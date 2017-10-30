Разделы Польши в XVIII веке — была ли Россия их инициатором?

Три раздела Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) между Австрией, Пруссией и Россией привели к тому, что польское государство 123 года отсутствовало на политической карте Европы. Весь XIX век польские политики и историки спорили о том, кто больше виноват в утрате независимости. Большинство считало решающим внешний фактор. А среди держав, разделивших Польшу, роль главного организатора отводилась Российской империи и Екатерине II. Эта версия популярна и по сей день, и наслаивается на события в истории Польши ХХ века. В результате сформировался устойчивый стереотип: Россия на протяжении нескольких столетий была главным врагом Польши и поляков. Почему этот миф столь упорно продвигается сегодня некоторыми политиками Польши?



3-й раздел Польши — что в результате

Что излагается по этой теме в общедоступных информационных источниках.

Прелюдия к разделу

С 1669 года по 1673 год правителем был Михаил Вишневский. Исследователи делают вывод, что он являлся человеком беспринципным, так как он подыгрывал Габсбургам и попросту отдал туркам Подолье. Ян III Собеский, который приходился его племянником и правил с 1674 года по 1696 год, вёл войну с Османской империей, которая была успешной.



Также он освободил Вену от Турок в 1683 году. Но, исходя из договора, который назывался «Вечный мир», Яну пришлось уступить некоторые земли России, в обмен на эти земли он получил обещание о том, что Россия будет помогать им в борьбе против крымских татар, а также турок. После того как из жизни ушёл Ян III Собеский, государством правили иностранцы на протяжении семидесяти лет.

Третий раздел Речи Посполитой стал последним из трёх разделов Речи Посполитой, в результате которого она прекратила существование.

Поражение восстания Костюшко в 1794 году, направленного против разделов страны, послужило поводом для окончательной ликвидации польско-литовского государства.

24 октября 1795 года государства, участвующие в разделе, определили свои новые границы. Одновременно с этим условием был подписан тайный договор в Петербурге между Австрией и Россией, явно враждебный Пруссии — о военной помощи в случае, если Пруссия нападёт на какое-нибудь из союзных государств.

В результате Третьего раздела Россия получила земли к востоку от Буга и линии Немиров-Гродно, общей площадью 120 тыс. км² и населением 1,2 млн человек.



Пруссия приобрела территории, населённые этническими поляками, к западу от pp. Пилицы, Вислы, Буга и Немана вместе с Варшавой (получившие название Южной Пруссии), а также земли в Западной Литве (Жемайтия), общей площадью 55 тыс. км² и населением в 1 млн человек.



Под власть Австрии перешли Краков и часть Малой Польши между Пилицей, Вислой и Бугом, часть Подляшья и Мазовии, общей площадью 47 тыс. км², и населением 1,2 млн человек.

Вывезенный в Гродно король Станислав Август Понятовский сложил свои полномочия 25 ноября 1795 года. Государства, участвовавшие в разделах Речи Посполитой, заключили в 1797 году «петербургскую конвенцию», которая включала постановления по вопросам польских долгов и польского короля, а также обязательство, что монархи договаривающихся сторон никогда не будут использовать в своих титулах название «Королевство Польское».

Российская империя получила земли Западной Белоруссии, часть Литвы, Западную Волынь и часть Холмской земли с населением около 1 млн 200 тыс. человек.

В Пруссии из бывших польских земель были созданы три провинции: Западная Пруссия, Южная Пруссия и Новая Восточная Пруссия. Официальным языком стал немецкий, введены прусское земское право и немецкая школа, земли «королевщины» и духовные имения отобраны в казну.

Земли, перешедшие под власть австрийской короны, получили название Галиция и Лодомерия, они были разделены на 12 округов. Здесь также были введены немецкая школа и австрийское право.

В итоге трёх разделов Речи Посполитой к России перешли литовские, белорусские (кроме части с городом Белосток, отошедшей к Пруссии) и украинские земли (кроме Галиции, отошедшей к Австрии), а коренные польские земли, хотим обратить на это внимание, населённые этническими поляками, были поделены между Пруссией и Австрией. А главным врагом поляков почему-то считается Россия. Почему?

