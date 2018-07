Сказ о том как чудь Америку открывала. Вслед за солнцем

Часть вторая, начало смотрите < ![CDATA[ ]]> здесь< ![CDATA[]]>.

О наших людях на Аляске, в Татрарии и < ![CDATA[ ]]> Катае< ![CDATA[]]> до “официального освоения” написано и рассказано достаточно много и если с восточным направлением вроде почти всё понятно, то теперь давайте послушаем сказку, а может и не сказку – частичку былины о Садко.

Построил Садко тридцать кораблей,

Тридцать кораблей, тридцать черлёныих;

На те на корабли на черлёные

валил товары новогородские,

Поехал Садко по Волхову,

Со Волхова во Ладожско,

А со Ладожска во Неву-реку,

А со Невы-реки во сине море.

Как поехал он по синю морю,

Воротил он в Золоту Орду,

Продавал товары новогородские,

Получал барыши великие,

Насыпал бочки-сороковки красна золота, чиста серебра,

Поезжал назад во Новгород,

Поезжал он по синю морю.

Нехило так, 30 кораблей – даже по сегодняшним временам совсем не маленькая флотилия. Средняя грузоподъёмность судов тех времён, кочей и стругов, была около 20 тонн (как у фуры) иногда больше – умножаем на 30…, итого 600 тонн груза. Да и путь его достаточно хорошо описан – из Новгорода по Волхову в Ладогу, с Ладоги в Неву, с Невы в море, а уж с моря в Золоту Орду. Путь из Новгорода явно западный, а вот всякие варианты о плавании именно в Индию появились позже, когда начали оперы ставить, да позже кино снимать – чем не прототип сериала “Дальнобойщики”. Может Римский-Корсаков читал другую версию былины?

Как-то слышал, что та < ![CDATA[ ]]> былинная Индия это всего-лишь Вендия< ![CDATA[]]> - страна вендов, но что-то мне неизвестно чтобы в Европе в местах проживания вендов были большие месторождения золота и серебра.< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

А мог ли Садко уходя из Новгорода на запад реально до Индии добраться, возможно ли такое вообще? Про поход вокруг Африки я не задумывался да и Суэцкий канал в то время ещё не выкопали, но был канал из Нила в Красное море, да и Ипатьевская летопись рассказывает, что < ![CDATA[ ]]> Сварог был царём Египта< ![CDATA[]]>. Так что исключать такой путь не стоит, правда если только тот поход состоялся до VIII века н.э. – позже он перестал действовать, но ведь точная датировка былины не известна.

Есть правда одна достаточно большая неувязочка – раскопки в Новгороде дают другую версию: оказывается часть серебра найденная в древних слоях по химическому анализу идентична Перуанскому, а золота Мексиканскому (см. < ![CDATA[ ]]> 11:00 – 11:48< ![CDATA[]]>)

Это что-ж получается: Римский-Корсаков с Колумбом одну версию читали, а до нас совсем другая дошла?

Тут я впал в ступор, а возможен ли был вообще западный путь и есть ли об этом хоть какие-либо упоминания?

В романе “Tristan le Léonois” (одна из старо-французских версий Тристана и Изольды) тот самый Тристан воспользовался услугами некоего купца по имени Садок и доплыл с ним до Ирландии на его корабле. О русских топонимах в Ирландии в интернете говорилось неоднократно, а вот о кельтских крестах в прибалтике обычно умалчивают – так что путь тот был освоен в обе стороны, интересующиеся могут почитать < ![CDATA[ ]]> Прибалтика и «викинги» who is who< ![CDATA[]]>.

Ну что ж до Ирландии добрались, а дальше? Что вообще дальше известно? В IV века до н.э. по описанию Пифея стал известен остров Туле. Куда только его не располагали, но можно однозначно сказать, что он был где-то на севере. С другой стороны это для европейцев непонятно где это было, а для прибалтов было очень даже понятно, тем более по ирландским сказаниям на них иногда нападали некие финнгаллы так что можно попытаться использовать угро-финские слова для осмысления этого топонима. В современном эстонском языке есть одно слово < ![CDATA[ ]]> tuletornis< ![CDATA[]]> (маяк) на которое я обратил внимание. Торня на ливском это такая летняя кухня (она же своеобразная коптильня) с открытым очагом по центру – по своему строению большой шалаш из жердей. Кстати, такое-же название я слышал под Невелем, правда там так называли летнюю пристройку к дому, но смысл был тот же – летняя кухня, так что слово это не только ливское, а в русском языке встречается слово приторнуть – в смысле куда-то что-то небрежно поставить или прислонить. У латышей tornis башня или вышка. Представьте, что произойдет если такую махину поджечь? Правильно – тот самый < ![CDATA[ ]]> ТУЛЕ< ![CDATA[]]> из неё и получиться. Торня достаточно полезная вещь – ведь в случае нападения можно было её поджечь и подать сигнал тревоги который был-бы виден издалека. А где у нас места где постоянно горит огонь, который видно издалека – только там где извергаются вулканы. Вулканы то не всё время извергаются, иногда и успокаиваются – вот Вам и загадочный остров который то виден издалека, то его никак не могут найти.

