTgYjG673RpaEiXttJHB
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Глава ДНР открыл экспозицию к 100-летию провозглашения Донецко-Криворожской республики
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
По заданию СБУ
Кадры допроса гражданина Украины Давыденко, который был вчера задержан крымскими ФСБшниками в Симферополе по подозрению в шпионаже.
Практически сразу после задержания, Давыденко признался, что работал на СБУ и должен был встретиться со связны для передачи информации.
Есть вероятность, что с его помощью еще кого-то из украинской агентуры хлопнут.
Борис Рожин
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Грузинский снайпер назвал имена причастных к убийствам на майдане
В показаниях грузинского снайпера Александра Ревазишвили, присутствовавшего на майдане в феврале 2014 года, говорится о тех, кто лично принимал участие в убийстве людей во время протестов.
«[Нынешний глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей] Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. (Депутат Верховной Рады Владимир) Парасюк молодой – из карабина «Сайга», его отец – из карабина СКС», – говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, передает РИА «Новости».
Сообщается, что с этими показаниями грузинский снайпер готов выступить перед украинским правосудием.
Как сообщил, в свою очередь, бывший грузинский военный Коба Нергадзе, на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, который сейчас стоит во главе «Грузинского легиона», воюющего на стороне украинских силовиков. Нергадзе сообщил, что на его группу было выделено 10 тыс. долларов, еще 50 тыс. обещали после возвращения из командировки.
В середине декабря адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседании суда в Киеве по делу о госизмене представили доказательства присутствия наемников из Грузии во время событий на майдане в 2014 году.
Перед этим адвокат экс-сотрудников «Беркута» Александр Горошинский рассказал подробности стрельбы на майдане в феврале 2014 года. По его словам, наемники делились на группы по 10 человек и стреляли из разных точек без разбора – и по митингующим, и по силовикам. Он добавил, что за выполнение задания наемникам обещали денежное вознаграждение в размере 5 тыс. долларов.
Благодаря постоянной поддержке неравнодушных людей в России и за рубежом, мы продолжаем военно-гуманитарную помощь Донбассу
Оказать помощь:
1. Карта Сбербанка 4276 3800 5378 2368 Игорь Владимирович
2. Карта Банка ВТБ 4893 5000 3352 8507 Евгений Игоревич
3. На Яндекс-деньги: кошелек 410012273300268
4. На телефон МТС (не Киви) +7 978 0454589
5. Счет PayPal: capitanbrig@gmail.com
По вопросам перевода из-за рубежа обращаться на почту OrlovLDNR@yandex.ru
Полный отчет о работе здесь…
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
За волосы и в Польшу
Еще одно чудесное видео задержание Саакашвили, которого тащили в Польшу за волосы.
Как утверждают знающие люди – по приказу ФСБ.
А ведь как все начиналось:
Саакашвили приветствует майдан 2004 года.
Саакашвили приветствует майдан 2013-2014 годов.
Герои майдана приветствуют Саакашвили.
Ну а после того, как вчера его за волосы оттащили в Польшу, достаточно куцая шайка сторонников грузинского "борца за демократию", слегко побузила в Киеве с криками про очередную злочинную владу, которую все свергают, а она никуда не уходит.
С учетом того, что Саакашвили обещал вернуться, ждем очередную серию
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВСУ на Донбассе продвинулись более чем на 10 километров, — Турчинов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные в зоне «АТО» якобы продвинулись более чем на 10 километров в 2017 году.
«Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции. Это факт», — сказал он.
По словам Турчинова, ВСУ «улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли бы изменить ту линию разграничения, которая сегодня сложилась».
Отметим, что в прошлом году украинские войска, грубо нарушив минские соглашения, заняли несколько населенных пунктов в «серой зоне», а также провалили множество попыток наступления на позиции Вооруженных сил Республик, понеся при этом серьезнейшие потери.
Читайте также: О гибели «сотен» бойцов российской ЧВК от удара ВВС США в Сирии (ФОТО, КАРТА)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Саакашвили анонсировал новый «прорыв» на Украину (ВИДЕО)
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину и найдет способ это сделать.
Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно прорвался на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.
«Конечно, я буду возвращаться на Украину, и я найду, как это сделать», — сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK. По его словам, он подыщет «легальный путь» возвращения в страну.
Саакашвили добавил, что находится в гостинице Варшавы под охраной, польская сторона обеспечила все необходимые меры безопасности, тогда как во время задержания в Киеве, а также выдворения в Польшу украинские силовики применили к нему «грубую силу».
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши.
Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.
Читайте также: О гибели «сотен» бойцов российской ЧВК от удара ВВС США в Сирии (ФОТО, КАРТА)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Берлин недоволен реализацией Минских соглашений
За три года действия Минских соглашений сделано слишком мало для разрешения конфликта на Донбассе, который унес жизни более чем 10 тысяч человек.
Об этом говорится в специальном заявлении МИД ФРГ, посященном трехлетию заключения Минских соглашений, опубликованном в понедельник, 12 февраля.
«После трех лет мы не можем быть удовлетворены их реализацией», — подчеркивается в документе.
При этом в Берлине отметили важность Минских договоренностей, благодаря которым удалось сдержать конфликт и «предотвратить распространение пожара в регионе».
Читайте также: Интеграционные процессы между ДНР и РФ набирают обороты
«При наличии политической воли можно было бы и сегодня добиться прогресса — это показал успешный обмен сотнями заключенных в конце декабря», — отметили немецкие дипломаты.
Они считают, что все стороны конфликта должны и дальше проявлять политическую волю.
«В первую очередь, важно стабилизировать ситуацию с безопасностью и вывести из региона тяжелые вооружения», — указывается в заявлении.
По мнению МИД Германии, этому могла бы способствовать миротворческая миссия ООН, которая послужила бы реализации Минских соглашений.
«Германия, вместе с Францией, продолжат интенсивно работать в «нормандском формате над решением, которое, наконец, принесет мир», — резюмировали во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.
Читайте также: Генштаб ВСУ подтвердил: Украина готовится к наступлению на Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Саакашвили. И щуку в речке утопили
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
loading...
Понравилось, как один из пользователь сетей сравнил Саакашвили с бумерангом – его выкидывают, а он снова возвращается…