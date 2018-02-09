О чём умалчивают польские идеологи, изображая жертву
07:35. 9 февраля 2018 Просмотров - 294 2 коммент. Опубликовал: brahman
О чём умалчивают польские идеологи, изображая жертву
Известный историк Александр Колпакиди рассказывает о подоплёке и о роли нынешних польских властей в разжигании антисоветской и русофобской истерии, призванной скрыть неблаговидные страницы истории своего государства. Законодательно установлена ответственность за употребление термина «польские лагеря». Так называемые проклятые солдаты по методам ведения этнических чисток вряд ли сильно отличались от бандеровцев. Участие части польского населения в преследовании и уничтожении местных евреев нашло отражение в польской исторической и художественной литературе. Количество поляков, сражавшихся на стороне немцев, сопоставимо с количеством поляков, воевавших на всех других фронтах Второй мировой войны. Историческая политика современной Польши, как и Украины, нацеленная на собственную виктимизацию, противоречит подлинным историческим фактам.
Рассказ о неудобных страницах польской истории и попытках их перелицевать, списав, в частности, еврейские погромы 1944-46 гг. на «происки НКВД». Этим занимается специализированная структура под названием Институт национальной памяти Польши с сотнями высокооплачиваемых сотрудников и многомиллиардным годовым бюджетом. Данный институт – часть созданной несколько лет назад т.н. Платформы европейской памяти и совести, объединяющей около 20 подобных структур (включая американские).
О работе польского "интеллектуального " гестапо.
https://varjag2007su.livejournal.com/2040099.html – цинк
И да, если ктот-то хочет помочь с лечением Мирославе Бердник, то вам вот сюда https://varjag2007su.livejournal.com/1625854.html Это один из тех ЖЖ, которые я читаю уже более 10 лет.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Польские власти хотят переписать историю, скрыть участие поляков
в холокосте. Но исторические факты и архивы, показания свидетелей и очевидцев
не позволят им это сделать. После войны поляки также изгоняли немцев, а не только евреев из страны, лишали их имущества и средств к существовпнию, несмотря на то, что они были гражданами Польши с довоенных времен.
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Загадка. Назовите страну в Европе, где любят евреев?