Нефть, пиар, война

Второй ответ, как представляется, в большей степени отражает действительное положение дел. В следующей главе будет рассмотрен вопрос о мере ответственности каждой из сторон.

Второй вариант ответа: действительность совершенно не соответствует этим упрощенным пропагандистским утверждениям. Конфликт в Косово был войной между двумя противниками: югославскими войсками и АОК. Обе стороны действовали достаточно резко. С начала 1998 года АОК систематически истребляла не только сербов (полицейских и гражданских лиц), но и представителей других национальных меньшинств: цыган, турок и т.д. Уничтожали также умеренных албанцев, обвиненных в «коллаборационизме», потому что они желали мирно жить с сербами. Югославская армия и полиция отвечала жестокими методами, иногда даже очень жестокими. Большое количество селений, которые АОК превратила в укрепления, было атаковано сербскими силами. При этом гражданское население изгоняли или даже убивали, чтобы лишить АОК поддержки.

Такой ответ мы слышим от НАТО. Министр обороны ФРГ говорит о геноциде 28 марта 1999 г. [31] , а на следующий день — о концлагерях [32] . Затем последовали дальнейшие обвинения в форме следующих утверждений: «Нами обнаружено множество мест массовых убийств. Было выявлено (приводились разные цифры) 100 000, 44 000, 20 000 или 11 000 жертв этих убийств».

…Проводили ли сербы геноцид или этническую чистку в Косово? Существует лишь два варианта ответа на этот вопрос . Первый вариант ответа: да, сербы виновны в проведении политики систематической этнической чистки в Косово, осуществлявшейся посредством умышленных массовых убийств албанских гражданских лиц в ходе проведения операции «Подкова», спланированной заранее и направленной на массовое истребление местного населения, т.е. на «геноцид».



Но уже сейчас нужно дать ясный ответ на один вопрос: можно ли доверять версии официальных СМИ, в которой говорится о «геноциде», о «широкомасштабных массовых убийствах», о подготовленном в Белграде большом плане проведения операции по этнической чистке? Не обнаруживается ли здесь применение одного из главных принципов военной пропаганды, о котором говорила выше Анн Морелли: «Нужно как можно быстрее распространять сведения об ужасных жестокостях, совершаемых врагом.



При этом необходимо объяснять, что для врага это обычное дело»?

Семь признаков, свидетельствующих о проведении пропагандистской кампании

При внимательном перечитывании материалов западной прессы за период с марта по июль 1999 года не остается никаких сомнений: явно присутствуют семь признаков, свидетельствующих о том, что перед нами развертывается не информация о событиях, а самая настоящая систематически ведущаяся пропагандистская кампания. И ничто иное…

1. Ни осторожности в заявлениях, ни перепроверки фактов

Свидетельства и рассказы, услышанные от албанцев, тут же используются СМИ без уточнений и перепроверки фактов. При этом не сообщается, что лица, предоставившие информацию, тесно связаны с АОК. Не упоминается и о том, что АОК уже много раз была уличена в фабрикации фальшивок (см. выше).

Так, 26 марта 1999 г. западные СМИ сообщают о смерти албанского политика Байрама Келменди и двух его сыновей. Приводятся достоверные сведения — их видели мертвыми: «Агентство Франс Пресс сообщает, что они были похищены в среду [24 марта]. Их тела были найдены двоюродным братом на обочине дороги около бензоколонки в городке Косово Поле, где преобладающее население — сербы. Они были убиты»[33]. И вдруг через 2 дня — вот они, воскресли.



Такое же чудо произойдет с другими албанцами — «жертвами сербов». И все это без каких-либо извинений или критического анализа.

«Это совсем неважно, раз мы поместим опровержение», — скажут некоторые. Прошу прощения! Именно такие сообщения об «ужасном убийстве» как раз и подогревают общественное мнение в пользу поддержки интервенции НАТО. А опровержение-воскрешение — всего лишь несколько слов. Как вы думаете, какое действие на общественное мнение окажет такая информация, повторенная другой и третий раз?

