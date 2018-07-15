Сказ о том как чудь Америку открывала. Вслед за солнцем
Часть вторая, начало смотрите < ![CDATA[
О наших людях на Аляске, в Татрарии и < ![CDATA[
Построил Садко тридцать кораблей,
Тридцать кораблей, тридцать черлёныих;
На те на корабли на черлёные
валил товары новогородские,
Поехал Садко по Волхову,
Со Волхова во Ладожско,
А со Ладожска во Неву-реку,
А со Невы-реки во сине море.
Как поехал он по синю морю,
Воротил он в Золоту Орду,
Продавал товары новогородские,
Получал барыши великие,
Насыпал бочки-сороковки красна золота, чиста серебра,
Поезжал назад во Новгород,
Поезжал он по синю морю.
Нехило так, 30 кораблей – даже по сегодняшним временам совсем не маленькая флотилия. Средняя грузоподъёмность судов тех времён, кочей и стругов, была около 20 тонн (как у фуры) иногда больше – умножаем на 30…, итого 600 тонн груза. Да и путь его достаточно хорошо описан – из Новгорода по Волхову в Ладогу, с Ладоги в Неву, с Невы в море, а уж с моря в Золоту Орду. Путь из Новгорода явно западный, а вот всякие варианты о плавании именно в Индию появились позже, когда начали оперы ставить, да позже кино снимать – чем не прототип сериала “Дальнобойщики”. Может Римский-Корсаков читал другую версию былины?
Как-то слышал, что та < ![CDATA[
А мог ли Садко уходя из Новгорода на запад реально до Индии добраться, возможно ли такое вообще? Про поход вокруг Африки я не задумывался да и Суэцкий канал в то время ещё не выкопали, но был канал из Нила в Красное море, да и Ипатьевская летопись рассказывает, что < ![CDATA[
Есть правда одна достаточно большая неувязочка – раскопки в Новгороде дают другую версию: оказывается часть серебра найденная в древних слоях по химическому анализу идентична Перуанскому, а золота Мексиканскому (см. < ![CDATA[
Это что-ж получается: Римский-Корсаков с Колумбом одну версию читали, а до нас совсем другая дошла?
Тут я впал в ступор, а возможен ли был вообще западный путь и есть ли об этом хоть какие-либо упоминания?
В романе “Tristan le Léonois” (одна из старо-французских версий Тристана и Изольды) тот самый Тристан воспользовался услугами некоего купца по имени Садок и доплыл с ним до Ирландии на его корабле. О русских топонимах в Ирландии в интернете говорилось неоднократно, а вот о кельтских крестах в прибалтике обычно умалчивают – так что путь тот был освоен в обе стороны, интересующиеся могут почитать < ![CDATA[
Ну что ж до Ирландии добрались, а дальше? Что вообще дальше известно? В IV века до н.э. по описанию Пифея стал известен остров Туле. Куда только его не располагали, но можно однозначно сказать, что он был где-то на севере. С другой стороны это для европейцев непонятно где это было, а для прибалтов было очень даже понятно, тем более по ирландским сказаниям на них иногда нападали некие финнгаллы так что можно попытаться использовать угро-финские слова для осмысления этого топонима. В современном эстонском языке есть одно слово < ![CDATA[
Подобные шалаши из жердей я видел в Якутии – там они называются ураса. Не могу исключить вариант, что именно оттуда они и появились в прибалтике. Тема эта достаточно неизученная – сами якуты называют себя сахалар (произносится sakhalar), а на юге Эстонии есть область Сакала. Возможно именно они оставили устойчивый < ![CDATA[
Не правда ли, такие же невысокие коренастые крепыши? Да и мохнастость похожая. А что если они в Исландию именно через прибалтику попали?
Ещё в 825 году ирландский монах Дикуил. В своей книге «Де мензура орбис террае» («Об измерении Земли»), посвященной описанию различных частей света писал, что Туле — это остров Исландия. На протяжении более чем тысячи лет эта точка зрения находила сторонников, и ещё в конце XIX века мнение Дикуила считалось «бесспорно правильным», а в XX веке понеслось – “официальные историки доказали”, что вплоть до VIII века н.э. Исландия была безлюдной страной и первыми её заселили именно скандинавы. И это невзирая на то, что < ![CDATA[
Забавно, но современные историки говорят, что судя по раскопкам в Исландии первыми поселенцами там были именно славяне (см: < ![CDATA[
Пользуясь случаем хочу сказать большое спасибо выдающемуся польскому ученому за огромную проделанную работу в изучении нашей общей истории. Однако у меня складывается небольшое продолжение после знакомства с его работами.
Как-то общался с русскими ребятами из Эстонии и они мне говорят: – Вот Вы статьи < ![CDATA[
Покрутил я эту карту и справа налево и слева на право, перевернул вверх ногами – никак не могу её к территории современной Эстонии прикрутить. Пишу в ответ: – Не, не знаю, не получается ничего у меня.