Подобные шалаши из жердей я видел в Якутии – там они называются ураса. Не могу исключить вариант, что именно оттуда они и появились в прибалтике. Тема эта достаточно неизученная – сами якуты называют себя сахалар (произносится sakhalar), а на юге Эстонии есть область Сакала. Возможно именно они оставили устойчивый < ![CDATA[ ]]> тюркский след< ![CDATA[]]> в прибалтийских топонимах. Кстати, никто не задумывался почему так похожи между собой исландские и якутские лошадки?

Не правда ли, такие же невысокие коренастые крепыши? Да и мохнастость похожая. А что если они в Исландию именно через прибалтику попали?

Ещё в 825 году ирландский монах Дикуил. В своей книге «Де мензура орбис террае» («Об измерении Земли»), посвященной описанию различных частей света писал, что Туле — это остров Исландия. На протяжении более чем тысячи лет эта точка зрения находила сторонников, и ещё в конце XIX века мнение Дикуила считалось «бесспорно правильным», а в XX веке понеслось – “официальные историки доказали”, что вплоть до VIII века н.э. Исландия была безлюдной страной и первыми её заселили именно скандинавы. И это невзирая на то, что < ![CDATA[ ]]> на острове найдены римские монеты< ![CDATA[]]> III века н.э., а я всего лишь показал, что название очень легко объясняется зная хоть немного угро-финские слова.

Забавно, но современные историки говорят, что судя по раскопкам в Исландии первыми поселенцами там были именно славяне (см: < ![CDATA[ ]]> 11:00< ![CDATA[]]>). «С самого начала в наших исследованиях в Исландии был обнаружен славянский след. Мы открыли уже третье в этом регионе славянское жилище – квадратную полуземлянку. Такие жилища в 9-10 веке были характерны для территорий по рекам Эльбе, Одеру и Висле, а также для Руси. Они не имеют никаких аналогий со скандинавскими постройками. Точно такие же славянские жилища, отличные от скандинавских, я обнаружил ранее в Норвегии. Неизвестно, какие именно славяне проникали так далеко на Север, в Исландию. Весьма вероятно, что это были полабяне, а не наши предки с берегов Вислы. Они селились на пустынных в то время землях Исландии.Ранние средневековые сообщества не были настолько этнично однородными, как это ныне считается. Общество викингов было открытым – они ценили хороших мореплавателей и воинов, принимая в свои ряды представителей разных народов, в том числе славян, германцев и кельтов»,- говорит польский профессор Пшемыслав Урбаньчик.

Пользуясь случаем хочу сказать большое спасибо выдающемуся польскому ученому за огромную проделанную работу в изучении нашей общей истории. Однако у меня складывается небольшое продолжение после знакомства с его работами.

Как-то общался с русскими ребятами из Эстонии и они мне говорят: – Вот Вы статьи < ![CDATA[ ]]> про прадедушку Рюрика< ![CDATA[]]> пишете, да про то как датчане у вендов флаг умыкнули, а знаете что это за место такое? И выслали мне вот такую карту.

Покрутил я эту карту и справа налево и слева на право, перевернул вверх ногами – никак не могу её к территории современной Эстонии прикрутить. Пишу в ответ: – Не, не знаю, не получается ничего у меня.

Тогда присылают мне следующую карту.

- А как Вам Estland, где-то на западе от Норвегии?

Обещали позже показать ещё одну карту где есть остров Estland в районе Бермудских островов, но так и не прислали – видимо что-то не сложилось.

Начал искать самостоятельно. Поинтересовался у своих знакомых из Бергена, ведь на карте есть не только название острова, но и нанесены другие названия. Но нет, никаких ассоциаций на что либо похожее из того что они знают они сложить не смогли. Поинтересовался у ребят из Ставангера – тот же результат. Пригорюнился я, что ж это за Эстланд на западе от Норвегии? А решение так и не складывалось.

