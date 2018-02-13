5 преимуществ холодного душа, которые убеждают в необходимости закаливания

Холодный душ. Бодрит…

1. Коричневый жир

Холодный душ сжигает коричневый жир.

2. Восстановление после тренировок

Холодный душ помогает восстановиться после тренировки.

3. Иммунитет и кровообращение

Холодный душ усиливает иммунитет и кровообращение.

4. Настроение и внимательность

Холодный душ повышает настроение и внимательность.

5. Кожа и волосы

Холодный душ делает волосы и кожу более привлекательными.

БОНУС

А начиналось все безобидно – с холодного душа…

Многие считают холодный душ чем-то из ряда вон выходящего и, кажется, по собственной воле под него никогда не станут. Под холодный душ их может загнать, пожалуй, лишь неисправный бойлер. Но на самом деле даже несколько секунд под холодным душем принесут организму массу преимуществ, если соблюдать определённые правила.Прежде чем перейти к фактическим преимуществам холодного душа, стоит осознать простой факт, что горячий душ – это роскошь, а не необходимость. На протяжении большей части человеческой истории людям приходилось купаться в холодной воде, доступной для них. Греки изобрели системы отопления для общественных бань в I веке до нашей эры, но, как ни удивительно, многие греки решили продолжить купаться в холодной воде из-за пользы для здоровья.В организме человека есть два вида жира: белый и коричневый. Белый жир – «плохой», а коричневый – «хороший». Именно от белого жира стараются избавиться при похудении. Когда люди потребляют больше калорий, чем необходимо для функционирования тела, и они не сжигают эти калории для энергии, то эти калории откладываются в виде белого жира, который, как правило, накапливается на талии, нижней части спины, шее и бедрах.Функцией коричневого жира, о котором, возможно, большинство людей даже никогда не слышало, является выработка тепла для согревания тела. Когда коричневый жир активируется из-за сильного холода, он сжигает калории, чтобы поддерживать тепло, а это может помочь похудеть. Скандинавские исследователи обнаружили, что при воздействии холодных температур скорость метаболизма коричневого жира увеличивается в 15 раз, что может помочь человеку сбросить 5 килограммов за год, если он просто будет регулярно принимать холодный душ.Спортсмены часто принимают ледяные ванны после энергичных тренировок, чтобы уменьшить боль в мышцах. Так далеко, конечно, заходить не стоит, но после тренировок можно получить аналогичную выгоду, приняв быстрый холодный душ.Как было сказано выше, холодный душ ускоряет метаболизм, который помогает потерять вес. Ускорение обмена веществ активирует иммунную систему, которая начинает вырабатывать больше белых кровяных телец, борющизся с вирусами. Холодный душ также увеличивает общее кровообращение, что может помочь избежать гипертонии и затвердевания артерий.Кто не чувствует себя совершенно не в тонусе, когда утром встает с кровати. Справиться с этой вялостью прекрасно поможет холодный душ перед работой. Когда холодная вода льется на тело, то дыхание человека учащается в ответ на шок от холода (так тело пытается поддерживать тепло, увеличивая общее потребление кислорода). Сердечный ритм также участится, что приведет к более сильному току крови через тело. Это поможет активизироваться на весь день.Если кому-то хочется уменьшить появление прыщей, холодный душ может справиться и с этой задачей. Горячая вода высушивает кожу, а холодная вода сужает поры, предотвращая их засорение. Также можно использовать холодный душ для того, чтобы сделать волосы более блестящими и привлекательными.Если Вы захотите воспользоваться преимуществами холодного душа, то стоит начать с контрастного душа, просто переключая кран с горячего на холодный каждые 10-20 секунд.

Источник: nashaplaneta.su