Смена власти = гражданская война. Смена сути власти, а не её формы

Квартировладелец представляется бездомному жесточайшим угнетателем. А судя по тем суммам, которую у нас привыкли брать за квартиру с арендатора – таковым и является.

И пусть нам они кажутся незыблемыми, при этом очень скромными – они условны, зыбки и далеко не скромны с точки зрения тех, кто ниже нас.

Дворец и все его альковные интимности существует отдельно от нас. Власти же отдельно от нас не существует. Власть не во дворце, она в нашем общественном положении и нашем имуществе.

Грабя помещичьи имения, кулак вовсе не думал, что его собственное имущество окажется основанием отнести его в "угнетатели"… К чему это я? А вот: в сети меня часто стали упрекать, что я «пугаю» гражданской войной в случае смены власти. А я не пугаю гражданской войной. Я со всей ответственностью заявляю, что при смене власти гражданская война неизбежна, и никаких иных вариантов быть не может. Если же гражданской войны не будет – то это значит, что власть не поменялась. Сменила вывеску – может быть. Перекрасилась – может быть. Но лично, персонально – не поменялась. Не путайте дворцовый переворот со сменой власти.



Увы, друг, разочарую вас. Даже самую скромную собственность вам предоставила действующая власть. И не только тем, что дала. Но и тем, что не отобрала. И далеко не факт, что когда по улицам станут бродить «революционные матросы» – вашу дверь не вышибут пинком для подселения или выселения…

Как житель нашей страны может этого не понимать?! Допустим, туповат по этому предмету англичанин, у которого власть не менялась с 17-го века. Допустим, туповат на эту часть американец, которым 200 лет несменяемо правят одни и те же династии. Но уж русскому человеку стыдно не помнить про подселения, ордеры и раскулачивания…

Не путайте имитацию выборов, при которой реальная власть остаётся в тех же руках, в каких и была – с выборами на самом деле, какие были, например, в 80-е годы в СССР.

Когда результат борьбы за власть непредсказуем, когда это не заранее отрепетированный спектакль – то и всякое владение собственностью тоже непредсказуемо. Неизбежно непредсказуемо.

Если приходит действительно новая власть – то есть новые люди, раньше находившиеся снизу – то бумажки на собственность, чин, степень, звание от прежней власти им не просто по барабану. Они, скорее, ненависть, чем равнодушие вызывают:

- Ах, вы хорошо при старом режиме устроились?! Ну так вот вам поражение в правах за это!

Всё, чем владеет человек – условно и зыбко.

Как насмешничал великий Михаил Афанасьевич Булгаков:.

- Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет, все это условно и зыбко. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И еще как бывает!

Булгаков говорит о должности. Я же пытаюсь донести до вас ту простейшую мысль, что любая ваша собственность, имущество – это тоже должность, на которую вы назначены действующей властью.

Вот особняк в центре Москвы: сегодня он принадлежит Рябушинскому, а завтра окажется вдруг домом М.Горького… И что характерно – Горький у Рябушинского его не покупал…

Всё, чем владеет человек в этой жизни, за исключением собственной души, надёжно сокрытой внутри – условно и зыбко. Всё, чем владеют люди – было распределено людьми же. А значит, всегда может быть и перераспределено…

Те, кто идут в политику – идут туда хапнуть. Если бы они шли не хапнуть – то не в политику бы пошли, а в монастырь постригаться. Идущие в политику – клиентела того вождя, за которым они идут.

Пушечное мясо, говорите? Да, вождь их цинично использует, как пушечное мясо, расчищая себе дорогу. Но ведь и наоборот!

Они-то ведь тоже намерены цинично использовать вождя! Понимаете?! Какого чёрта они за ним пойдут, если он ничего не даёт и ничего не обещает дать? Это же не «послушание старцу» в монастыре, а политика, сиречь – силовой захват благ территории!

Обмануть своё пушечное мясо вожди могут. Но не совсем и не во всём. Чтобы удержаться – вожди вынуждены чего-то давать своей опоре (клиентеле). Даже если вожди не хотят и это им противно – их никто не спрашивает. Тут необходимость перечёркивает желания и чувства…

Хотел ли Ленин похабного Брестского мира? Хотел ли Колчак хозяйничающих в Сибири англичан? Хотели ли самозванцы Лжедмитрии буйства казачьей вольницы, с которой пришли в Россию? По этим трём примерам мы точно знаем, что нет. И что? Вождь может цинично использовать опору только в том случае, если опора верит, что цинично использует вождя!