ЧТО УМАЛЧИВАЕТ СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ, ПРЕССА И ВЛАСТЬ?

Разделы Польши в XVIII веке старательно обходились советскими историками: версию поляков о роли России разделял Карл Маркс, с которым в марксистской историографии спорить не с руки. Некоторые архивные документы о разделах Речи Посполитой были рассекречены только начиная с 1990-х годов, и современные исследователи получили дополнительные документальные основания для объективного анализа процессов, которые привели к исчезновению одного из самых больших государств тогдашней Европы.

Начнём с того, что одного лишь желания трёх могущественных соседей для разделов Польши было совершенно недостаточно.

В отличие от Австрии, России и Пруссии в Речи Посполитой не сложилось ни предпосылок для имперского развития государства, ни сильной регулярной армии, ни последовательной внешней политики.



Поэтому именно внутренний фактор распада государства имел важнейшее значение. И это верно по отношению к распаду любого государства, вне зависимости от внешних факторов, воздействовавших на него: если есть внутренняя слабина — можно сломать, нет слабины — нельзя.

Известный польский историк Ежи Сковронек (в 1993—1996 годах — главный директор государственных архивов Польши) отмечал:

«Разделы и падение Польши явились трагическим опровержением одного из «гениальных» принципов внешней политики шляхетской Речи Посполитой.



Он гласил, что именно бессилие государства — основа и условие неограниченной демократии и свободы каждого его гражданина, одновременно служащее гарантией его существования… На деле вышло наоборот: именно бессилие польского государства подтолкнуло её соседей к ликвидации Польши».

Итак, само качество польского государства дало возможность сыграть уже и внешнему фактору.

Отметим при этом, что инициатором процесса была вовсе не Екатерина II. Россию вполне устраивала сложившаяся ещё со времён Петра Великого политика «жёсткой и всеобъемлющей опеки» над слабеющим польским государством. А вот в Берлине и Вене были настроены совершенно иначе.

Ежи Сковронек логично подчёркивал:

«Главным зачинщиком разделов Польши была Пруссия, её охотно поддерживала Австрия. Обе державы опасались, что Россия, реализуя свою политику, прочно втянет всю Речь Посполитую в орбиту своего неограниченного влияния».

То есть Российская империя не преследовала цели во что бы то ни стало стереть с географической карты своего многовекового геополитического противника в лице Польши. Подобное желание испытывал прежде всего прусский король Фридрих II, причём по вполне понятным причинам.

Часть прусских земель с Кёнигсбергом, сформировавшаяся на основе владений Тевтонского ордена, до середины XVII века находилась в вассальной зависимости от Польши. Русский фельдмаршал И.Ф. Паскевич резонно утверждал, что:

«Пруссия есть уступка от Польши курфюрсту Бранденбургскому».

Но и позже, в условиях отделённости Восточной Пруссии от остальных территорий с центром в Берлине, полноценное существование Пруссии без захвата польских земель было невозможно.

Естественно, что главным инициатором всех трёх разделов Польши было Прусское королевство.

Окончательный вариант первого раздела в январе 1772 года навязал Австрии и России именно прусский король. Екатерина II некоторое время сопротивлялась этим планам Фридриха II.



Но в условиях, когда польские власти и слабый король Станислав Август не могли обеспечить России устойчивой поддержки её позиций на фоне растущего сопротивления Берлина и Вены новым успехам Екатерины в большой войне с Турцией (1768—1774), императрица приняла проект раздела. Русская императрица предполагала, что Польша, хотя и в урезанном виде, сохранив свою столицу Варшаву, останется независимым государством.

Но Пруссия останавливаться на достигнутом не пожелала и стала главным инициатором и организатором и двух последующих разделов. Воспользовавшись тем, что единственный возможный противник такого развития событий — Франция — была с 1789 года охвачена революцией, сменивший умершего в 1786-м Фридриха II на троне его племянник Фридрих Вильгельм II довёл дело ликвидации польской государственности до конца.

