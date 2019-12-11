Главная » Мировоззрение, Наука

Конец эпохи рекордов: без стероидов некуда расти

09:13. 11 декабря 2019 257 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Недавний рекорд Элиуда Кипчоге, пробежавшего марафон менее чем за два часа (1 час 59 минут и 48 секунд), стал важной психологической отметкой в спорте высших достижений. Кенийский бегун снова всколыхнул дискуссию о том, сколько еще рекордов сможет поставить человек в традиционных видах спорта и где пределы наших возможностей.

На пороге эпохи трансгуманизма этот вопрос стоит особенно остро: кажется, что рекордов, достигнутых без помощи медикаментов и технологий, на долю человечества осталось совсем немного, и о достигнутом пределе говорят уже не первый год. Начиная с 1960-х годов, времени, когда мировой рекорд в той или иной дисциплине фиксировался едва ли каждый месяц, прогнозировался момент, когда физиологический человек не сможет выдать больше ни одного нового достижения — ему это просто не позволит сделать его же тело.

Конец высших достижений

Человечество находится на рубеже физических возможностей и уже через 50 лет ни один спортсмен не сможет установить новый рекорд. К такому выводу пришли ученые французского Института биомедицинских и эпидемиологических исследований спорта (IRMES). В ходе исследования ученые изучили данные более чем трех тысяч рекордов мира, установленных с 1896 года — даты первых Олимпийских игр в Новом времени. Обработке подверглись, прежде всего, данные базовых олимпийских видов спорта — легкой атлетики, плавания, велоспорта, тяжелой атлетики и скоростного бега на коньках. График спортивных показателей стабильно шел вверх более 100 лет. Особый скачок был отмечен в 1960-х — времени, когда в спорт пришли новые тренировочные программы и значительная поддержка фармакологии.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Уже сегодня, разница в показателях ведущих спортсменов ведется на доли секунды — к примеру, самым долгим рекордом в лёгкой атлетике является рекорд Боба Бимона в прыжке в длину, который он установил на летних Олимпийских играх 1968 года. На играх он прыгнул на 8,9 метра, улучшив действующий рекорд на 55 см и установил как олимпийский, так и мировой рекорд. Рекорд продержался 23 года, и был побит на чемпионате мира 1991 года Майком Пауэллом.

В конце XX века увеличилось количество рекордов при уменьшении разрыва в спортивных показателях. При этом наблюдается гендерный дисбаланс — у спортсменов-мужчин борьба за результаты наблюдается более ожесточенная, нежели среди спортсменов-женщин. В этом нет никакой загадки — гормон тестостерон является естественным стероидом и оказывает сильное влияние на скоростно-мощностные показатели спортсменов.

Сегодня этот биологический факт стал камнем преткновения вокруг участия спортсменов-трансгендеров в спортивных мероприятиях. Недавно эксперты Международной ассоциации легкоатлетических федераций приняли решение, согласно которому трансгендерные женщины-спортсмены должны будут понизить уровень тестостерона вдвое, чтобы и дальше выступать в женской категории. Это произошло по причине того, что все чаще трансгендерные атлеты показывали результаты выше остальных, чем вызывали недовольство других спортсменок. В то же время, атлетическая федерация перестанет требовать юридические доказательства гендерной идентичности. Трансгендерам нужно будет лишь написать заявление, в котором они самостоятельно определят свой пол. Те спортсмены или спортсменки, которые не уложатся в гормональные нормы, смогут без проблем принять участие в мужских соревнованиях вместо женских.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Стена стометровки

