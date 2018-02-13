Белокаменная резьба ведических храмов Руси

Белокаменная резьба России и в частности Владимирской области, в том числе Успенского и Дмитриевского собора, церкви Покрова На Нерли. Благодаря сохранившейся уникальной резьбе мы можем вспоминать подлинную культуру и историю ведической Руси, которую знаем с детства по старинным русским народным сказкам…

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С приходом оккупантов Романовых на Русь и их орудия – Никона с его реформой, нам подсунули совсем другую историю…