Пруссия в начале 1790-х годов, как писал Ежи Сковронек,

«проявила особый цинизм: завлекая поляков перспективой якобы возможного союза, она подвигла Речь Посполитую к быстрому формальному выходу из-под опеки России (даже сопровождавшемуся антирусскими жестами) и к началу довольно радикальных реформ, а потом бросила её на произвол судьбы, договорившись о втором разделе».

В то время как Россия в 1772—1795 годах получила территории с непольским крестьянским большинством населения (украинцами, белорусами, литовцами, латышами), Пруссия включила в себя важнейшую часть исконно польских земель со столицей Варшавой, захватив наиболее экономически и культурно развитые польские области.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ О ПРИЧИНАХ РАСПАДА РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

Речь Посполитая — это государство, которое образовалось в 1569 году путём объединения Литвы и Польши. Главную роль в этом союзе играли поляки, поэтому историки часто Речь Посполитую называют Польшей. В начале XVIII века Речь Посполитая пережила процесс распада на два государства.



Это было результатом Северной войны между Российской империей и Швецией. Благодаря победе Петра I Польша сохранила своё существование, однако попала в сильную зависимость от своих соседей. Кроме того, с 1709 года на престоле в Речи Посполитой находились монархи из Саксонии, что свидетельствовало о зависимости страны от германских государств, главными из которых были Пруссия и Австрия.



Поэтому участие России в Разделах Речи Посполитой нужно изучать на основе связей с Австрией и Пруссией, которые претендовали на эту территорию. Эти 3 страны долгие годы явно и тайно влияли на государство.

Одной из причин, почему Россия согласилась на разделы Польши, был потенциально возможный союз Турции и Австрии против Российской империи. В итоге, Екатерина приняла предложение Австрии на разделы Речи Посполитой в обмен на отказ от союза с Турцией. Фактически, Австрия и Пруссия вынудили Екатерину Вторую пойти на раздел Речи Посполитой. Более того, если бы Россия не согласилась на условия западных соседей Польши, то они бы начали раздел самостоятельно, а это создавало большую угрозу в восточной Европе.

Поводом к началу разделов Польши послужил и религиозный вопрос: Россия потребовала от Польши предоставления прав и привилегий православному населению. В самой Польши образовались сторонники и противники реализации требований России.



В стране фактически началась гражданская война. Именно в это время монархи трёх соседних стран собрались в Вене и приняли тайное решение о начале разделов Речи Посполитой.

Таким образом, одной из проблем Речи Посполитой, которая привела к упадку и дальнейшему исчезновению, была система политического устройства. Дело в том, что главный государственный орган Польши, сейм, состоял из шляхты — крупных землевладельцев, которые даже выбирала короля.



Каждый шляхтич имел право вето: если он не согласен с решение государственного органа, то решение отменялось. Это могло приводить к тому, что государственный организм мог останавливаться на несколько месяцев, а в условиях войны или военной агрессии со стороны соседей это могло иметь трагические последствия.

Не менее важной причиной разделов Речи Посполитой является стремительное усиление её соседей. Так, Пруссия претендовала на северную часть Речи Посполитой, в первую очередь крупный порт Балтийского моря — Гданьск. Австрийская империя претендовала на то, чтобы установить контроль за Центральной Европой, её интересовала южная часть Речи Посполитой, заселённая поляками и украинцами. Кроме того, альтернативой разделам Польши для Австрии была война с Россией, особенно в случае возможного её расширения на запад.



Для этого австрийцы даже готовы были заключить союз со своим извечным врагом — Османской империей.

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И БЕЛОРУССКИЙ ВОПРОС

Поскольку для Русской цивилизации характерен блоковый принцип развития и отличные от межрегионального конгломерата стран Запада методы выстраивания самоуправления и организации суперсистем (как и для Китая, Ирана или Японии), то включаемые в её состав территории имели возможность плавной интеграции в состав цивилизации.