Возможности человеческого тела без поддержки технологий сильно ограничены. Спорт высших достижений как нельзя лучше демонстрирует этот факт. Уже сегодня спортсмены в некоторых дисциплинах уперлись в непреодолимую преграду физиологии. Так, в беге на 100 метров долгое время психологической отметкой служил отрезок в 10 секунд. В 2007 году ямаец Асаф Пауэлл преодолел этот барьер и зафиксировал время в 9,74 секунды. Через два года другой ямаец Усейн Болт побил его рекорд и зафиксировал лучшее время на данный момент — 9,58 секунды. Женщины так и не смогли преодолеть десятисекундную отметку — на данный момент рекорд принадлежит американке Флоренс Гриффит-Джойнер со временем в 10.49 секунды.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Различные прогнозы говорят о том, что спринтерам осталось около 20 лет — прогресс в стометровке остановится на уровне девяти секунд и упрется в непреодолимое физиологическое плато. Именно бег на короткие дистанции станет первой дисциплиной, с которой начнется конец эпохи рекордов. Не поможет даже допинг — по прогнозам, к 2060 году будут исчерпаны даже те резервы организма, которые можно подстегнуть фармакологической поддержкой. Рекорды будут оставаться неизменными, и показатели ведущих спортсменов будут колебаться в пределах тысячных долей.

Аутсайдеры и передовики

Медицинские специалисты дают разные перспективы для различных видов спорта. Так, наиболее перспективным видом спорта являются прыжки с шестом — атлеты будущего смогут увеличить современный рекорд (2,45 м) на 10 или 15 сантиметров. Но произойти это может в том случае, если рекорд будет ставить атлет, генетически предрасположенный именно к этому виду спорта, что уже ставит под сомнение результат. Однако этот фактор является вполне приемлемым в большом спорте.

Наименее перспективной дисциплиной является бег на короткие дистанции — в нем уже наблюдается плато результатов. Спринтерские рекорды уже ставятся на микроскопических временных отрезках в доли секунды и становятся все реже. Так, для того, чтобы улучшить время на стометровке с 11 до 10 секунд потребовалось 70 лет. Чтобы выйти из 10-ти секунд, спортсменам пришлось трудиться почти 40 лет — цифры 9,74 появились на табло только в 2007 году (рекорд поставил бегун Асаф Пауэлл из Ямайки). Чтобы выйти на показатель в 9 секунд, бегунам, по прогнозам, придется трудиться еще около 20 лет. Но будут ли рекорды ставиться и после этого — большой вопрос.

Изменить ситуацию коренным образом не поможет даже допинг. Плато физиологических возможностей упирается в психологию — уже сегодня спортсмены используют практически все возможности мозга. Как считают ученые, уже к середине столетия спортсменам начнет явно недоставать психологической мотивации. Не в последнюю очередь это произойдет потому, что в профессиональном спорте будет появляться всё больше людей с ярко выраженными генетическими преимуществами — примером подобной монополии на рекорды сегодня являются успехи кенийских бегунов.

Спортивная генетика

Не секрет, что многие качества человека, такие, как телосложение, сила, быстрота, выносливость, свойства нервной системы и так далее, генетически детерминированы и передаются по наследству. К настоящему моменту известны около 200 генов, которые связаны с развитием и проявлением физических качеств человека. Подробное изучение этих генов необходимо для правильной организации тренировочного процесса, для прогнозирования возможностей спортсменов. Есть все основания предполагать, что спорт высших достижений в ближайшем будущем будет обязан успехами, прежде всего генетике.

Спортивная генетика позволяет просчитать предел каждого человека для выполнения какого-либо вида упражнений, зависящий не только от характера задания, но и от генетических составляющих. Это значит, что потенциальных рекордсменов будут выявлять еще в детстве или подростковом возрасте — проведя ряд исследований и выявив в ребенке незаурядные способности к бегу на короткие или длинные дистанции, прыжкам в высоту или другие специфические особенности организма. Внедрение подобных технологий станет новой ступенькой для установления рекордов — прорыв в показателях будет весьма ощутимым. Этот рубеж может стать основой для генетических спекуляций — вполне вероятно, что Олимпийские игры 2100 года станут ареной соревнований между естественными людьми и спортсменами с генетическими изменениями. Впрочем, на зрелищность спорта это может повлиять с лучшей стороны — останутся актуальными лишь вопросы этики, которая, как мы знаем, может быть весьма эластичной.