Тогда присылают мне следующую карту.
- А как Вам Estland, где-то на западе от Норвегии?
Обещали позже показать ещё одну карту где есть остров Estland в районе Бермудских островов, но так и не прислали – видимо что-то не сложилось.
Начал искать самостоятельно. Поинтересовался у своих знакомых из Бергена, ведь на карте есть не только название острова, но и нанесены другие названия. Но нет, никаких ассоциаций на что либо похожее из того что они знают они сложить не смогли. Поинтересовался у ребят из Ставангера – тот же результат. Пригорюнился я, что ж это за Эстланд на западе от Норвегии? А решение так и не складывалось.
Позже попалась мне карта Кавери (1505 г), приведу кусочек, правда тут по старой традиции юг сверху.
И тут я натыкаюсь на карту одного венецианца Николо Зено. На ней действительно есть остров Эстланд, но та же википедия пишет, что мужичок мол нигде не был и много фантазировал. Тут я совсем голову повесил – выходит загадка ни о чём.
Забросил я поиски того острова – наверное больше года ими не занимался пока не зашел ко мне в гости мой старый знакомый. Разговорились, говорит:
- А покажи ка мне те карты. Глянул. – О… так я же там батрачил (нынче прибалтов много куда раскидало). Вот смотри на первой карте надпись слева Orlefort. – Где, не вижу. – Да вот же смотри. Вот он – < ![CDATA[
Тут я вставил свой комментарий: – Ну карта повёрнута потому, что раньше карты рисовали учитывая направление на север по магнитному компасу, а теперь по географическому.
- А вот ещё ниже смотри на старой карте Olaford, а на современной левее Ólafsvík. Ford это фьорд, а vik это бухта – ну что смотри, это же одно и тоже! Да и на второй карте эти названия есть. На второй карте на юге посмотри Eledere – это скорее всего современная Hella, я там и работал.
Ну что ж впредь мне наука, а ведь друзья говорили – википедии не доверяй.
Конечно, Николо Зено скорее всего действительно фантазировал, но возможно рассказы свои он на чём то основывал – например на рассказах других моряков, так сказать кабацкие матросские байки. Могу только предположить, что все эти мифические острова есть описания разных путешествий совершённые разными людьми. Описание, даже у посетивших одно и то же место в разное время, у разных людей могут отличаться вплоть до неузнаваемости. Так и получилось, что одни и те же места каждый описывал по своему – то Islanda, то Estland, то < ![CDATA[
Решил поподробнее изучить современную карту Исландии – вдруг какое ещё соответствие найду. Самая восточная часть называется Эйстюрланд, хорошо – ну восточная страна да и ладно, но… есть ещё несколько областей не на востоке острова и имеющие в своём названии тот самый Эйстюр: Эйстюр-Бардастрандар, Эйстюр-Скафтафедль, Эйстюр-Хунаватн, а они то почему восточные? Понравилась мне озвучка всех этих Эйстюров (у < ![CDATA[
Тогда и вопрос уже из другого времени становиться понятным: Эйнхард в описании жизни Карла Великого пишет: …открылась борьба со славянами, которые по нашему называются вильцы, а по своему велетабы. В этом походе, в числе прочих народов, следующих по приказу за королевским знаменем, участвовали и саксы, в качестве союзников, хотя и с притворною, мало преданною покорностью. Причина войны заключалась в том, что ободриты, некогда союзники франков, оскорбляли их беспрерывными набегами и не могли быть удержаны одними приказаниями. От западного океана протягивается на восток залив: …восточный берег населяют славяне и аисти (Aisti) и другие различные народы; между ними первое место занимают велетабы, которым король объявил войну. В один поход, предводительствуя лично войском, Карл так поразил их, что они другой раз не считали полезным отказываться от повиновения (789г.).
Вроде где Карл и где славяне, между ними ещё большое расстояние, да только то расстояние (как бы не старались историки) называлось < ![CDATA[
Решил я рассмотреть карту поподробнее.
А вот на западе южнее Гренландии прорисовывается кусочек материка под интересным название Estotiland. Шо, опять? Ещё одна земля восточных? По моему я этот кусочек к югу от Гренландии и на другой карте видел.
Только здесь эта местность называется Vinland.
Во… Это уже ближе: В 1232 году папа Григорий своей грамотой назначает Балдуина де Альна епископом Семигальским и легатом «in Livonia, Gothlandia, Vinlandia, Hestonia, Semigallia, Curlandia».
