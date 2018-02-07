Премьер Польши проговорился, что в «Катынском расстреле» виноваты немцы

Источник: http://pvo-info.ru

Массовые убийства поляков в Катыни совершались немцами, проговорился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в видеообращении, опубликованном 2 февраля на официальном youtube-канале канцелярии премьер-министра.Само выступление премьера было посвящено закону о «польских лагерях смерти» и реакции Израиля на этот закон. Во время перечисления нацистских преступлений в англоязычной версии, Моравецкий произнес следующую фразу: «Гузен и Катынь были местами, в которых немцы осуществляли массовые убийства польской интеллигенции». Интересно, что на данный момент слово «немцы» вырезано из видеообращения, однако в сети осталась запись оригинального фрагмента.

Основная же тематика выступления касалась официальной позиции Польши по поводу исторической оценки событий времен Второй Мировой войны. Премьер-министр заверил, что польские власти «никогда не будут ограничивать свободу дебатов о Холокосте» и что «попытки отрицания Холокоста должны всегда осуждаться».

Напомним, 1 февраля польский Сенат принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, согласно которым предусматривается лишение свободы до трех лет за публичное заявление о существовании «польских лагерей смерти». Это вызвало негативную реакцию со стороны МИДа Израиля, который заявил, что подобный закон будет искажать историю Холокоста.

Источник: nstarikov.ru