Характерно, что управленческие верхушки территорий, которые входили в состав Русской цивилизации, не уничтожались, а входили в состав российской «элиты».



Можно привести много примеров, когда в состав российской «элиты» входили представители национальных «элит», присоединившихся стран: Багратионы (грузины), Юсуповы (ногайцы), Карамзины (от Кара-мурзы, крымца), Суворовы (татарские корни), Апраксины (от Салахмира), Давыдовы, Аракчеевы, Голенищевы-Кутузовы (все трое тоже имеют татарские корни), Толстые (немцы), Барклай-де-Толли (шотландец), Черкасские (кабардинцы) и множество других родов, которые представляли национальные «элиты» государств.

Подробнее об этом читайте статью «Цивилизационная суть Руси-России и русский вариант глобализации» http://newyouthpolicy.org/ru/articles-ru/242-russian-conception-of-globalization

Однако устройство общества было толпо-«элитарным» как в Российской империи, так и на включаемых территориях, по какой причине субъективный вектор целей текущего центра управления блоком (царского правительства) не соответствовал объективному общеблочному вектору целей (миссии Русской цивилизации http://inance.ru/2017/08/missiya-russkoy-civilizacii/), этим и были обусловлены ошибки управления, и последовавший позднее крах управления Российской империей.

Российские власти были озабочены вопросом интеграции новых земель в состав государства в соответствии со своим субъективным вектором целей. Была проведена административная реформа: земли были поделены на 5 губерний, которые в свою очередь, объединялись в два генерал-губернаторства: Белорусское (Витебская, Могилевская) и Литовское (Виленская, Гродненская и Минская губернии).

Предпринималась попытка бесконфликтно интегрировать население новых территорий в состав империи. Всё население приносило присягу. Шляхтичи, которые не пожелали этого делать, имели право в течение трёх месяцев продать своё имущество и выехать за границу.



Оставшиеся получали права и привилегии, которыми обладало российское дворянство и переходили под юрисдикцию российского государства. Их привилегированный статус гарантировала «Жалованная грамота дворянству», выданная Екатериной II в 1785 году.



В то же время были ликвидированы некоторые привилегии, которыми пользовалась шляхта в Речи Посполитой: были отменены привилегии, подрывающие основы централизованного государства (право выбирать монарха, собираться на поветовые сеймики, выбирать судей, держать собственные войска и крепости).

На белорусских землях постепенно вводилось российское законодательство. Местной шляхте и купцам было разрешено выбирать своих депутатов для разработки нового общегосударственного уложения, в 1777 году созданы уездные и губернские дворянские собрания, выбраны предводители дворянства.

Частновладельческие города были выкуплены властями, жители приравнивались в правах с остальным населением Российской империи, магдебургское право отменялось, отменялись также юридики. Городами управляли городские Думы: это был выборный орган городского самоуправления, создававшийся на основе сословного представительства.



На белорусские земли распространялась и российская налоговая система: все государственные сборы были заменены на подушный налог и земский сбор. Белорусские крестьяне по причине крайней бедности на два года были освобождены от налогов, в следующие 10 лет они взимались в половинном размере, а затем стали взиматься в полном объёме, вводились рекрутские наборы.

Поначалу российские власти учитывали особенности социально-экономической и общественной жизни в регионе и не переходили к открытой русификаторской политике, поэтому национальная политика властей была умеренной, делопроизводство, книгопечатание, обучение детей велось на польском языке, как и раньше.

В отношении религии поначалу также проводилась очень сдержанная политика. В конце XVIII века на белорусских землях проживало 38% католиков, 39% униатов, 10% иудеев, 6,5% православных и представителей других конфессий. Были разрешены все конфессии, однако государственной религией стало православие.



Местная православная церковь перешла под юрисдикцию Святейшего Синода, который являлся высшим органом управления в Русской православной церкви. На Беларуси было широко распространено католичество, при этом развернулась деятельность ордена иезуитов, который был запрещён папой Римским в 1773 году.



