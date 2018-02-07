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Сжигали ли себя староверы? Александр Пыжиков

19:58. 7 февраля 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

Почему православные XVII века не могли покончить жизнь самоубийством

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Владимирович Пыжиков ставит под сомнение трактовку официальной исторической науки событий получивших название “гари” или “самосожжения староверов”.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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