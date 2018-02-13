Белокаменная резьба ведических храмов Руси
18:47. 13 февраля 2018 Просмотров - 315 Один комментарий Опубликовал: brahman
Белокаменная резьба России и в частности Владимирской области, в том числе Успенского и Дмитриевского собора, церкви Покрова На Нерли. Благодаря сохранившейся уникальной резьбе мы можем вспоминать подлинную культуру и историю ведической Руси, которую знаем с детства по старинным русским народным сказкам…
С приходом оккупантов Романовых на Русь и их орудия – Никона с его реформой, нам подсунули совсем другую историю…
Больше фотографий можно увидеть в < ![CDATA[
Источник: www.kramola.info
loading...
Интересно, если индийские резные храмы поместить в наши погодные условия, с ежегодными минусами, обледенениями, через лет 200 хотя бы что от них осталось?