Позже попалась мне карта Кавери (1505 г), приведу кусочек, правда тут по старой традиции юг сверху.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

И тут я натыкаюсь на карту одного венецианца Николо Зено. На ней действительно есть остров Эстланд, но та же википедия пишет, что мужичок мол нигде не был и много фантазировал. Тут я совсем голову повесил – выходит загадка ни о чём.

Забросил я поиски того острова – наверное больше года ими не занимался пока не зашел ко мне в гости мой старый знакомый. Разговорились, говорит:

- А покажи ка мне те карты. Глянул. – О… так я же там батрачил (нынче прибалтов много куда раскидало). Вот смотри на первой карте надпись слева Orlefort. – Где, не вижу. – Да вот же смотри. Вот он – < ![CDATA[ ]]> Örlygsstaðahnúkar< ![CDATA[]]> это и есть Укреплённое место созданное орлами. Только карта немного повёрнута, а так очень похоже.

Тут я вставил свой комментарий: – Ну карта повёрнута потому, что раньше карты рисовали учитывая направление на север по магнитному компасу, а теперь по географическому.

- А вот ещё ниже смотри на старой карте Olaford, а на современной левее Ólafsvík. Ford это фьорд, а vik это бухта – ну что смотри, это же одно и тоже! Да и на второй карте эти названия есть. На второй карте на юге посмотри Eledere – это скорее всего современная Hella, я там и работал.

Ну что ж впредь мне наука, а ведь друзья говорили – википедии не доверяй.

Конечно, Николо Зено скорее всего действительно фантазировал, но возможно рассказы свои он на чём то основывал – например на рассказах других моряков, так сказать кабацкие матросские байки. Могу только предположить, что все эти мифические острова есть описания разных путешествий совершённые разными людьми. Описание, даже у посетивших одно и то же место в разное время, у разных людей могут отличаться вплоть до неузнаваемости. Так и получилось, что одни и те же места каждый описывал по своему – то Islanda, то Estland, то < ![CDATA[ ]]> Frisland< ![CDATA[]]>.

Решил поподробнее изучить современную карту Исландии – вдруг какое ещё соответствие найду. Самая восточная часть называется Эйстюрланд, хорошо – ну восточная страна да и ладно, но… есть ещё несколько областей не на востоке острова и имеющие в своём названии тот самый Эйстюр: Эйстюр-Бардастрандар, Эйстюр-Скафтафедль, Эйстюр-Хунаватн, а они то почему восточные? Понравилась мне озвучка всех этих Эйстюров (у < ![CDATA[ ]]> translate.google.com< ![CDATA[]]> есть удобная функция можно послушать как звучит язык оригинала если нажать на значок громкоговорителя). А вот тут кроется сама загадка – Эйстюрланд пишется как Austurland. Резонно возникает вопрос: почему так похожи Austurland и Austria, откуда как говорят венедский флаг в прибалтику пришёл и в укороченном виде в Польшу. А может в стародавние времена это переводилось не как восточная земля, а как земля восточных. А уж кто такие восточные за 1000 лет и объяснять не надо, вспомните Drang nach Osten или рейхскомиссариат Остланд.

Тогда и вопрос уже из другого времени становиться понятным: Эйнхард в описании жизни Карла Великого пишет: …открылась борьба со славянами, которые по нашему называются вильцы, а по своему велетабы. В этом походе, в числе прочих народов, следующих по приказу за королевским знаменем, участвовали и саксы, в качестве союзников, хотя и с притворною, мало преданною покорностью. Причина войны заключалась в том, что ободриты, некогда союзники франков, оскорбляли их беспрерывными набегами и не могли быть удержаны одними приказаниями. От западного океана протягивается на восток залив: …восточный берег населяют славяне и аисти (Aisti) и другие различные народы; между ними первое место занимают велетабы, которым король объявил войну. В один поход, предводительствуя лично войском, Карл так поразил их, что они другой раз не считали полезным отказываться от повиновения (789г.).

Вроде где Карл и где славяне, между ними ещё большое расстояние, да только то расстояние (как бы не старались историки) называлось < ![CDATA[ ]]> Austrasia< ![CDATA[]]> в противоположность землям где правили Меровинги – Neustria, буквальный перевод не восточная. Уж что-то мне это напоминает другую территорию которая всё что угодно лишь бы не Россия, только тех времён. Если < ![CDATA[ ]]> славянские топонимы в Германии< ![CDATA[]]> расписаны достаточно подробно, то исследований о более западных регионах не так уж и много, разве что Гельмольд бургундов относит к славянам, да во франкских аналах встречаются некие Nordliudi и Austreleudi где то в тех краях.