С разрешения российских властей иезуиты занимались миссионерской деятельностью, благотворительностью, открывали аптеки, коллегиумы, библиотеки. Орден был изгнан после войны 1812 году из-за сотрудничества католического духовенства с французской оккупационной администрацией.

Социальная структура белорусских губерний имела сословный характер.

Сословия:



Привилегированные — дворянство, духовенство, купечество и почётные граждане (известные ученые, художники, дети дворян и духовенства, получившие образование).

К податным сословиям относились крестьяне (частнособственнические, государственные и вольные) и мещане.

В первой половине XIX века в Беларуси складывается юридически оформленная категория населения — разночинцы (не податная, но и не привилегированная группа населения, как правило, это образованные люди, которые занимались умственным трудом — нижние чиновники, учителя гимназий, представители науки, литературы и искусства).



Сословная политика на территории Беларуси была направлена на укрепление позиций России и проводилась за счёт введения российского землевладения. Ещё Екатериной II основная часть государственных земель вместе с крестьянами (свыше 180 тыс. человек) была роздана русским дворянам и чиновникам.



В отношении белорусского дворянства российские власти проводили очень умеренную политику, надеясь укрепить лояльность шляхты по отношению к престолу.



Правда, это не касалось мелкого дворянства, в отношении которой проводился так называемый «разбор шляхты», который заключался в проверке наличия и действительности документов, подтверждающих дворянское происхождение. Не прошедших проверку шляхтичей переводили в податные сословия.

В целом политика российских властей в конце XVIII — первой трети XIX века носила умеренный характер. Однако после войны 1812 года, когда многие шляхтичи и горожане встречали Наполеона как освободителя, раскрытия тайных студенческих обществ и шляхетского восстания 1830—31 годов, польское влияние начало вытесняться и проводилась политика русификации.

Со стороны населения полонизированная шляхта не имела поддержки и произошла её переориентация и разделение на пробелорусскую и пролитовскую часть. Часть шляхты обращается к белорусскому разговорному языку и приступает к его литературной обработке.



Обращение к белорусскому народному языку и обычаям сопровождается постепенным, хотя и довольно болезненным, отказом от названий «Литва» и «литвины», которые закрепляются за этнической Литвой.



Вместе с тем, апелляция к «литвинскому» наследию остаётся структурообразующим элементом данной версии белорусской национальной идеологии: политоним «литвины» «приватизируется» как древний этноним белорусов, государственный язык Великого княжества Литовского, который современники называли русским, объявляется «старобелорусским» (соответственно, «новый» белорусский язык становится его прямым наследником), а единственным кандидатом на роль столицы будущей белорусской державы видится город Вильно.



Именно с этого времени берут начало споры между этническими литовцами и белорусскими «литвинами» о том, кому же «принадлежит» средневековая Литва.

Таким образом, политико-идеологическая монополия полонизированной «литвинской» аристократии в регионе была подорвана. Конкуренцию полоно-литвинизму составляют западноруссизм, а также белорусское и литовское движения, которые, претендуя на правообладание наследием исторической Литвы, закладывали предпосылки для раздела края между населявшими его этническими группами.

То есть в целом мы видим процесс более и менее мирного вхождения белорусских земель в состав России с учётом местной специфики вплоть до войны 1812 года, когда был идентифицирован вектор целей в среде шляхты, направленный на разрушение блока, а не на повышение устойчивости управления и решение проблем общества.



По какой причине политика стала более жёсткой в отношении «элитарных» слоёв общества. В отношении простонародья она со времён прихода крепостного права на Русь был всегда жёсткой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

В течение всего XIX века на Россию оказывалось мощное давление, цель которого состояла в том, чтобы заставить её принять в качестве благого Божиего промысла библейский проект скупки мира на основе монополии на ростовщичество, идеологической основой которого является Ветхий завет. Даже декабристы участвовали в этом процессе.



Наше православие базировалось на Новом завете и Псалтыре, а не на Ветхом завете.



