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Сказ о том как чудь Америку открывала. Вслед за солнцем

19:28. 15 июля 2018 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

Часть вторая, начало смотрите < ![CDATA[]]>здесь< ![CDATA[]]>.

О наших людях на Аляске, в Татрарии и < ![CDATA[]]>Катае< ![CDATA[]]> до “официального освоения” написано и рассказано достаточно много и если с восточным направлением вроде почти всё понятно, то теперь давайте послушаем сказку, а может и не сказку – частичку былины о Садко.

Построил Садко тридцать кораблей,
Тридцать кораблей, тридцать черлёныих;
На те на корабли на черлёные
валил товары новогородские,
Поехал Садко по Волхову,
Со Волхова во Ладожско,
А со Ладожска во Неву-реку,
А со Невы-реки во сине море.
Как поехал он по синю морю,
Воротил он в Золоту Орду,
Продавал товары новогородские,
Получал барыши великие,
Насыпал бочки-сороковки красна золота, чиста серебра,
Поезжал назад во Новгород,
Поезжал он по синю морю.

Нехило так, 30 кораблей – даже по сегодняшним временам совсем не маленькая флотилия. Средняя грузоподъёмность судов тех времён, кочей и стругов, была около 20 тонн (как у фуры) иногда больше – умножаем на 30…, итого 600 тонн груза. Да и путь его достаточно хорошо описан – из Новгорода по Волхову в Ладогу, с Ладоги в Неву, с Невы в море, а уж с моря в Золоту Орду. Путь из Новгорода явно западный, а вот всякие варианты о плавании именно в Индию появились позже, когда начали оперы ставить, да позже кино снимать – чем не прототип сериала “Дальнобойщики”. Может Римский-Корсаков читал другую версию былины?

Как-то слышал, что та < ![CDATA[]]>былинная Индия это всего-лишь Вендия< ![CDATA[]]> - страна вендов, но что-то мне неизвестно чтобы в Европе в местах проживания вендов были большие месторождения золота и серебра.< ![CDATA[]]>Канал фараонов, он же канал четырёх царей, он же река Траяна.< ![CDATA[]]>

А мог ли Садко уходя из Новгорода на запад реально до Индии добраться, возможно ли такое вообще? Про поход вокруг Африки я не задумывался да и Суэцкий канал в то время ещё не выкопали, но был канал из Нила в Красное море, да и Ипатьевская летопись рассказывает, что < ![CDATA[]]>Сварог был царём Египта< ![CDATA[]]>. Так что исключать такой путь не стоит, правда если только тот поход состоялся до VIII века н.э. – позже он перестал действовать, но ведь точная датировка былины не известна.

Есть правда одна достаточно большая неувязочка – раскопки в Новгороде дают другую версию: оказывается часть серебра найденная в древних слоях по химическому анализу идентична Перуанскому, а золота Мексиканскому (см. < ![CDATA[]]>11:00 – 11:48< ![CDATA[]]>)

Это что-ж получается: Римский-Корсаков с Колумбом одну версию читали, а до нас совсем другая дошла?

Тут я впал в ступор, а возможен ли был вообще западный путь и есть ли об этом хоть какие-либо упоминания?

В романе “Tristan le Léonois” (одна из старо-французских версий Тристана и Изольды) тот самый Тристан воспользовался услугами некоего купца по имени Садок и доплыл с ним до Ирландии на его корабле. О русских топонимах в Ирландии в интернете говорилось неоднократно, а вот о кельтских крестах в прибалтике обычно умалчивают – так что путь тот был освоен в обе стороны, интересующиеся могут почитать < ![CDATA[]]>Прибалтика и «викинги» who is who< ![CDATA[]]>.

Область Rosse на западе Ирландии.