Только не надо мне рассказывать, что папа был неграмотным и в школе географию не учил. У нас в Латвии есть несколько Винкалнсов (kalns – гора, холм), мне лично известно 3. Из них только на одном действительно растёт виноград, но это новодел времён позднего Курляндского герцогства, а на двух других были древние поселения. Местные озабоченные историки по сей день считают, что на них росли виноградники забывая, что кроме латышского языка на этой территории ещё совсем недавно прекрасно звучал и ливский язык, а у них vene это русские. Так что были те горы русских. В маленькой Латвии всяких пилскалнсов (замковых гор) более 300 и на каждом из них по преданиям когда-то было укреплённое городище где окрестный люд мог укрыться от незваных гостей, а в соседней Литве их более 1000. Правда ещё пару гор успели перевести на латышский: одна из них под Доблином (лат. Dobele) < ![CDATA[
Саксон Грамматик в своей “Истории данов” для описания вендов использует созвучное слово “vindr“. Как звучит ветер на современно английском языке наверное знают все, а попробуйте на немецком или норвежском и в итоге обязательно посмотрите как это пишется по < ![CDATA[
Интересно, а есть ли ещё карты той земли восточных, что на материке?
1493 год 14 июня, Нюрнбергский учёный Джером Мюнцер пишет Португальскому королю Хуану II «Тебя уже восхваляют, как великого государя, немцы, итальянцы, rutanos, apolonios, и те, которые живут под суровой (seca) звездой арктического полюса, так же как и великого герцога (duque) Московии, ибо немного лет тому назад под суровостью сказанной звезды недавно открыт (novamente sabida) большой остров Груланда, берег которого тянется на 300 легуа и на котором находится величайшее поселение людей под сказанным господством сказанного сеньора герцога».
(Легуа – ¾ географической мили, если одна географическая, она же немецкая миля, это 7420 м. то 300 легуа это 1669,5 км. От Москвы до Берлина 1800 км, а тут почти 1700 – нехилый такой островок получается, а О.И. нам всё рассказывают про Шпицберген).
1528 год. датский адмирал Северин Норби, находясь на Руси, пишет письмо королю Дании, Норвегии и Швеции Кристиану II о владениях русского князя на Арктической земле, которая именуется Грум и Ланд.
По заявлению вологодского крестьянина Антона Старостина, его предки плавали «к Груманту» ещё задолго до основания Соловецкого монастыря (до 1435 года), т. е. в X-XIV веках.
Русский учёный новгородец Д. Герасимов и переводчик царской администрации в Дании Григорий Истома при встрече с представителем Вены Сигизмундом Герберштейном утверждали, что лежащая далеко на севере “земля Енгранеланд и прежде всегда была подвластна новгородцам” (Дорожкин Н. Я. Путешественники. с. 37).
Согласно письма датского короля Фредерика II купцу Людвигу Мунку от 11 марта 1576 года (Филиппов А. М. Датский документ о посещении Гренландии русскими в XVI веке. Литературный вестник. – 1901 год. – Т. 1, кн. 4., С. 441) русский кормщик Павел Никитич плавал из местечка Мальмус (север Скандинавии, принадлежавший русским) в Гренландию.
Наверное теперь вопрос откуда на побережье Нью-Йорка лики русских богов уже не стоит?
Ну что же до Америки добрались, а вот до Мексики и Перу западный путь пока не сложился. Может кто продолжит поиски того пути – всего-то немного осталось? Есть правда одна невнятная зацепочка: Исторически народом который населял те территории были миштеки («народ из страны облаков»), от них и произошло название Mexico (см. < ![CDATA[
В 2014 году вблизи впадения реки Волк в Миссисипи < ![CDATA[
Наверняка кто-то и спросит причём здесь эсты и какое отношение они имеют к данной статье? Напомню – современные эстонцы себя до середины XIX века эстонцами не считали и называли себя люди земли (maarahvas) да и нынче они себя называют всего лишь люди Эстонии (eesti rahvas), за то теперь начитавшись современных учебников они приписывают себе все упоминания о древних эстах где-бы они им не повстречались. Жаль, ведь часть из них действительно имеет предков которые ходили и в те дальнии походы, вопрос только в том кем они сами себя в то время считали. Только вот незадачка выходит – предки наши совсем по другому к этому вопросу подходили. Вот всего одна < ![CDATA[
Хотя… – для европейцев все мы восточные невзирая на происхождение. Да и наши то историки… Молодцы конечно – откопали под Калининградом древний город эстиев (IV-VII век). В одном из захоронений нашли символ сокола как у Рюриковичей (см. < ![CDATA[
Испанец Энрико Мартинес, посетивший в XVI-ом веке Ливонию, нашел, что жители окрестностей Риги очень похожи на индейцев. Из чего заключил, что индейцы – выходцы из Ливонии. Наверное частично я бы с ним согласился, посмотрите на фотографию:
Ну и как Вам? А ведь это не индейцы… – это Куршские Короли.
Есть у латышей свой так сказать национальный символ, называется Auseklis – символ утренней звезды.
О том,что подобный символ используют кареллы, чуваши, удмурты и мордва википедия указывает, а вот о том что это славянский символ алатырь стыдливо умалчивает.
А как Вам такой < ![CDATA[
Продолжение следует.
Источник: www.kramola.info