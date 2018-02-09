Зоя Космодемьянская, Александр Прохоренко, Роман Филипов – Герои навечно!

Глумление и здевательства некоторых "ливеролиберальных" граждан России, У(о)краины и зарубежья в соцсетях и в сми, над героической гибелью Романа Филипова, российского лётчика в Сирии, равно как и глумление и издевательство над Героями СССР и Российской Федерации, происходящие в интернете и в сми, на протяжении последних лет - не останутся для них безнаказанными; ни "кармически", ни ещё как либо!

В этом я абсолютно уверен!

Сразу же, я вспомнил Героя России, Александра Прохоренко, погибшего 17 марта 2016 года. Военнослужащий в течении недели выявлял важнейшие объекты ИГ (запрещена в РФ) и выдавал точные координаты для нанесения ударов ВКС. Когда его окружили террористы, он принял бой и вызвал авиаудар на себя.

Вспомнился мне и подвиг Зои Космодемьянской, произошедший 76 лет назад, зимой 1942 года, далее, я повествую об этом:

Казалось бы, жестокости немцев нет предела. Многие люди, зная фашистскую историю, вздрагивают от ужаса всего происходящего в концентрационных лагерях, гетто и тому подобное. Множество грязных и страшных вещей происходило во время Второй мировой войны. И тогда, когда пришла весть о девушке Зое Космодемьянской, для всего советского народа это не было удивлением.

Это было шоком. Фотография партизанки облетела всевозможные места и углы. Повсюду было известно имя благородной, честной и своевольной женщины. Истощенное и израненное тело, на шее остатки от верёвки - вот, что осталось от нее. Но кое-что всё же выше любой внешности и влияния - это сильная воля и любовь к собственной стране. Люди хватались за головы, проклинали немцев и всех с ними связанных. Но всё же гордость за свою соотечественницу переполняла всех и каждого.