Ну что ж до Ирландии добрались, а дальше? Что вообще дальше известно? В IV века до н.э. по описанию Пифея стал известен остров Туле. Куда только его не располагали, но можно однозначно сказать, что он был где-то на севере. С другой стороны это для европейцев непонятно где это было, а для прибалтов было очень даже понятно, тем более по ирландским сказаниям на них иногда нападали некие финнгаллы так что можно попытаться использовать угро-финские слова для осмысления этого топонима. В современном эстонском языке есть одно слово < ![CDATA[]]>tuletornis< ![CDATA[]]> (маяк) на которое я обратил внимание. Торня на ливском это такая летняя кухня (она же своеобразная коптильня) с открытым очагом по центру – по своему строению большой шалаш из жердей. Кстати, такое-же название я слышал под Невелем, правда там так называли летнюю пристройку к дому, но смысл был тот же – летняя кухня, так что слово это не только ливское, а в русском языке встречается слово приторнуть – в смысле куда-то что-то небрежно поставить или прислонить. У латышей tornis башня или вышка. Представьте, что произойдет если такую махину поджечь? Правильно – тот самый < ![CDATA[]]>ТУЛЕ< ![CDATA[]]> из неё и получиться. Торня достаточно полезная вещь – ведь в случае нападения можно было её поджечь и подать сигнал тревоги который был-бы виден издалека. А где у нас места где постоянно горит огонь, который видно издалека – только там где извергаются вулканы. Вулканы то не всё время извергаются, иногда и успокаиваются – вот Вам и загадочный остров который то виден издалека, то его никак не могут найти.

Подобные шалаши из жердей я видел в Якутии – там они называются ураса. Не могу исключить вариант, что именно оттуда они и появились в прибалтике. Тема эта достаточно неизученная – сами якуты называют себя сахалар (произносится sakhalar), а на юге Эстонии есть область Сакала. Возможно именно они оставили устойчивый < ![CDATA[]]>тюркский след< ![CDATA[]]> в прибалтийских топонимах. Кстати, никто не задумывался почему так похожи между собой исландские и якутские лошадки?

Лошади в Исландии до сих пор отлично чувствуют себя живя в дикой природе. Фото: Браги Дж. Ingibergsson

Не правда ли, такие же невысокие коренастые крепыши? Да и мохнастость похожая. А что если они в Исландию именно через прибалтику попали?

Якутская красавица.

Ещё в 825 году ирландский монах Дикуил. В своей книге «Де мензура орбис террае» («Об измерении Земли»), посвященной описанию различных частей света писал, что Туле — это остров Исландия. На протяжении более чем тысячи лет эта точка зрения находила сторонников, и ещё в конце XIX века мнение Дикуила считалось «бесспорно правильным», а в XX веке понеслось – “официальные историки доказали”, что вплоть до VIII века н.э. Исландия была безлюдной страной и первыми её заселили именно скандинавы. И это невзирая на то, что < ![CDATA[]]>на острове найдены римские монеты< ![CDATA[]]> III века н.э., а я всего лишь показал, что название очень легко объясняется зная хоть немного угро-финские слова.

Забавно, но современные историки говорят, что судя по раскопкам в Исландии первыми поселенцами там были именно славяне (см: < ![CDATA[]]>11:00< ![CDATA[]]>). «С самого начала в наших исследованиях в Исландии был обнаружен славянский след. Мы открыли уже третье в этом регионе славянское жилище – квадратную полуземлянку. Такие жилища в 9-10 веке были характерны для территорий по рекам Эльбе, Одеру и Висле, а также для Руси. Они не имеют никаких аналогий со скандинавскими постройками. Точно такие же славянские жилища, отличные от скандинавских, я обнаружил ранее в Норвегии. Неизвестно, какие именно славяне проникали так далеко на Север, в Исландию. Весьма вероятно, что это были полабяне, а не наши предки с берегов Вислы. Они селились на пустынных в то время землях Исландии.Ранние средневековые сообщества не были настолько этнично однородными, как это ныне считается. Общество викингов было открытым – они ценили хороших мореплавателей и воинов, принимая в свои ряды представителей разных народов, в том числе славян, германцев и кельтов»,- говорит польский профессор Пшемыслав Урбаньчик.

