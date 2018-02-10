Смоет ли Россию вторая волна мирового экономического кризиса

Концептуал СМИ Промышленный индекс Dow Jones в понедельник упал на 4,6 процента, или 1175 пунктов, что стало рекордом с 2011 года

Промышленный индекс Dow Jones в понедельник упал на 4,6 процента, или 1175 пунктов, что стало рекордом с 2011 года. NASDAQ Composite потерял 3,78 процента, или 273,42 пункта. Следом произошёл обвал японских биржевых индикаторов, а утром вторника падение достигло российских бирж, пишет ТАСС. Для индекса Dow Jones, в который входит 30 крупнейших промышленных предприятий Америки (Microsoft, Boeing, Apple, Cisco, Coca-Cola, Exxon Mobil и так далее), торговая сессия 5 февраля стала абсолютным антирекордом: в ходе торгов индекс опускался на 6,3 процента — самое большое падение в течение суток. Однако к концу торгов удалось отыграть 1,7 процента и остановиться на отметке в 24 345 пунктов. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.



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