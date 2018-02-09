Главная » История, Невероятное в мире

О чём умалчивают польские идеологи, изображая жертву

07:35. 9 февраля 2018 Просмотров - 294 2 коммент. Опубликовал:


О чём умалчивают польские идеологи, изображая жертву

Известный историк Александр Колпакиди рассказывает о подоплёке и о роли нынешних польских властей в разжигании антисоветской и русофобской истерии, призванной скрыть неблаговидные страницы истории своего государства. Законодательно установлена ответственность за употребление термина «польские лагеря». Так называемые проклятые солдаты по методам ведения этнических чисток вряд ли сильно отличались от бандеровцев. Участие части польского населения в преследовании и уничтожении местных евреев нашло отражение в польской исторической и художественной литературе. Количество поляков, сражавшихся на стороне немцев, сопоставимо с количеством поляков, воевавших на всех других фронтах Второй мировой войны. Историческая политика современной Польши, как и Украины, нацеленная на собственную виктимизацию, противоречит подлинным историческим фактам.



Рассказ о неудобных страницах польской истории и попытках их перелицевать, списав, в частности, еврейские погромы 1944-46 гг. на «происки НКВД». Этим занимается специализированная структура под названием Институт национальной памяти Польши с сотнями высокооплачиваемых сотрудников и многомиллиардным годовым бюджетом. Данный институт – часть созданной несколько лет назад т.н. Платформы европейской памяти и совести, объединяющей около 20 подобных структур (включая американские).


О работе польского "интеллектуального " гестапо.

https://varjag2007su.livejournal.com/2040099.html – цинк

И да, если ктот-то хочет помочь с лечением Мирославе Бердник, то вам вот сюда https://varjag2007su.livejournal.com/1625854.html Это один из тех ЖЖ, которые я читаю уже более 10 лет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: антикоммунизм, Антисемитизм, Видео, евреи, Колпакиди, лагеря, нквд, погромы, польша, поляки, фальсификация
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Истархов. Кто это - среди родноверов и национал-патриотов? Часть 1
... удачно манипулируют – изображая себе оппозицию и... олигархов и еврейских идеологов в современной России... - которая старательно умалчивается в современных учебниках ... захватить Силезию и польский порт Гданьск (нем...в большинстве!. В чём спасенье для России...
Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн
... понять, в чём символизм данного события..., значит, он умалчивает о реальных целях ...лет продолжает дело польской шляхты, перепрограммирование... гордыне, публично изображая смирение и служение...родовая инструментов ГП. Идеологию «лавочника» продвигает Голливуд...
Истархов. Кто это - среди родноверов и национал-патриотов? Часть 2
... разработанной еврейским идеологом Карлом Марксом под...О чем ещё умалчивает Истархов?... И как...года господствовал польский национализм, даже польский фашизм ...и то, о чём он упорно молчит...специально «перебарщивает» - изображая Сталина очень мудрым, прозорливым...
Кто нам организовал Вторую Мировую?
.... Революции всегда изображаются спонтанными действиями политически... совместными немецко-польскими войсками предполагалось .... Например, главный идеолог нацизма Розенберг происходил...Как ни в чём ни бывало, ...унесённых ковров история умалчивает. Говорит она только...
О копном праве наших предков
...стране целенаправленно растаптывается, умалчивается, искажается. Кстати,... поняли, о чём Вы говорите,...война хазарина. — Что изображено на щите упавшего врага...определённой религии и идеологии. Возьмите официальные ...писаное, Посполитное (польское), а также ...

2 коммент.»

  • 4671 4041
    Руса 9 февраля 2018 в 13:53 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Польские власти хотят переписать историю, скрыть участие поляков
    в холокосте. Но исторические факты и архивы, показания свидетелей и очевидцев
    не позволят им это сделать. После войны поляки также изгоняли немцев, а не только евреев из страны, лишали их имущества и средств к существовпнию, несмотря на то, что они были гражданами Польши с довоенных времен.

    Ответить
  • 65 45
    Анатолий 9 февраля 2018 в 14:21 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Загадка. Назовите страну в Европе, где любят евреев?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>