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Красные чехи

11:15. 13 февраля 2018 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал:


Есть известная в литературе и в сети фотография казни австрийскими оккупационными войсками 17-ти пленных чехословацких легионеров в Екатеринославе в апреле 1918 года.



История фотографии такая.
Действительно, с конца февраля 1918 года приблизительно 1000 чехословацких легионеров дрались с наступавшими германскими и австро-венгерскими войсками на линии Гомель-Одесса. Их вклад нельзя переоценить – всего на линии сдержать противника пытались 15-20.000 штыков в разрозненных отрядах ("Иллюстрированная история Гражданской войны", М. 1923).
Вот только с "Легионом" эти чехословацкие солдаты порвали, когда его части стали эвакуироваться из Киева и других гордов Украины при приближении фронта. Солдаты бросали свои части и вступали в красногвардейские отряды, чтобы драться с немцами.
Это красные чехословаки. Они не уехали на Восток с Корпусом, не побежали из Киева, когда 1 марта рухнула оборона и все драпали кто куда.
Почти полностью полегли в боях 27 февраля-1 марта чехословацкие красногвардейские отряды в Бородянке и Жмеринке. Причем пропускали через свои позиции части "Легиона".
Чехословацкие красногвардейские отряды дрались за Полтаву, на разъездах у Яготина и Гребенки.
10-13 марта сдерживали наступление у железнодорожного узла Бахмач (сражение за Бахмач стало вообще знаковым для красных чехословаков, в ЧССР выходили статьи о нем, по местам боев возили экскурсии).
После боев за Ромодан в строю оставалось 200 бойцов-чехословаков. Они организовали свой штаб в Таганроге, откуда также эвакуировались части "Легиона". Оттуда выступили на защиту Харькова. После падения города с боями отступили в Екатеринослав.
При отступлении в Луганск, одна часть чехословацких бойцов прорвалась с Артёмом и в дальнейшем приняла участие в обороне Царицына, другая часть была отрезана и уничтожена австрийцами. Пленных показательно судили и повесили. Повесили как легионеров – мятежников и предателей Австро-венгерской империи, не вдаваясь в подробности.
Вот еще фото этой казни с другого ракурса



Среди тех, кто ушел с Артёмом, был небольшой отряд Ченека Грушки, будущего генерал-поручика народной армии ЧССР. В Царицыне его отряд пополнится и войдет в историю Гражданской войны как "рота Грушки".
Заглавная картинка из журнала "Чехословакия", номер 11 за 1957 год.
Большинство раненых чехословаков было эвакуировано в Пензу.

По тем, первым, чехословацким интернационалистам и их мотивам, писали в Чехословакии сам Ченек Грушка: "Военные вопросы современности", Прага, 1950; и первые историки "Легиона" Ф. Вондрачек "Гуситы двадцатого века" и Й.Вейнар "Удерни прапор".
Ссылки на рапорты и донесения об оставлении солдатами частей и переход их в красногвардейские отряды из архива Чехословацкого корпуса даются в книжке Ярослава Кржижека.
Индржих Веселы в книге "Чехи и словаки в революционной России в 1917-1920 гг.", М. 1965, ссылась насведения минобороны СССР, приводит цифру в 1.500 "красных легионеров", защищавших Украину весной 1918 года.

https://d-clarence.livejournal.com/221794.html – цинк

Так сказать можете сравнить боевой путь красных чехов с клоунской историей про Круты.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1918, гражданская война, история, немцы, Россия, Украина, чехия
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