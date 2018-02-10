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Смоет ли Россию вторая волна мирового экономического кризиса

11:00. 10 февраля 2018 Просмотров - 205 Один комментарий Опубликовал:

Промышленный индекс Dow Jones в понедельник упал на 4,6 процента, или 1175 пунктов, что стало рекордом с 2011 года

Промышленный индекс Dow Jones в понедельник упал на 4,6 процента, или 1175 пунктов, что стало рекордом с 2011 года. NASDAQ Composite потерял 3,78 процента, или 273,42 пункта. Следом произошёл обвал японских биржевых индикаторов, а утром вторника падение достигло российских бирж, пишет ТАСС. Для индекса Dow Jones, в который входит 30 крупнейших промышленных предприятий Америки (Microsoft, Boeing, Apple, Cisco, Coca-Cola, Exxon Mobil и так далее), торговая сессия 5 февраля стала абсолютным антирекордом: в ходе торгов индекс опускался на 6,3 процента — самое большое падение в течение суток. Однако к концу торгов удалось отыграть 1,7 процента и остановиться на отметке в 24 345 пунктов. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

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Валентин Катасонов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 5950 4583
    Евгений 10 февраля 2018 в 11:32 Ссылка Пометить
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    В 2018 году резких колебаний мировых валют не будет! А вот в 1 квартале 2019 года произойдёт обвал мировых валют, в том числе и Российского и Белорусского рубля. Поскольку Россия примерно 25% продовольствия импортирует, не мешало бы запастись крупами, консервами и т.д. Голода конечно не будет, но дефицит продовольствия будет наблюдаться.
    Спросите откуда информация? Из информационного поля Земли.

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