Решил я рассмотреть карту поподробнее.

А вот на западе южнее Гренландии прорисовывается кусочек материка под интересным название Estotiland. Шо, опять? Ещё одна земля восточных? По моему я этот кусочек к югу от Гренландии и на другой карте видел.

Только здесь эта местность называется Vinland.

Во… Это уже ближе: В 1232 году папа Григорий своей грамотой назначает Балдуина де Альна епископом Семигальским и легатом «in Livonia, Gothlandia, Vinlandia, Hestonia, Semigallia, Curlandia».

Только не надо мне рассказывать, что папа был неграмотным и в школе географию не учил. У нас в Латвии есть несколько Винкалнсов (kalns – гора, холм), мне лично известно 3. Из них только на одном действительно растёт виноград, но это новодел времён позднего Курляндского герцогства, а на двух других были древние поселения. Местные озабоченные историки по сей день считают, что на них росли виноградники забывая, что кроме латышского языка на этой территории ещё совсем недавно прекрасно звучал и ливский язык, а у них vene это русские. Так что были те горы русских. В маленькой Латвии всяких пилскалнсов (замковых гор) более 300 и на каждом из них по преданиям когда-то было укреплённое городище где окрестный люд мог укрыться от незваных гостей, а в соседней Литве их более 1000. Правда ещё пару гор успели перевести на латышский: одна из них под Доблином (лат. Dobele) < ![CDATA[ ]]> Krievkalni< ![CDATA[]]>, другая под < ![CDATA[ ]]> Кукушкиным носом< ![CDATA[]]> (лат. Koknese) < ![CDATA[ ]]> Krievkalns< ![CDATA[]]>. Если ливы отличали русских (vene) от кривичей (krivi) то латыши таким отличием не заморачиваются и любого русского называют krievs.

Саксон Грамматик в своей “Истории данов” для описания вендов использует созвучное слово “vindr“. Как звучит ветер на современно английском языке наверное знают все, а попробуйте на немецком или норвежском и в итоге обязательно посмотрите как это пишется по < ![CDATA[ ]]> французски< ![CDATA[]]>. Обеспечить доступность от Венеции до Британских островов и оттуда до Прибалтики на вёслах они вряд ли смогли бы, а вот под парусом покрывать такие расстояния значительно веселее. В то время когда европейцы на вёселках осуществляли каботажное плавание вдоль бережков (галеры во Франции применяли даже в XVIII веке) явно кто-то передвигался совсем по другому. Возможно именно это объясняет тех самых < ![CDATA[ ]]> ruotzi-гребцов< ![CDATA[]]>, ведь подходя к берегу или заходя в реки приходилось плыть против течения, да и ветер не всегда попутный. Так что получается, что не от Швеции получилось это название, а сама Швеция получила своё старо-финское название от тех гребцов, что по морю приходили. Вспомните как пролегал варяжский путь, для финнов они всегда появлялись со стороны скандинавского полуострова.

Интересно, а есть ли ещё карты той земли восточных, что на материке?

1493 год 14 июня, Нюрнбергский учёный Джером Мюнцер пишет Португальскому королю Хуану II «Тебя уже восхваляют, как великого государя, немцы, итальянцы, rutanos, apolonios, и те, которые живут под суровой (seca) звездой арктического полюса, так же как и великого герцога (duque) Московии, ибо немного лет тому назад под суровостью сказанной звезды недавно открыт (novamente sabida) большой остров Груланда, берег которого тянется на 300 легуа и на котором находится величайшее поселение людей под сказанным господством сказанного сеньора герцога».

(Легуа – ¾ географической мили, если одна географическая, она же немецкая миля, это 7420 м. то 300 легуа это 1669,5 км. От Москвы до Берлина 1800 км, а тут почти 1700 – нехилый такой островок получается, а О.И. нам всё рассказывают про Шпицберген).

1528 год. датский адмирал Северин Норби, находясь на Руси, пишет письмо королю Дании, Норвегии и Швеции Кристиану II о владениях русского князя на Арктической земле, которая именуется Грум и Ланд.

По заявлению вологодского крестьянина Антона Старостина, его предки плавали «к Груманту» ещё задолго до основания Соловецкого монастыря (до 1435 года), т. е. в X-XIV веках.

Русский учёный новгородец Д. Герасимов и переводчик царской администрации в Дании Григорий Истома при встрече с представителем Вены Сигизмундом Герберштейном утверждали, что лежащая далеко на севере “земля Енгранеланд и прежде всегда была подвластна новгородцам” (Дорожкин Н. Я. Путешественники. с. 37).