Пользуясь случаем хочу сказать большое спасибо выдающемуся польскому ученому за огромную проделанную работу в изучении нашей общей истории. Однако у меня складывается небольшое продолжение после знакомства с его работами.

Как-то общался с русскими ребятами из Эстонии и они мне говорят: – Вот Вы статьи < ![CDATA[]]>про прадедушку Рюрика< ![CDATA[]]> пишете, да про то как датчане у вендов флаг умыкнули, а знаете что это за место такое? И выслали мне вот такую карту.

Покрутил я эту карту и справа налево и слева на право, перевернул вверх ногами – никак не могу её к территории современной Эстонии прикрутить. Пишу в ответ: – Не, не знаю, не получается ничего у меня.

Тогда присылают мне следующую карту.

- А как Вам Estland, где-то на западе от Норвегии?

Обещали позже показать ещё одну карту где есть остров Estland в районе Бермудских островов, но так и не прислали – видимо что-то не сложилось.

Начал искать самостоятельно. Поинтересовался у своих знакомых из Бергена, ведь на карте есть не только название острова, но и нанесены другие названия. Но нет, никаких ассоциаций на что либо похожее из того что они знают они сложить не смогли. Поинтересовался у ребят из Ставангера – тот же результат. Пригорюнился я, что ж это за Эстланд на западе от Норвегии? А решение так и не складывалось.

Позже попалась мне карта Кавери (1505 г), приведу кусочек, правда тут по старой традиции юг сверху.

< ![CDATA[]]>Судя по надписи по стрелочке здесь уже остров "i.estlanda", то есть название может быть и другим.< ![CDATA[]]>

И тут я натыкаюсь на карту одного венецианца Николо Зено. На ней действительно есть остров Эстланд, но та же википедия пишет, что мужичок мол нигде не был и много фантазировал. Тут я совсем голову повесил – выходит загадка ни о чём.

Забросил я поиски того острова – наверное больше года ими не занимался пока не зашел ко мне в гости мой старый знакомый. Разговорились, говорит:

- А покажи ка мне те карты. Глянул. – О… так я же там батрачил (нынче прибалтов много куда раскидало). Вот смотри на первой карте надпись слева Orlefort. – Где, не вижу. – Да вот же смотри. Вот он – < ![CDATA[]]>Örlygsstaðahnúkar< ![CDATA[]]> это и есть Укреплённое место созданное орлами. Только карта немного повёрнута, а так очень похоже.

Тут я вставил свой комментарий: – Ну карта повёрнута потому, что раньше карты рисовали учитывая направление на север по магнитному компасу, а теперь по географическому.

- А вот ещё ниже смотри на старой карте Olaford, а на современной левее Ólafsvík. Ford это фьорд, а vik это бухта – ну что смотри, это же одно и тоже! Да и на второй карте эти названия есть. На второй карте на юге посмотри Eledere – это скорее всего современная Hella, я там и работал.

Ну что ж впредь мне наука, а ведь друзья говорили – википедии не доверяй.

Конечно, Николо Зено скорее всего действительно фантазировал, но возможно рассказы свои он на чём то основывал – например на рассказах других моряков, так сказать кабацкие матросские байки. Могу только предположить, что все эти мифические острова есть описания разных путешествий совершённые разными людьми. Описание, даже у посетивших одно и то же место в разное время, у разных людей могут отличаться вплоть до неузнаваемости. Так и получилось, что одни и те же места каждый описывал по своему – то Islanda, то Estland, то < ![CDATA[]]>Frisland< ![CDATA[]]>.