То есть когда представитель бушующей баррикадной толпы верит, что решает свои проблемы, а не проблемы организатора переворота.

Вождю непременно нужно расплачиваться со своей клиентелой, и чем сомнительнее, двусмысленнее его положение – тем больше приходится платить. А расплатится с клиентелой вождь может только за ВАШ СЧЁТ.

И вовсе не потому, что он вас не любит. А просто потому, что другого счёта у него нет! Всякому активу платят за счёт пассива, потому что больше неоткуда. Даже если вождя снабдили деньгами американцы – они же не подарили их ему. Они дали в долг, рассчитывая «отбить» вложение, причём с хорошими процентами. И чем рискованнее, авантюрнее предприятие – тем выше проценты, под которые в него вкладывают…

Победит вождь – и первое, чем будет вынужден заняться – драть с вас три шкуры, чтобы со спонсорами рассчитаться. Ему куда иначе деваться? Подскажите, если знаете… «Кинуть» актив? Но этот актив его привёл к власти, следовательно, как привёл, так и скинет…

Великие бедствия после всякой революции связаны именно с тем, что вождю нужно платить активу по счетам, счета огромны, а брать средства кроме как с покорённой страны – неоткуда.

Как устроена гидра любой политической партии? Тут нет ни сложности, ни секрета:

Есть верхушка – знаковые персоны. От них тянется клиентела – персоны, связавшие свой личный успех с торжеством этих боссов. У каждого в клиентеле есть своя клиентела. И так далее – до самого низу. Победив, босс должен облагодетельствовать своих помощников, те – своих, и так до самого низу.

Допустим, ваша типовая квартирка неинтересна лидеру победившей революционной партии: слишком скромна для него. И даже для его друга – тоже скромновата. А вот для друга друга? Для друга друга друга? Вы уверены, что даже самая скромная квартирка не заинтересует никого из победившей клиентелы? Что какой-нибудь рядовой боец революции не положит на неё глаз?

Для того, чтобы система клиентел гнала наверх силу – вниз должны снисходить материальные блага и обещания-посулы таких благ. Это неделимо, как корни и крона: корни гонят наверх соки земли, а крона спускает к корням своё место под солнцем.

Вот и получается многоглавая гидра по имени «Политика»: сохраняя за людьми то, что они имеют, власть не меняется. Измениться она может только в том случае, если начнутся массовые конфискации, реквизиции, переназначения на доходные места и т.п. Это даже не следствие смены власти, а сам процесс смены власти.

Ведь власть – как и любое научное понятие – имеет свой предмет. Это же не просто слово, пустое и звонкое, а обозначение процесса РАСПОРЯЖЕНИЯ БЛАГАМИ.

Не распоряжаясь благами Земли – власть не имеет права называться властью. Это подлог и подмена, обман людей – если «властью» мы назовём ничего не решающего клоуна-временщика, выставленного, а потом и снятого распорядителями благ территории (т.е. её собственниками).

Понимая это, спрашиваю вас: как же может власть смениться, если блага не будут отобраны у прежних распорядителей и не переданы в руки новых? Я не спрашиваю вас об ОФОРМЛЕНИИ этого процесса – будет ли он прямой и наглой конфискацией по закону силы или хитрой пронырливой конфискацией с симулированием правовых процедур. Факт остаётся фактом: дом или гараж принадлежали одному человеку, перешли к другому человеку. Как этот переход оформлялся – ревтрибуналом, судом, экологической необходимостью или божественным промыслом – дело уже десятое.

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Всякую вещь в мире можно получить только двумя способами: взять самовольно – или получив разрешение. В первом случае человек власть, во втором – подчиняется власти.

У нас очень многие не понимают, что слова «разрешить» и «назначить» – синонимы.