Но деятельность Библейского общества и масонских лож, направленная на изменение мировоззренческой позиции части духовенства и интеллигенции, принесла свои плоды, и в России появилась ещё одна священная книга — Ветхий завет, под одной обложкой с Новым заветом. Священный Синод в большинстве своём не понял сути происходящего и даже утвердил в качестве переводчиков иудея Хвольсона и раввина Левинсона, а светская власть, пришедшая после Николая I, не только не препятствовала этому процессу, но и сама способствовала ускорению событий.



Духовенство спорило о том, что является эталоном для перевода Ветхого завета. Одни считали, что это — еврейская Библия, другие, что это — Септуагинта, а некоторые предпочитали церковно-славянский вариант.



Но к тому времени это уже не имело принципиального значения: все варианты были откорректированы, включая и Новый Завет.



Борьба за эталон перевода была спровоцирована для отвлечения внимания от главной цели хозяев библейского проекта, состоящей в принятии православной страной в качестве священного писания Ветхого завета, в который была вставлена идеологическая основа закабаления не только России, но и всей планеты через ростовщическую удавку.

При чём тут иудеи?

При Екатерине II основная масса иудеев оказалась в России в результате раздела Польши, что для неё было неожиданностью, и никто не понимал, как себя вести по отношению к этой массе.



Но именно Екатерина II положила начало черте еврейской оседлости указом от 23 декабря 1791 года (3 января 1792), который формально был итоговой реакцией правительства империи на письмо витебского еврейского купца Цалки Файбишовича; указ разрешал евреям постоянно жительствовать в Белоруссии и Новороссии, тогда недавно присоединённом к России регионе, и воспрещал запись в купечество, в частности, в Москве (чего и требовали местные купцы, опасавшиеся конкуренции).

Исследователь истории еврейства в России Генрих Слиозберг отмечал, что указ Екатерины 1791 года был свидетельством того лишь:

«что не сочли нужным сделать исключение для евреев: ограничение в праве передвижения и свободного избрания жительства существовало для всех, в значительной степени даже для дворян».

С третьим разделом Польши в состав черты вошли губернии Виленская и Гродненская, где проживало значительное количество евреев. Александр «учредил особый комитет для обсуждения вопроса об улучшении быта евреев в России.



Окончательное юридическое оформление черте оседлости сообщило «Положение об устройстве евреев» 1804 года, которое перечисляло те губернии и территории, где евреям дозволялось селиться и торговать.

«Положение» строго предписывало всем евреям записываться в одно из «состояний»: земледельцев, фабрикантов, ремесленников, купечество, мещанство. Это была ошибка, потому что разделение на указанные классы не отвечало задаче защиты России от библейского проекта и нейтрализации его активистов и носителей.



«Положение» 1804 года отчасти основывалось на «Мнении» сенатора Гаврилы Державина о причинах продовольственного дефицита в Белоруссии, и в значительной мере — на польских законопроектах XVIII века. Меры просвещения стоят в этом «Положении» на первом плане: евреям открывается доступ в русские учебные заведения и поощряется распространение между ними русского языка.

Николай I тоже не осознал этого и всячески старался сделать иудеев нормальными жителями России, думая, что они, станут христианами, будут служить в армии и выполнять все гражданские обязанности. Но всё напрасно: непонимание глобальной политики даже таким выдающимся русским деятелем имело печальные последствия для страны и её народа в целом.

Вот что об этом времени пишет Андрей Дикий:

«В начале XIX столетия, когда Россия получила больше миллиона подданных евреев, евреи, не знавшие русского языка, не имевшие сколько-нибудь крупных капиталов, чуждые вообще общеевропейской культуре и не желавшие к ней приобщаться — оказывать какое-либо влияние на политику государства и не могли, и не хотели.



Но меньше, чем за одно столетие всё изменилось.



Были накоплены крупные капиталы в еврейских руках; созданы кадры евреев, полностью овладевших русским языком и окончивших высшие и средние школы; при помощи накопленного капитала произошло проникновение евреев во все отрасли хозяйственной и культурной жизни страны.



