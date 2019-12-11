Конец эпохи рекордов: без стероидов некуда расти

Недавний рекорд Элиуда Кипчоге, пробежавшего марафон менее чем за два часа (1 час 59 минут и 48 секунд), стал важной психологической отметкой в спорте высших достижений. Кенийский бегун снова всколыхнул дискуссию о том, сколько еще рекордов сможет поставить человек в традиционных видах спорта и где пределы наших возможностей.

На пороге эпохи трансгуманизма этот вопрос стоит особенно остро: кажется, что рекордов, достигнутых без помощи медикаментов и технологий, на долю человечества осталось совсем немного, и о достигнутом пределе говорят уже не первый год. Начиная с 1960-х годов, времени, когда мировой рекорд в той или иной дисциплине фиксировался едва ли каждый месяц, прогнозировался момент, когда физиологический человек не сможет выдать больше ни одного нового достижения — ему это просто не позволит сделать его же тело.

Конец высших достижений

Человечество находится на рубеже физических возможностей и уже через 50 лет ни один спортсмен не сможет установить новый рекорд. К такому выводу пришли ученые французского Института биомедицинских и эпидемиологических исследований спорта (IRMES). В ходе исследования ученые изучили данные более чем трех тысяч рекордов мира, установленных с 1896 года — даты первых Олимпийских игр в Новом времени. Обработке подверглись, прежде всего, данные базовых олимпийских видов спорта — легкой атлетики, плавания, велоспорта, тяжелой атлетики и скоростного бега на коньках. График спортивных показателей стабильно шел вверх более 100 лет. Особый скачок был отмечен в 1960-х — времени, когда в спорт пришли новые тренировочные программы и значительная поддержка фармакологии.

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Уже сегодня, разница в показателях ведущих спортсменов ведется на доли секунды — к примеру, самым долгим рекордом в лёгкой атлетике является рекорд Боба Бимона в прыжке в длину, который он установил на летних Олимпийских играх 1968 года. На играх он прыгнул на 8,9 метра, улучшив действующий рекорд на 55 см и установил как олимпийский, так и мировой рекорд. Рекорд продержался 23 года, и был побит на чемпионате мира 1991 года Майком Пауэллом.

В конце XX века увеличилось количество рекордов при уменьшении разрыва в спортивных показателях. При этом наблюдается гендерный дисбаланс — у спортсменов-мужчин борьба за результаты наблюдается более ожесточенная, нежели среди спортсменов-женщин. В этом нет никакой загадки — гормон тестостерон является естественным стероидом и оказывает сильное влияние на скоростно-мощностные показатели спортсменов.

Сегодня этот биологический факт стал камнем преткновения вокруг участия спортсменов-трансгендеров в спортивных мероприятиях. Недавно эксперты Международной ассоциации легкоатлетических федераций приняли решение, согласно которому трансгендерные женщины-спортсмены должны будут понизить уровень тестостерона вдвое, чтобы и дальше выступать в женской категории. Это произошло по причине того, что все чаще трансгендерные атлеты показывали результаты выше остальных, чем вызывали недовольство других спортсменок. В то же время, атлетическая федерация перестанет требовать юридические доказательства гендерной идентичности. Трансгендерам нужно будет лишь написать заявление, в котором они самостоятельно определят свой пол. Те спортсмены или спортсменки, которые не уложатся в гормональные нормы, смогут без проблем принять участие в мужских соревнованиях вместо женских.

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Стена стометровки

Возможности человеческого тела без поддержки технологий сильно ограничены. Спорт высших достижений как нельзя лучше демонстрирует этот факт. Уже сегодня спортсмены в некоторых дисциплинах уперлись в непреодолимую преграду физиологии. Так, в беге на 100 метров долгое время психологической отметкой служил отрезок в 10 секунд. В 2007 году ямаец Асаф Пауэлл преодолел этот барьер и зафиксировал время в 9,74 секунды. Через два года другой ямаец Усейн Болт побил его рекорд и зафиксировал лучшее время на данный момент — 9,58 секунды. Женщины так и не смогли преодолеть десятисекундную отметку — на данный момент рекорд принадлежит американке Флоренс Гриффит-Джойнер со временем в 10.49 секунды.