Согласно письма датского короля Фредерика II купцу Людвигу Мунку от 11 марта 1576 года (Филиппов А. М. Датский документ о посещении Гренландии русскими в XVI веке. Литературный вестник. – 1901 год. – Т. 1, кн. 4., С. 441) русский кормщик Павел Никитич плавал из местечка Мальмус (север Скандинавии, принадлежавший русским) в Гренландию.

Наверное теперь вопрос откуда на побережье Нью-Йорка лики русских богов уже не стоит?

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Ну что же до Америки добрались, а вот до Мексики и Перу западный путь пока не сложился. Может кто продолжит поиски того пути – всего-то немного осталось? Есть правда одна невнятная зацепочка: Исторически народом который населял те территории были миштеки («народ из страны облаков»), от них и произошло название Mexico (см. < ![CDATA[ ]]> 5:05-5:55< ![CDATA[]]>). Мешики были умелыми ремесленниками, они производили яркие керамические изделия, создавали бирюзовую мозаику, были мастерами в обработке металлов и ювелирном деле. Говорят, что именно мешики основали Теночтитлан. К чему это я? А к тому, что первым правителем Польши который её и крестил был Мешко I, а вот до принятия христианства именовался он королём венедов. Какое-то непонятное созвучие… Мешко – мешики… Кстати своё название они обосновывают тем, что их верховного жреца звали Мешитли, а сами они прибыли с какого-то мифического острова Астлана. Астлан – «Страна белых цапель», или всё же страна аистов – Аст(ост, эст)лан(д)?. Сохранился кодекс миштеков из 5 книг который удалось прочитать, часть из них представляет собой ленты из древесной коры, а часть выполнена из кожи.

В 2014 году вблизи впадения реки Волк в Миссисипи < ![CDATA[ ]]> нашли< ![CDATA[]]> древний корабль (990-1050 г.). Невзирая на то, что по конструкции он ну никак не был похож на скандинавский дракар то тут же < ![CDATA[ ]]> по старой привычке< ![CDATA[]]> собрали совещание и порешили: – Коль на дракар не похож то наречем его кнорром. А в нём нашли старый сломанный меч и как расфантазировались: – Oй, говорят, там битва была аж жуть…

Наверняка кто-то и спросит причём здесь эсты и какое отношение они имеют к данной статье? Напомню – современные эстонцы себя до середины XIX века эстонцами не считали и называли себя люди земли (maarahvas) да и нынче они себя называют всего лишь люди Эстонии (eesti rahvas), за то теперь начитавшись современных учебников они приписывают себе все упоминания о древних эстах где-бы они им не повстречались. Жаль, ведь часть из них действительно имеет предков которые ходили и в те дальнии походы, вопрос только в том кем они сами себя в то время считали. Только вот незадачка выходит – предки наши совсем по другому к этому вопросу подходили. Вот всего одна < ![CDATA[ ]]> строчка< ![CDATA[]]> из энциклопедии Брокгауза и Ефрона, которая перечёркивает все их старания и гласит она следующее: …эстов, как давних русских подданных, в старину часто приобщали к русским.

Хотя… – для европейцев все мы восточные невзирая на происхождение. Да и наши то историки… Молодцы конечно – откопали под Калининградом древний город эстиев (IV-VII век). В одном из захоронений нашли символ сокола как у Рюриковичей (см. < ![CDATA[ ]]> 29:57-30:24< ![CDATA[]]>), но всё туда же – не стесняясь пишут “неизвестный древний народ” (?). Это они перед кем отчитываются? Хоть бы попытались пробу днк сделать и определить где потомки живут, или не в XXI веке живём?

Испанец Энрико Мартинес, посетивший в XVI-ом веке Ливонию, нашел, что жители окрестностей Риги очень похожи на индейцев. Из чего заключил, что индейцы – выходцы из Ливонии. Наверное частично я бы с ним согласился, посмотрите на фотографию:

Ну и как Вам? А ведь это не индейцы… – это Куршские Короли.

Есть у латышей свой так сказать национальный символ, называется Auseklis – символ утренней звезды.

О том,что подобный символ используют кареллы, чуваши, удмурты и мордва википедия указывает, а вот о том что это славянский символ алатырь стыдливо умалчивает.

А как Вам такой < ![CDATA[ ]]> символ< ![CDATA[]]> у коренных жителей Америки? Его история < ![CDATA[ ]]> здесь< ![CDATA[]]>.

Продолжение следует.