Решил поподробнее изучить современную карту Исландии – вдруг какое ещё соответствие найду. Самая восточная часть называется Эйстюрланд, хорошо – ну восточная страна да и ладно, но… есть ещё несколько областей не на востоке острова и имеющие в своём названии тот самый Эйстюр: Эйстюр-Бардастрандар, Эйстюр-Скафтафедль, Эйстюр-Хунаватн, а они то почему восточные? Понравилась мне озвучка всех этих Эйстюров (у < ![CDATA[]]>translate.google.com< ![CDATA[]]> есть удобная функция можно послушать как звучит язык оригинала если нажать на значок громкоговорителя). А вот тут кроется сама загадка – Эйстюрланд пишется как Austurland. Резонно возникает вопрос: почему так похожи Austurland и Austria, откуда как говорят венедский флаг в прибалтику пришёл и в укороченном виде в Польшу. А может в стародавние времена это переводилось не как восточная земля, а как земля восточных. А уж кто такие восточные за 1000 лет и объяснять не надо, вспомните Drang nach Osten или рейхскомиссариат Остланд.

Тогда и вопрос уже из другого времени становиться понятным: Эйнхард в описании жизни Карла Великого пишет: …открылась борьба со славянами, которые по нашему называются вильцы, а по своему велетабы. В этом походе, в числе прочих народов, следующих по приказу за королевским знаменем, участвовали и саксы, в качестве союзников, хотя и с притворною, мало преданною покорностью. Причина войны заключалась в том, что ободриты, некогда союзники франков, оскорбляли их беспрерывными набегами и не могли быть удержаны одними приказаниями. От западного океана протягивается на восток залив: …восточный берег населяют славяне и аисти (Aisti) и другие различные народы; между ними первое место занимают велетабы, которым король объявил войну. В один поход, предводительствуя лично войском, Карл так поразил их, что они другой раз не считали полезным отказываться от повиновения (789г.).

Вроде где Карл и где славяне, между ними ещё большое расстояние, да только то расстояние (как бы не старались историки) называлось < ![CDATA[]]>Austrasia< ![CDATA[]]> в противоположность землям где правили Меровинги – Neustria, буквальный перевод не восточная. Уж что-то мне это напоминает другую территорию которая всё что угодно лишь бы не Россия, только тех времён. Если < ![CDATA[]]>славянские топонимы в Германии< ![CDATA[]]> расписаны достаточно подробно, то исследований о более западных регионах не так уж и много, разве что Гельмольд бургундов относит к славянам, да во франкских аналах встречаются некие Nordliudi и Austreleudi где то в тех краях.

Решил я рассмотреть карту поподробнее.

А вот на западе южнее Гренландии прорисовывается кусочек материка под интересным название Estotiland. Шо, опять? Ещё одна земля восточных? По моему я этот кусочек к югу от Гренландии и на другой карте видел.

Только здесь эта местность называется Vinland.

Во… Это уже ближе: В 1232 году папа Григорий своей грамотой назначает Балдуина де Альна епископом Семигальским и легатом «in Livonia, Gothlandia, Vinlandia, Hestonia, Semigallia, Curlandia».

Только не надо мне рассказывать, что папа был неграмотным и в школе географию не учил. У нас в Латвии есть несколько Винкалнсов (kalns – гора, холм), мне лично известно 3. Из них только на одном действительно растёт виноград, но это новодел времён позднего Курляндского герцогства, а на двух других были древние поселения. Местные озабоченные историки по сей день считают, что на них росли виноградники забывая, что кроме латышского языка на этой территории ещё совсем недавно прекрасно звучал и ливский язык, а у них vene это русские. Так что были те горы русских. В маленькой Латвии всяких пилскалнсов (замковых гор) более 300 и на каждом из них по преданиям когда-то было укреплённое городище где окрестный люд мог укрыться от незваных гостей, а в соседней Литве их более 1000. Правда ещё пару гор успели перевести на латышский: одна из них под Доблином (лат. Dobele) < ![CDATA[]]>Krievkalni< ![CDATA[]]>, другая под < ![CDATA[]]>Кукушкиным носом< ![CDATA[]]> (лат. Koknese) < ![CDATA[]]>Krievkalns< ![CDATA[]]>. Если ливы отличали русских (vene) от кривичей (krivi) то латыши таким отличием не заморачиваются и любого русского называют krievs.

