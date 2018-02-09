Зоя Космодемьянская, Александр Прохоренко, Роман Филипов – Герои навечно!

Глумление и здевательства некоторых "ливеролиберальных" граждан России, У(о)краины и зарубежья в соцсетях и в сми, над героической гибелью Романа Филипова, российского лётчика в Сирии, равно как и глумление и издевательство над Героями СССР и Российской Федерации, происходящие в интернете и в сми, на протяжении последних лет - не останутся для них безнаказанными; ни "кармически", ни ещё как либо!
В этом я абсолютно уверен!
Сразу же, я вспомнил Героя России, Александра Прохоренко, погибшего 17 марта 2016 года. Военнослужащий в течении недели выявлял важнейшие объекты ИГ (запрещена в РФ) и выдавал точные координаты для нанесения ударов ВКС. Когда его окружили террористы, он принял бой и вызвал авиаудар на себя.
Вспомнился мне и подвиг Зои Космодемьянской, произошедший 76 лет назад, зимой 1942 года, далее, я повествую об этом:
Казалось бы, жестокости немцев нет предела. Многие люди, зная фашистскую историю, вздрагивают от ужаса всего происходящего в концентрационных лагерях, гетто и тому подобное. Множество грязных и страшных вещей происходило во время Второй мировой войны. И тогда, когда пришла весть о девушке Зое Космодемьянской, для всего советского народа это не было удивлением.
Это было шоком. Фотография партизанки облетела всевозможные места и углы. Повсюду было известно имя благородной, честной и своевольной женщины. Истощенное и израненное тело, на шее остатки от верёвки - вот, что осталось от нее. Но кое-что всё же выше любой внешности и влияния - это сильная воля и любовь к собственной стране. Люди хватались за головы, проклинали немцев и всех с ними связанных. Но всё же гордость за свою соотечественницу переполняла всех и каждого.
О том, что пережила Зоя, к сожалению, узнали только под конец января 1942 г. от военного журналиста Петра Лидова, но кажется, именно в тот момент нашему народу и нужен был толчок, который поможет воспрять духом, заставит постоять так же мужественно за свою страну, как это сделала эта прекрасная женщина.
Немцы стали еще жестче, они шаг за шагом убивали советский народ, сжигали города вместе с ни в чем неповинными жителями. Многих патриотов мучительно убивали. Их вешали, сжигали, расстреливали. Как-то советские солдаты обнаружили восемь повешенных людей-патриотов. Они пережили множество просто немыслимых пыток. После этого их просто повесили. Позже с помощью кинооператора, Романа Кармена, заснявшего церемонию похорон этих людей, неизвестных погибших всё-таки узнали, это были разведчики группы Константина Пахомова. Их объявили героями и наградили орденами Ленина. Очень жаль, что до этого момента они не дожили.
Уже на многих бомбах и снаряжениях не обходилось без надписей “За Зою!”. Военный народ с пылающей ненавистью ополчились против 332-го полка во главе с подполковником Рюдерером. Ведь под его началом и были произведены допросы Зои. Такие пытки как: ходьба без обуви и в одном белье по снегу, порка ремнями. Столь жестокое обращение и не много мужчин вытерпит. Что уж говорить о женщине? Да еще и какой-то из соучастников решил во всех подробностях запечатлеть всё происходящее в день гибели Космодемьянской.
Разведка СССР не могла просто так всё оставить и искала точное расположение тех мучителей нашей героини. И позже, во время боёв под Смоленском, Рюдерер и его бравада были разгромлены. А снимки того немца были найдены в его же сумке. Ужасные картины тут же разлетелись повсюду. Гнев народа, который был и так очень силён, разразился еще пуще прежнего.
Сталин приказал «Немцев в плен не брать», это касалось 332 полка, командующим которого был подполковник Рюдерер. Пыл в крови всех граждан СССР вспыхнул с новой силой, люди хотели стереть фашизм с лица земли. Весь полк, который был причастен к издевательствам над Зоей, был истреблён. Осталось всего пару человек. Настолько сильна ненависть людей.
И, казалось бы, всё, всем отомстили. Но, как только 332-й полк возобновился, тут же был разорван на части вместе с подполковником Рюдерером советской армией. И даже за пределами войны, там, где жил обычный мирный народ, ходил клич: “Месть за Зою! Будем, как Зоя!” Все вокруг восхищались ею, боготворили. А ведь она была очень похожа на свою мать. Нет, дело не во внешности. Она часто была на линии фронта, побывала во многих военных госпиталях, школах и так далее.
Брат Зои так же был не промах, он принимал участие в войне. Он был танкистом, который столкнулся лицом к лицу с 197-й гитлеровской пехотной дивизией. Парень тоже мстил за свою родную сестру, за свою кровь, которая течет в его жилах, но уже не в её.
Александр Космодемьяснский
До того, пока война длилась, никто не забывал про подвиг Зои. Каждый солдат Красной Армии шел на врага, зная, что ему сейчас не хуже, чем было той бедной девушке, которая так отчаянно защищала свою страну.
Получили по заслугам многие обидчики Космодемьянской такие как:
Василий Клубков - предатель, который должен был быть с Зоей во время задания в деревне Петрищево, но когда его поймали, он сразу же выдал все данные своего товарища;
Сидоров - подстилка немцев, который принимал участие в схватывании партизанки, еще и помогал строить виселицу.
Всех настигла своя участь. Каждый получил по заслугам. Но смерть - это еще не самое главное наказание. Что с ними дальше было - никто не знает...
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“БЕССМЕРТНЫЙ ОТРЯД”: ПОГИБШИЕ В СИРИИ РОССИЙСКИЕ ВОИНЫ
http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43641202412/Bessmertnyiy-otryad:-pogibshie-v-Sirii-rossiyskie-voinyi