Я разрешил вам копать песок на своём участке? Значит, я назначил вас руководителем работ на песчаном карьере. Я разрешил вам жить в моём доме? Значит, я назначил вас на должность жильца. У жильца есть и права, и обязанности, как у любого должностного лица, и это так очевидно, что странно даже про это говорить…

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Вся штука в том, что устойчивая, стабильная власть – связана со стабилизацией долей потребления. Не всегда эта устойчивость распределения благ справедлива – но она есть. А если её нет, то государство входит в полосу раздробляющей его турбулентности…

Стабилизация долей потребления – даёт понятие о норме, о величине положенного пайка. Легко проверить – дали тебе то, что положено, или дали меньше, или ты хапнул больше?

Но что проверять, если понятие о норме выдачи благ на руки отсутствует?!

Когда с одной стороны тебе вообще ничего устойчиво не положено, а с другой – у тебя есть шанс хапнуть всё?

Лично тебе что-нибудь положено или нет? Если нет – то ты являешься тем материалом, из которого другой человек слепит своё благополучие. Или уже слепил.

Цивилизация дала нам два универсальных принципа:

1. Принцип фиксации.

2. Принцип человечности.

Принцип фиксации лежит в основе всякого закона от древних времён до наших дней. Смысл и суть закона в том, что собственность разделена и раздел зафиксирован. Если тебе понравились чужой дом или чужое пальто – нельзя их просто так отбирать у владельца. Этот принцип фиксации раздела имущества противостоит бандитизму и с ним согласны все, от коммунистов до монархистов.

Правовой коллизией является текущая собственность в виде дохода, зарплаты человека. Теоретически она так же неприкосновенна, как и его дом, пальто, автомобиль или гараж – потому что она ими и является (потенциально)[1].

Сокращая доходы человека – система на самом деле ворует его долю в разделе ресурсов: это то же самое, как подселять новых жильцов в вашу квартиру, превращая её в «коммуналку»…

С той оговоркой, что принцип фиксации должен распространятся и на текущие доходы людей (а как – уже дело правительства думать) – мы понимаем, что такая фиксация – единственный выход из бесконечной и кровавой резни, «войны всех против всех».

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Потому люди и придумали законы!

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Если каждый на улице будет сдирать с вас пальто, потому что оно ему понравилось, а каждый олигарх будет вытаскивать у вас из кармана рубль, потому что ему ваш рубль понравился – конечно, это будет не только формальное беззаконие, но и фактический ад (90-е годы).

Но принцип правовой фиксации собственности и положения человека (и его потомков – принцип передачи благ по наследству) имеет один изъян, который цивилизованные люди обнаружили в ходе многовековой правовой практики.

Если «каждый при своём»[2] то может иногда получится так, что за одним зафиксировано много, а другой нищий. Нищий страдает, мучается, а богач не хочет с ним делиться, ссылаясь на формальное право: на всё бумаги имею, всё моё, не тебе судить, много у меня или мало. Ничего лишнего, чтобы тебе отдать – у меня нет!

И тогда лежащий в основе Права принцип фиксации был дополнен принципом человечности: неоказание помощи бедствующему человеку есть преступление, даже если формально ты ему ничего не задолжал.

Этот принцип частично противоречит принципу фиксации, и лежит в основе всех прогрессивных революций, вынужденно ломавших право, законность, порядок для более справедливой переустановки.

Итак, краеугольный принцип права: ты имеешь право на всё, что за тобой записано.

Краеугольный принцип справедливости: ты имеешь право на всё, что тебе остро и жизненно необходимо.

Если остро-необходимого тебе за тобой не записано – то может случиться что-то вроде Октябрьской Революции.

Прогрессивная революция, ломая строгое бумажное право – ломает его, конечно же, не для всех и не навсегда. Это чрезвычайное хирургическое вмешательство, когда пациент при смерти, а не норма здоровой жизни.

Может быть и другой вариант: некролюция. Это когда правовая среда умирает и разлагается для всех и на очень долгий срок. Когда речь идёт не об однократной и морально обоснованной экспроприации, а о многолетнем и ничем, кроме похотей, не обоснованном бандитизме.

Любой вменяемый человек понимает, что нельзя постоянно у всех и всё отбирать и директивно перераспределять. Принцип человечности выше принципа фиксации распределения, но не может подменить его. Это вопрос фундамента и крыши: не будет никаких законов – не будет и никакой человечности.

Главное в революции – локализовать беззаконие против конкретных социальных групп и на жёстко определённое время. Иначе это уже будет некролюция.