Саксон Грамматик в своей “Истории данов” для описания вендов использует созвучное слово “vindr“. Как звучит ветер на современно английском языке наверное знают все, а попробуйте на немецком или норвежском и в итоге обязательно посмотрите как это пишется по < ![CDATA[]]>французски< ![CDATA[]]>. Обеспечить доступность от Венеции до Британских островов и оттуда до Прибалтики на вёслах они вряд ли смогли бы, а вот под парусом покрывать такие расстояния значительно веселее. В то время когда европейцы на вёселках осуществляли каботажное плавание вдоль бережков (галеры во Франции применяли даже в XVIII веке) явно кто-то передвигался совсем по другому. Возможно именно это объясняет тех самых < ![CDATA[]]>ruotzi-гребцов< ![CDATA[]]>, ведь подходя к берегу или заходя в реки приходилось плыть против течения, да и ветер не всегда попутный. Так что получается, что не от Швеции получилось это название, а сама Швеция получила своё старо-финское название от тех гребцов, что по морю приходили. Вспомните как пролегал варяжский путь, для финнов они всегда появлялись со стороны скандинавского полуострова.

Интересно, а есть ли ещё карты той земли восточных, что на материке?

Карта Ортелиуса - на северо-востоке Estotilant.

Карта Богарди - здесь уже Estotilant на материке, а на старом месте Groclant и рядом Groenlant.

Здесь рядом с Estotilandt видна надпись Groenlandiae.

1493 год 14 июня, Нюрнбергский учёный Джером Мюнцер пишет Португальскому королю Хуану II «Тебя уже восхваляют, как великого государя, немцы, итальянцы, rutanos, apolonios, и те, которые живут под суровой (seca) звездой арктического полюса, так же как и великого герцога (duque) Московии, ибо немного лет тому назад под суровостью сказанной звезды недавно открыт (novamente sabida) большой остров Груланда, берег которого тянется на 300 легуа и на котором находится величайшее поселение людей под сказанным господством сказанного сеньора герцога».

(Легуа – ¾ географической мили, если одна географическая, она же немецкая миля, это 7420 м. то 300 легуа это 1669,5 км. От Москвы до Берлина 1800 км, а тут почти 1700 – нехилый такой островок получается, а О.И. нам всё рассказывают про Шпицберген).

1528 год. датский адмирал Северин Норби, находясь на Руси, пишет письмо королю Дании, Норвегии и Швеции Кристиану II о владениях русского князя на Арктической земле, которая именуется Грум и Ланд.

По заявлению вологодского крестьянина Антона Старостина, его предки плавали «к Груманту» ещё задолго до основания Соловецкого монастыря (до 1435 года), т. е. в X-XIV веках.

Русский учёный новгородец Д. Герасимов и переводчик царской администрации в Дании Григорий Истома при встрече с представителем Вены Сигизмундом Герберштейном утверждали, что лежащая далеко на севере “земля Енгранеланд и прежде всегда была подвластна новгородцам” (Дорожкин Н. Я. Путешественники. с. 37).

Согласно письма датского короля Фредерика II купцу Людвигу Мунку от 11 марта 1576 года (Филиппов А. М. Датский документ о посещении Гренландии русскими в XVI веке. Литературный вестник. – 1901 год. – Т. 1, кн. 4., С. 441) русский кормщик Павел Никитич плавал из местечка Мальмус (север Скандинавии, принадлежавший русским) в Гренландию.

А эта карта просто знаковая - на севере от Гудзонова залива Groenland, а на юге Estotiland.

Наверное теперь вопрос откуда на побережье Нью-Йорка лики русских богов уже не стоит?

