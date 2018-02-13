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Белокаменная резьба ведических храмов Руси

18:47. 13 февраля 2018 Просмотров - 315 Один комментарий Опубликовал:

Белокаменная резьба России и в частности Владимирской области, в том числе Успенского и Дмитриевского собора, церкви Покрова На Нерли. Благодаря сохранившейся уникальной резьбе мы можем вспоминать подлинную культуру и историю ведической Руси, которую знаем с детства по старинным русским народным сказкам…

Белокаменная резьба 06

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С приходом оккупантов Романовых на Русь и их орудия – Никона с его реформой, нам подсунули совсем другую историю…

Больше фотографий можно увидеть в < ![CDATA[]]>источнике< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 1248 758
    алексей 13 февраля 2018 в 19:52 Ссылка Пометить
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    Интересно, если индийские резные храмы поместить в наши погодные условия, с ежегодными минусами, обледенениями, через лет 200 хотя бы что от них осталось?

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