К этому надо добавить и то, что в Европе, начиная с половины XIX века, еврейский капитал приобретал иногда решающее значение не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику во многих государствах. А в иностранных капиталовложениях Россия остро нуждалась для развития своей промышленности.



От Ротшильдов, французских, английских, австрийских; Мендельсонов германских многое зависело при решении тех или иных вопросов финансового характера в политике этих государств по отношению к России. Крупнейшие и влиятельнейшие газеты и издательства Европы, телеграфные агентства (делавшие «политическую погоду») — были или чисто еврейскими, или с сильным влиянием евреев.



Вопрос займов или торговых договоров нередко ставился в прямую зависимость от политики русского правительства в «еврейском вопросе». Пять с половиной миллионов евреев — русских подданных принимали самое активное участие в хозяйственной жизни не только в «черте осёдлости», но и во всей России и, несмотря на все существовавшие ограничения, добились завидных успехов.



В начале XIX столетия, когда они стали подданными России, все евреи были исключительно торговцы, разные арендаторы, маклеры, посредники и содержатели питейных заведений (кабаков, шинков). Ни крупной буржуазии, ни людей со светским образованием среди них не было. Не было и людей сельскохозяйственного труда (личного, физического) или землевладельцев-помещиков. Всего за одно столетие картина резко изменилась.



Накануне Революции 1917 года почти все важнейшие и крупнейшие отрасли торговли и промышленности «черты осёдлости», а в значительной степени и всей России, были или полностью в еврейских руках, или со значительным, а иногда и доминирующим в них влиянием еврейского капитала».

Вот как развиваются социальные процессы, если они имеют целенаправленно выстроенную идеологическую основу.

Можно оценить дальний прицел тех, кто толкал Россию поглотить часть Польши:



Вовлечение России обеспечило нелояльность польского населения, что послужило основной для раскручивая нацистских воззрений в Польше уже в веке XX;



Политика царского правительства, не учитывающая особенности развития цивилизаций блокового типа, будучи умеренной и копируя принципы развития конгломерата — заложила бомбы замедленнго действия в польское общество, какая карта была разыграна Гитлером, по сути частично проводилась политика, аналогичная конгломерату;



Вовлечение России в какой-то мере легитимизировало грабительские по отношению к полякам действия Австрии и Пруссии;



Появилась черта осёдлости, создавшая потенциал еврейской экспансии в центральную Россию, которая произошла уже в начале XX века, после снятия ограничений. Но это уже — другая история и тема для другой статьи.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Мы видим взаимовложенность процессов от глобального до местного уровня. Русская цивилизация, которая представляла собой альтернативу Западной, была во многом неуправляема для хозяев Западной концепции, по какой причине было принято решение о внедрении библейских инструментов управления на её территории — Ветхого Завета и его носителей, что и было осуществлено руками власти, не понимавшей до конца, во что она вляпалась.



Потенциал катастрофы до сих пор не изжит и библейская концепция управления до сих пор действует на территории Беларуси, Польши и России.

Беларусь представляет собой, как и Россия, поле битвы между Русской цивилизацией и Западной. Безусловно главный критерий развития — уровень образования — после вхождения в состав Российской империи вырос, но он продолжал оставаться недостаточным, поэтому Беларусь находилась на уровне жителей самой империи, пребывавших под гнётом крепостного права и отсутствия всеобщей системы образования.

Сегодня Беларусь и Россия обладают достаточным потенциалом для перехода на собственную концепцию управления.



После преодоления безграмотности в СССР был заложен потенциал для последующего обретения реального суверенитета — властности для управления по собственной концепции развития, а не по концепции «разделяй и властвуй» с псевдо-суверенитетом, при котором потенциал развития успешно канализируется в интересах библейской концепции управления.

Таким образом, Беларусь и Россия сегодня нуждаются в повышении управленческой грамотности. На данном этапе процесс идёт в рамках самоуправления (самообразования) с последующей перспективой выхода на государственный уровень.



ИАЦ



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