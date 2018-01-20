Белокаменная резьба на храме в Юрьеве-Польском

Георгиевский собор — белокаменный собор, расположенный на территории древнего детинца в городе Юрьеве-Польском Владимирской области. Сооружён в 1230—1234 годах князем Святославом Всеволодовичем. Традиционно считалось, что собор построен на фундаменте белокаменной церкви Георгия, которая была сооружена в 1152 году при основании города Юрием Долгоруким. Археологические исследования последних лет показали, что храм 1152 года находился на другом месте (где именно, пока неизвестно). По всей видимости, первоначальная церковь мало чем отличалась по типу от одноимённого владимирского храма на дворе Долгорукого, Бориса и Глеба в Кидекше под Суздалем, Спаса в Переславле-Залесском.

Про прекрасный маленький городок < ![CDATA[ ]]> Юрьев-Польский< ![CDATA[]]>, что во Владимирской области, я уже не раз рассказывал. Напомню лишь то, что с Польшей никакой связи у него нет, Польский он лишь потом, что находится в районе, который раньше называли Ополье. Здесь например, снимали Золотого Теленка – именно Юрьев-Польский стал городом Арбатов. Но сегодняшний пост не про это, а вот про что. Есть здесь великолепный храм. Лично для меня он входит в тройку самых красивых в России, про него я тоже как-то уже рассказывал, однако сегодня хотелось юы немного рассказать про его великолепную белокаменную резьбу, которую оставить без внимания трудно.

Скажу сразу, что я перелопатил много сетевой информации, чтоб постараться определить сюжеты, изображенные на стенах храма. Определить же все сюжеты я не представляю себе возможным – тут и специалисты не справятся, мне кажется.

Собор этот уникален тем, что это последний белокаменный собор на Руси подобного рода, построенный до нашествия татар. Освящен он был в очень удобнозапоминаемую дату – 1234, а через 4 года случилась трагическая битва на реке Сити, в которой и погиб Юрий Всеволодович и с которой в большой степени и началось татарское иго. Изначально он был выше и “стройнее” нынешнего собора – этот, как гриб-боровик прижимается в земле. Это связано с тем, что в середине 15 века он обрушился и его пришлось восстанавливать. Да и расположение белокаменной резьбы тоже немного другое, хотя

Диковынными орнаментами покрыт почти весь собор, сами по себе они уже – произведения искусства. Но так же здесь есть не просто орнаменты, но и барельефы с изображением святых, князей, мифических существ, и даже слона! Слона, кстати, найти не так уж и просто, в конце поста я раскрою тайну его нахождения=)

Присмотримся, однако, ближе к самой резьбе. Существенным техническим и художественным новшеством декоративной системы Георгиевского собора является соединение отдельных изображений и фигур, выполненных в высоком рельефе, с тончайшим ковровым орнаментом, обтягивающим и свободные плоскости стен и фон вокруг горельефов. О характере этой системы позволяют судить фасады северного и южного притворов Георгиевского собора, где резные камни, исполненные в высоком рельефе, сочетаются с побегами плоскостного растительного орнамента. Та же система сочетания коврового узора с горельефными фигурами святых, зверей и чудищ и на втором ярусе фасадов.

Это сочетание двух манер резьбы на больших плоскостях фасадов было технически весьма сложным. Сначала они украшались горельефными изображениями, которые вытесывались на отдельных камнях на строительной площадке и затем вводились в кладку стены. На этом первом этапе убор здания напоминал церковь Покрова на Нерли: рельефы выступали на гладкой плоскости стены. Затем начиналась резьба коврового узора, которая велась по уже готовой стене, переходя на ее архитектурные детали и оплетая горельефные скульптуры. Эта работа требовала от резчиков безупречной точности глаза и руки, безошибочного движения резца, так как малейшая погрешность была бы непоправимой. Тончайший узор наносился сперва одним прочерченным контуром: это хорошо видно на южной стене западного притвора, убор которой остался незаконченным. Сочетание этих двух систем резной декорации требовало предварительного детального и точного ее проекта, который заранее учитывал размещение резных камней, чтобы связанный с ними узор мог нормально развертывать свои элементы при подходе к горельефам.

Растительные узоры

Ковровый орнамент

Лица. Интересно вообще, есть ли описание всех сюжетов этого собора?

Над порталом было помещено изображение покровителя города и храма — святого Георгия, одетого в воинские доспехи и опирающегося на высокое копье и миндалевидный щит с изображением барса — эмблемы династии владимирских князей.

Животина:

Фигуры святых — покровителей княжеств. Этот ряд рельефов, по одной из версий, раскрывал основную идею программы резного оформления храма: небесные силы оказывают особое покровительство владимирским князьям и их богоизбранной земле.

Сюжет «Даниил во рву львином»

У самого окна только Даниил с распростертыми руками.

Наверху два льва из сюжета

От «Семи отроков эфесских» осталось только пять. Это лежачие фигуры с “корзинками”

Около слона ещё один из отроков

Сверху – святые деисусного чина

Святые деисусного чина

Сюжет «Три отрока в пещи»

Справа от трубы наверху левый отрок

Ангел в центре

Вообще, собирать эту мозаику ну очень интересно, но невероятно трудно!

Вознесение (?). Над ним распространенные здесь маски льва.

Сюжет Преображения

Богоматерь Оранта

Ещё маски льва и грифоны

А вот и слон, его можно увидеть на северном фасаде лишь поднявшись на ступеньки соседнего храма из красного кирпича.

Вот такой вот прекрасный храм в российской глубинке.