Вообще, философски говоря, жизнь – это общее благо, которое все живущие делят между собой на доли. Кому что достанется – тот так и живёт.

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Принцип фиксации и человечности – то есть формально-юридического и морального долга – находятся в сложном диалектическом взаимодействии. Нельзя сказать этого про пост-советизм. Ибо он поставил себя вне цивилизации и против мировой цивилизации, обрушив сразу и принцип фиксации, и принцип человечности.

И принцип фиксации «каждый при своём», и принцип человечности «каждому – необходимое» в одинаковой степени растоптаны пост-советизмом, за 30 лет в полной мере раскрывшимся как РЕВАНШ ЗВЕРЯ.

Зверь в джунглях или саванне ведёт себя именно так, как приватизатор: он не связан ни формальной законностью, ни «заморочками» морального характера. Зверь просто идёт и берёт всё, что ему понравилось, если, конечно, обладает для этого достаточной силой.

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Смена власти = гражданская война. Не стройте иллюзий. Хозяева со своим имуществом без боя никогда не расстанутся. Можно легко отказаться от ненужного – но никто легко не отдаст нужное.

Именно поэтому – пока есть хоть малейший шанс на мирную трансформацию действующей власти, нужно пытаться его использовать. Оттого мне так омерзительны игры Навального или иных подобных авантюристов: они играют с властью, будто сменить её – простой и лёгкий карнавал, фестиваль, блин, молодёжи и студентов…

А смена власти – это боль, кровь, разруха, утрата территорий, провал в жуткую неизбежность, наполненную неведомыми чудовищами низа. И не надо врать, что может быть по другому, что, мол, есть страны, в которых власть каждые четыре года переизбирают… Переизбирают там не власть а обслуживающий персонал на ресепшене власти… Если у босса корпорации каждые 4 года меняется секретарша в приёмной – это не значит, что у корпорации новая династия владельцев, новое лицо и новые собственники…

То, во что играется либеральная толпа на площадях – вовсе не борьба за симуляцию выборов в европейском стиле. Это попытка обрушить власть-собственность, при обрушении которой аннулируются все чины, статусы, звания, старые заслуги, а главное – все документы на любое владение, вплоть до самого скромного.

Ваш гараж не из золотых кирпичей отлит. Однако вы лучше меня знаете, что он кое-чего стоит, и найти на улице такую сумму – большая-пребольшая удача. Вы бы обрадовались, если бы нашли бумажник с 300 тыс. рублей на площади? Вот так же и авантюрист, следующий за майданщиками, обрадуется – если судьба подарит ему власть, или её кусочек. Скажем, в виде перераспределить владение гаражами в отдельно взятом гаражном кооперативе…

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Иногда старая власть становится настолько невыносимой, что терять уже нечего, и, как в 1917 году, народ идёт через ужас гражданской войны к новой жизни. Но это переход не для слабонервных, скажу вам как историк.

И осуществлять его без крайней необходимости – категорически не рекомендую!!!

[1] Зарплата человека – такой же для него дом, как и собственно дом. Хотя бы потому, что зарплата становится домом, и если бы была больше – дом был бы больше, если бы меньше – дом был бы меньше и т.п.

И если собственность считать неприкосновенной, то, конечно же, и текущие доходы человека следует считать неприкосновенными – ибо они источник и часть его собственности.

На практике собственность и текущий доход разделяют, чаще всего, в мошеннических целях. Выгнать человека из дома – беззаконие, а сократить на работе с занимаемого места – так не рассматривается.

Работодатель спекулирует понятием «нужности» и «ненужности», «востребованности» и «невостребованности» – забывая, что человек живёт сам для себя, а с точки зрения природы – вообще никто из людей не нужен. Без них всех – природе только легче!

[2] Генеральное межевание земель при Екатерине II подарило нам девиз межевания: «Каждый при своем», придуманный мудрой царицей для Межевой канцелярии и Чертежной Межевой экспедиции (открыта в 1766 г.).

Утвердив инструкции, Екатерина II собственноручно начертала будущий межевой девиз и подтвердила его следующими знаменательными словами: "Утверди, Господи, достояние людям своим". После изречение "Каждый при своем", начертанное рукой императрицы, нашло отражение на рисунке межевого штемпеля.