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Различные прогнозы говорят о том, что спринтерам осталось около 20 лет — прогресс в стометровке остановится на уровне девяти секунд и упрется в непреодолимое физиологическое плато. Именно бег на короткие дистанции станет первой дисциплиной, с которой начнется конец эпохи рекордов. Не поможет даже допинг — по прогнозам, к 2060 году будут исчерпаны даже те резервы организма, которые можно подстегнуть фармакологической поддержкой. Рекорды будут оставаться неизменными, и показатели ведущих спортсменов будут колебаться в пределах тысячных долей.

Аутсайдеры и передовики

Медицинские специалисты дают разные перспективы для различных видов спорта. Так, наиболее перспективным видом спорта являются прыжки с шестом — атлеты будущего смогут увеличить современный рекорд (2,45 м) на 10 или 15 сантиметров. Но произойти это может в том случае, если рекорд будет ставить атлет, генетически предрасположенный именно к этому виду спорта, что уже ставит под сомнение результат. Однако этот фактор является вполне приемлемым в большом спорте.

Наименее перспективной дисциплиной является бег на короткие дистанции — в нем уже наблюдается плато результатов. Спринтерские рекорды уже ставятся на микроскопических временных отрезках в доли секунды и становятся все реже. Так, для того, чтобы улучшить время на стометровке с 11 до 10 секунд потребовалось 70 лет. Чтобы выйти из 10-ти секунд, спортсменам пришлось трудиться почти 40 лет — цифры 9,74 появились на табло только в 2007 году (рекорд поставил бегун Асаф Пауэлл из Ямайки). Чтобы выйти на показатель в 9 секунд, бегунам, по прогнозам, придется трудиться еще около 20 лет. Но будут ли рекорды ставиться и после этого — большой вопрос.

Изменить ситуацию коренным образом не поможет даже допинг. Плато физиологических возможностей упирается в психологию — уже сегодня спортсмены используют практически все возможности мозга. Как считают ученые, уже к середине столетия спортсменам начнет явно недоставать психологической мотивации. Не в последнюю очередь это произойдет потому, что в профессиональном спорте будет появляться всё больше людей с ярко выраженными генетическими преимуществами — примером подобной монополии на рекорды сегодня являются успехи кенийских бегунов.

Спортивная генетика

Не секрет, что многие качества человека, такие, как телосложение, сила, быстрота, выносливость, свойства нервной системы и так далее, генетически детерминированы и передаются по наследству. К настоящему моменту известны около 200 генов, которые связаны с развитием и проявлением физических качеств человека. Подробное изучение этих генов необходимо для правильной организации тренировочного процесса, для прогнозирования возможностей спортсменов. Есть все основания предполагать, что спорт высших достижений в ближайшем будущем будет обязан успехами, прежде всего генетике.

Спортивная генетика позволяет просчитать предел каждого человека для выполнения какого-либо вида упражнений, зависящий не только от характера задания, но и от генетических составляющих. Это значит, что потенциальных рекордсменов будут выявлять еще в детстве или подростковом возрасте — проведя ряд исследований и выявив в ребенке незаурядные способности к бегу на короткие или длинные дистанции, прыжкам в высоту или другие специфические особенности организма. Внедрение подобных технологий станет новой ступенькой для установления рекордов — прорыв в показателях будет весьма ощутимым. Этот рубеж может стать основой для генетических спекуляций — вполне вероятно, что Олимпийские игры 2100 года станут ареной соревнований между естественными людьми и спортсменами с генетическими изменениями. Впрочем, на зрелищность спорта это может повлиять с лучшей стороны — останутся актуальными лишь вопросы этики, которая, как мы знаем, может быть весьма эластичной.