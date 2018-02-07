Премьер Польши проговорился, что в «Катынском расстреле» виноваты немцы
Источник: http://pvo-info.ru
Массовые убийства поляков в Катыни совершались немцами, проговорился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в видеообращении, опубликованном 2 февраля на официальном youtube-канале канцелярии премьер-министра.Само выступление премьера было посвящено закону о «польских лагерях смерти» и реакции Израиля на этот закон. Во время перечисления нацистских преступлений в англоязычной версии, Моравецкий произнес следующую фразу: «Гузен и Катынь были местами, в которых немцы осуществляли массовые убийства польской интеллигенции». Интересно, что на данный момент слово «немцы» вырезано из видеообращения, однако в сети осталась запись оригинального фрагмента.
Основная же тематика выступления касалась официальной позиции Польши по поводу исторической оценки событий времен Второй Мировой войны. Премьер-министр заверил, что польские власти «никогда не будут ограничивать свободу дебатов о Холокосте» и что «попытки отрицания Холокоста должны всегда осуждаться».
Напомним, 1 февраля польский Сенат принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, согласно которым предусматривается лишение свободы до трех лет за публичное заявление о существовании «польских лагерей смерти». Это вызвало негативную реакцию со стороны МИДа Израиля, который заявил, что подобный закон будет искажать историю Холокоста.
Источник: nstarikov.ru
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Сообщение опубликовано 2 февраля, сегодня 7 февраля.Само сообщение было кем-то за это время отредактировано.
Но я нигде не слышал и не видел реакции кремля на него.Получается, что существующее положение, когда обвиняют в этом преступлении СССР, вполне устраивает кремлёвскую хунту.
Ну что ж – это весьма “патриотично” и для нынешней власти закономерно.