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Ну что же до Америки добрались, а вот до Мексики и Перу западный путь пока не сложился. Может кто продолжит поиски того пути – всего-то немного осталось? Есть правда одна невнятная зацепочка: Исторически народом который населял те территории были миштеки («народ из страны облаков»), от них и произошло название Mexico (см. < ![CDATA[]]>5:05-5:55< ![CDATA[]]>). Мешики были умелыми ремесленниками, они производили яркие керамические изделия, создавали бирюзовую мозаику, были мастерами в обработке металлов и ювелирном деле. Говорят, что именно мешики основали Теночтитлан. К чему это я? А к тому, что первым правителем Польши который её и крестил был Мешко I, а вот до принятия христианства именовался он королём венедов. Какое-то непонятное созвучие… Мешко – мешики… Кстати своё название они обосновывают тем, что их верховного жреца звали Мешитли, а сами они прибыли с какого-то мифического острова Астлана. Астлан – «Страна белых цапель», или всё же страна аистов – Аст(ост, эст)лан(д)?. Сохранился кодекс миштеков из 5 книг который удалось прочитать, часть из них представляет собой ленты из древесной коры, а часть выполнена из кожи.

В 2014 году вблизи впадения реки Волк в Миссисипи < ![CDATA[]]>нашли< ![CDATA[]]> древний корабль (990-1050 г.). Невзирая на то, что по конструкции он ну никак не был похож на скандинавский дракар то тут же < ![CDATA[]]>по старой привычке< ![CDATA[]]> собрали совещание и порешили: – Коль на дракар не похож то наречем его кнорром. А в нём нашли старый сломанный меч и как расфантазировались: – Oй, говорят, там битва была аж жуть…

Наверняка кто-то и спросит причём здесь эсты и какое отношение они имеют к данной статье? Напомню – современные эстонцы себя до середины XIX века эстонцами не считали и называли себя люди земли (maarahvas) да и нынче они себя называют всего лишь люди Эстонии (eesti rahvas), за то теперь начитавшись современных учебников они приписывают себе все упоминания о древних эстах где-бы они им не повстречались. Жаль, ведь часть из них действительно имеет предков которые ходили и в те дальнии походы, вопрос только в том кем они сами себя в то время считали. Только вот незадачка выходит – предки наши совсем по другому к этому вопросу подходили. Вот всего одна < ![CDATA[]]>строчка< ![CDATA[]]> из энциклопедии Брокгауза и Ефрона, которая перечёркивает все их старания и гласит она следующее: …эстов, как давних русских подданных, в старину часто приобщали к русским.

Хотя… – для европейцев все мы восточные невзирая на происхождение. Да и наши то историки… Молодцы конечно – откопали под Калининградом древний город эстиев (IV-VII век). В одном из захоронений нашли символ сокола как у Рюриковичей (см. < ![CDATA[]]>29:57-30:24< ![CDATA[]]>), но всё туда же – не стесняясь пишут “неизвестный древний народ” (?). Это они перед кем отчитываются? Хоть бы попытались пробу днк сделать и определить где потомки живут, или не в XXI веке живём?

Испанец Энрико Мартинес, посетивший в XVI-ом веке Ливонию, нашел, что жители окрестностей Риги очень похожи на индейцев. Из чего заключил, что индейцы – выходцы из Ливонии. Наверное частично я бы с ним согласился, посмотрите на фотографию:

Ну и как Вам? А ведь это не индейцы… – это Куршские Короли.

Аусеклис, раскрашенный в цвета государственного флага Латвии, один из символов «Поющей революции».Есть у латышей свой так сказать национальный символ, называется Auseklis – символ утренней звезды.

О том,что подобный символ используют кареллы, чуваши, удмурты и мордва википедия указывает, а вот о том что это славянский символ алатырь стыдливо умалчивает.

А как Вам такой < ![CDATA[]]>символ< ![CDATA[]]> у коренных жителей Америки? Его история < ![CDATA[]]>здесь< ![CDATA[]]>.

Продолжение следует.

Источник: www.kramola.info

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