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Британские принципы военной пропаганды

09:45. 6 февраля 2018 Просмотров - 155 3 коммент. Опубликовал:

Язык войны

Основные принципы военной пропаганды были изложены британским дипломатом лордом Понсонби в книге "Ложь во время войны" (1928 г.).

Суть этих принципов сводится к следующему:

1). Мы не хотим войны. Главное — убедить людей, что «плохие парни» ненавидят «нас» и уже начали (или готовы начать) первыми.

2). Война ведется только по вине противника. Это «другие», «они» начали войну, или мечтают ее начать со дня на день. «Мы» же вынуждены защищаться.

3). Лидер противоборствующей страны — сущий дьявол. Не обязательно заставлять ненавидеть весь народ, — писал Понсонби. — Надо персонифицировать образ врага, показать своему населению, что глава, руководитель «других» — это душевнобольной, свихнувшийся, продажный человек.

4). Мы боремся за правое дело, а не за наши интересы. Следует умалчивать, что в каждой войне в первую очередь преследуются экономические цели, подчеркивая лишь гуманитарные причины.


5). Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы — только случайно. Нужно максимально оперативно распространять сведения о жестокостях, совершенных противником, разъясняя, что именно ему свойственны подобные поступки.

6). Враг использует запрещенное оружие.

7). Наши потери незначительны, потери противника огромны. Во время войны потери в живой силе и технике называют не фактические, а руководствуясь своей выгодой.

8). Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело

9). Наша миссия священна.

10). Любой сомневающийся в нашей пропаганде — предатель.

Как можно заметить, современные СМИ многих стран мира активно следуют принципам, выработанным почти 100 лет назад.


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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, война, пропаганда
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