Источник: https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/konec-epohi-rekordov-bez-steroidov-nekuda-rasti

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Хрустальные черепа: конец великой аферы
... таки его восстановили, ибо конец света не случился. Хотя ... Там выставлялись изделия «доколумбовой эпохи», в том числе и ...– в натуральную величину и без отверстий. Самый известный из ...выточил подобный и подарил Музею рекордов и курьезов города Пелгржимова....
Иды весны 2019 года — знаки эпохи
... 1 марта.Кроме того на конец февраля — первую половину марта ...уничтожения агитпункта социализма). Столкновение кораблей без серьёзных повреждений — является мягким напоминанием... в тюрьму и новостью про рекорд американского долга!Как передаёт телеканал...
“Бектал” – Великие Калифорнийские Каменщики
...! Похоже, стахановские рекорды в грозные тридцатые...отличительная черта практически всех без исключения международных офисов ...Госдепартамента хранятся документы эпохи, в которых ... национальная железная дорога, под конец – национальная энергетическая система. ...
История статуй Будды в Бамианской долине Афганистана
... миллионов частей — но без исходного изображения, напечатанного на...к гораздо более поздней эпохе. Потому сама статуя ...пять фигур являются нерушимым рекордом Эзотерического Учения о постепенной ...смотреть гораздо дальше — в конец шестой коренной расы, когда...
Бэкграунд, выпуск-334 за 18 января 2014
...методов достижения внешнеполитических целей без применения оружия, за ...почетное место в «книге рекордов Гиннеса» как самый ... округа Советской Армии, без которых никакого киноватерлоо вообще... как бы отразил конец великой эпохи советского кино. Ошельмованный...
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
...научного знания, но без ограниченности сугубо лишь ... «Буран». Расстраивает лишь конец этой титанической и упорной ...даже вошёл в книгу рекордов Гиннеса. Космический корабль...» цивилизации, которые принесла эпоха «Великих географических открытий» многочисленным...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1034 708
    Игорь 11 декабря 2019 в 10:22

    Важен не рекорд а разрыв между нормативами ммск и обывателя. Если эта яма будет расти то грош цена такому спорту, это не спорт а цирк и расходы́ на спорт вредят здоровью популяции этого спорта.

    Ответить
    3
    • 11803 1093
      ХОХОЛИгорь 11 декабря 2019 в 12:46

      Да спорт это СУПЕРЦИРК.
      Ибо собирает не маленькие ШАПИТО а огромные стадионы.
      Это МНОГОМИЛЛИАРДНОЕ ШОУ.
      Это ДЕНЕШКИ как и ЦИРК но гораздо больше.
      И никуда спорт не денется как и ЦИРК.
      Но и отношениеи к нему у ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ как к Цирку.
      Вот только стадионы кретинов это миллиарды.

      Ответить
      1
      • 1034 708
        ИгорьХОХОЛ 11 декабря 2019 в 13:59

        Спорт, культура, образование не на самоокупаемости это политика. Не отбиваются капиталовложения нигде и цирк на дотации. Одна недвижимость для контор спорта уже не отбиваема. Сейчас спорт прививает человеку рынок, а рынок прививает спорт, они цапают друг друга. Если средства перенаправить то будут за рупь двадцать пацаны и деды чаще мячи пинать, кому от этого вред. Если культуру перенаправить вместо смехотрона тётки на восьмое марта смогу концерт посмотреть и в клубе и в тв а мужики тоже на 23 это дешевле будет чем Дп Смоки и прочих из-за бугра выписывать. Но политика пострадает поэтому нас кормят тюлькой про стадионы кузницы бабок, нет таких стадионов. А стаи пацанов на трибунах вместо игровых полей эта прибыль как на Украине боком вылазит.

        Ответить
           

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)