Конец большого спорта?

Источник: www.stoletie.ru

Теперь медали, деньги начнут отбирать в массовом порядке и вручать снова

Как известно, спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оправдал почти три десятка пожизненно дисквалифицированных и лишенных наград на зимней Олимпиаде-2014 наших спортсменов. Тех, кого подвергли унижениям на основании доклада следователя ВАДА Макларена и вердикта дисциплинарной комиссии МОК под руководством Освальда. Таким образом, их результаты на Играх в Сочи восстановлены.

Решение, прямо скажем, неожиданное и приятное. Казалось, весь мир против нас. Ан нет, выяснилось, что на всякое беззаконие есть закон. Закон справедливости. Это означает, что униженные и оскорбленные атлеты, посаженные беспощадными и циничными чиновниками МОК (назовем вещи своими именами) в нравственную тюрьму, но ныне реабилитированные, могут воспрянуть, снова поверить в свои силы. Теперь те, кто продолжают свою карьеру, получили возможность опять включиться в борьбу за медали, ставить рекорды. Вся страна вздохнула – нет, ещё не с облегчением, но уже – с надеждой.

Но опять, с новой силой встает вопрос – почему страна не защитила своих граждан раньше, почему так долго тянули с обращением в суд? Почему те, кому это полагается по рангу и должности, были инертны и безвольны, что мешало им энергично взяться за дело, чего ждала от них вся страна?

Ответы на эти вопросы, конечно, есть, но – покрыты тайной. Однако, как уже кое-кто предполагает, «молчание ягнят» объясняется просто: руководители российского спорта боятся высунуть голову, ибо опасаются собственных громких разоблачений. Наверняка на Западе имеется, на всякий случай, против них компромат.

Кстати, никто из руководителей российского спорта, которые несколько лет отделывались невнятными заявлениями и пустыми обещаниями, так и не попросил прощения у спортсменов, лишенных олимпийского праздника – это сделал за них президент России Владимир Путин.

Речь, конечно, о тех, кто не принимал запрещенных средств, пострадал невинно и лишился законного права выступить на зимних Играх в Пхенчане. Но ведь были и те, кто запятнал себя употреблением допинга. Раньше о них говорили вполголоса, с оговорками, но теперь замалчивать правду стало уже невозможно. О чем тоже сказал наш президент.

Неужели о стимуляторах никто не знал – ни тренеры, ни врачи, ни те же спортивные руководители? Просто думали: авось, пронесет. Не получилось — вещества, которые употребляли российские атлеты, оказались устаревшими, низкого качества. А те, что «едят» западные спортсмены, сделаны по последнему слову допингового обмана. Их нельзя или очень трудно обнаружить. И потому атлетов из других стран до сих пор не схватили за руку. Да и не очень-то хотели…

О том, что российский спорт страдает болезненными пороками, заговорили после зимних Игр в Сочи. Накануне летней Олимпиады-2016 это мнение стало крепнуть и постепенно овладело умами многих представителей западного мира и членов МОК. Дошло до того, что сборную России с превеликим трудом пустили на Игры в Бразилию, причем эта канитель продолжалась долго и нудно. Казалось бы, петух клюнул, надо взяться за ум, навести порядок. Ан нет, никто из ответственных, на самом деле же абсолютно безответственных, господ фактически ничего не предпринимал.

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова считает, что за это время можно было многое сделать: «Но все это время мы только и слышали: футбол, футбол. Как у нас будет проходить чемпионат мира, сколько построили стадионов, чем будем угощать гостей. Об олимпиаде никто не думал. Поэтому считаю, что главные виновники создавшейся ситуации – российские чиновники, спортивное руководство».

Известная спортсменка сказала, выразив, вероятно, мнение многих, что в ближайшее время она не видит поводов для оптимизма – Россия останется на обочине олимпийского движения: «Не буду прогнозировать, но жду, что в ближайшие пять лет нам будет тяжело. Мне кажется, стоит ждать сложностей и на следующей зимней Олимпиаде-2022 в Пекине». Впрочем, проблемы у российских атлетов могут возникнуть и раньше — на будущих летних Играх в Токио.

Наверное, сейчас нет смысла заглядывать так далеко. Ведь по-прежнему ничего хорошего, похоже, не ждет сборную России через несколько дней в Пхенчхане. Она будет выступать под нейтральным флагом, без гимна и вынуждена станет выполнять все абсурдные и оскорбительные правила, составленные специально для представителей нашей страны. О предвзятом судействе, тщательных и долгих проверках на допинг даже говорить не стоит.

Приходится лишь сожалеть, что судебная тяжба была затеяна так поздно. Возможно, сейчас ни о каких ограничениях не было бы и речи. И сборная России ехала бы в Корею в полном, сильнейшем составе, со своими лидерами. Но время безнадежно упущено, репутация спортивной России упала ниже некуда.

Сомнительно, что теперь путь на Игры-2018 открыт и тем отечественным спортсменам, апелляцию которых удовлетворил суд в Лозанне. МОК уже поспешил выступить с заявлением по поводу решения CAS. В нем, в частности, говорится, что, несмотря на вердикт арбитров, оправданные атлеты смогут поехать в Корею только по приглашению Международного олимпийского комитета. В случае необходимости, последний, в свою очередь, может подать апелляцию на решение швейцарского суда.

Недруги России не только не успокоятся, они с еще большим упорством будут гнуть свою линию. Начнут работать новые комиссии, прозвучат ещё более громкие доклады. И Родченков, как фокусник из рукава, будет вытаскивать новые и новые доказательства реальной и мнимой вины атлетов. Словом, война на бескрайнем спортивном фронте не утихнет, она продолжится с новой силой.

Отныне большой спорт — не только соперничество сильных, ловких, смелых. Непременным его атрибутом станут суды – там будут исследовать организм участников действа, изучать анализы, допрашивать свидетелей. Потом надо определить, правильно ли забиты голы, установлены рекорды…

Но, даже выиграв процесс, нельзя полностью увериться в победе. Потому что наверняка последует апелляция проигравших. Наступит время новых разбирательств и связанной с ними судебной волокитой. Иные процессы могут стать бесконечными. Представляете, на табло хоккейного матча – счет 3:2 в нашу пользу, но никто не радуется победе над Канадой, ибо результат должен быть утвержден множеством инстанций – медицинских, юридических, спортивных и прочих.

Словом, большой спорт – впрочем, впору придумать этому действу какое-то иное название – отдан на откуп (подкуп) сомнительных (темных) личностей, которые могут сотворить какую угодно мерзость, прикрываясь высокими идеалами, борьбой за нравственные идеалы.

Эти люди начнут тасовать результаты, как карты. Рекорды будут вписываться в спортивную летопись, и вычеркиваться в зависимости от политической конъюнктуры, ситуации в мире, национальной принадлежности атлета. Медали и деньги начнут отбирать в массовом порядке, вручать снова.

И «репетиции» этого странного спектакля уже начались.

Автор: Валерий Бурт

Источник: nstarikov.ru