2. Желание защитить НАТО

Как реагируют крупные СМИ в случаях, когда утверждения НАТО опровергаются фактами? Они отстаивают достоверность сведений, приводимых этой организацией, вместо того чтобы предостеречь общество. Вот пример…

2 августа 1999 г. Бернар Кушнер [глава миссии ООН в Косово] оглашает сенсационное заявление о том, что уже найдено 11 000 трупов — жертв этнической чистки. На следующий день он делает жалкое признание в том, что речь шла о вымысле.

Казалось бы, теперь пришла пора серьезно обсудить само содержание понятия «этническая чистка»! Ничего подобного не происходит, а в обществе поддерживается иллюзия, что трупы существуют и будут найдены. При этом никто не напоминает о предыдущих случаях ложных сообщений Бернара Кушнера в СМИ: например, предъявление поддельных доказательств существования лагеря смерти в Боснии, созданного сербами (см. нашу книгу «Лживый покер»).

3. Пробные шары

Любопытно, что пропагандистская кампания, проводимая НАТО, начиналась с запуска пробных шаров. Были выдвинуты ужасные обвинения: «концлагеря», «щиты из живых людей», «изнасилования»… На следующий день об этих обвинениях забыли (несколько примеров приведено далее).

Происходило как бы «опробование» некоторого спектра пропагандистских тем, чтобы выявить «проходные». Для Косово такими темами стали поток беженцев (который действительно существовал, но эта тема была истолкована натовцами очень своеобразно, как мы увидим это позднее), убийства (которые имели место, но в гораздо меньших масштабах, чем это представлено НАТО) и некоторые другие. И затем в течение нескольких месяцев — вымышленные горы трупов. Надежная тема, не правда ли!

4. Плохие намерения: на примере «бойни»

Вот очень точный показатель, свидетельствующий о пропагандистском характере кампании: официальные СМИ не расстаются со своими лживыми пропагандистскими клише даже тогда, когда полностью разоблачена очередная ложь, растиражированная ими. В качестве примера уместно рассмотреть сообщение о бойне, в которой десятки тысяч человек якобы пали жертвами «этнической чистки», проводимой сербами. Тут следует сделать три замечания.

Первое замечание, предварительное: для западной прессы существуют бойни такие и этакие… В 1989 году было опубликовано лживое сообщение о бойне в Тимишоаре, где якобы было обнаружено 4 630 жертв румынского социализма. Это вранье стало предметом шумной кампании в мировой прессе и поводом для погромов.



Именно в этот момент в Панама-Сити произошла настоящая бойня, в которой действительно погибло две тысячи человек, но об этой бойне и об этих жертвах ничего не сообщалось, поскольку в результате «чистой» войны, которую вели США, не могло быть никаких жертв[34].

Второе замечание: применительно к ситуации в Косово понятием «бойня», наследием тяжелого прошлого, пользуются самым бесчестным образом. Все называется «бойней», даже малое количество самых обыкновенных могил. Наконец, просто не может быть, что все обнаруженные «бойни» заполнены жертвами зверств сербов. Разве не следует проявлять крайнюю осторожность при выборе выражений, касаясь такой темы?

При этом должны быть даны четкие ответы на целый ряд вопросов. Что за люди там захоронены? Какова причина их смерти? И кто их убил? А как можно быть в чем-нибудь уверенным, если не произведено никакого расследования? Неужели АОК, которая столько раз за последние месяцы трубила о своих военных успехах, не убила ни одного человека? А бомбы, сброшенные НАТО, разве не уничтожили тысячи людей на всей территории Югославии помимо Косово?

Однако журналистская осторожность сама по себе мало чего стоит. Вот доказательство: кто руководил посещениями журналистами мест массовых убийств, указанных властями западных стран? Боевики АОК. Но в то же время эта АОК была признана госдепартаментом США виновной в пытках, убийстве и захоронении в шахте Клечка в августе 1998 года 22 гражданских лиц, в том числе детей. Достойные «эксперты», не правда ли!

Наконец, необходимо отметить следующее: когда после разоблачений, сделанных международными судебно-медицинскими экспертами, тема «бойни» лопнула, большинство средств массовой информации проявило недобросовестность. Например в Бельгии, если «Морген» сообщает о «пропагандистском трюке НАТО», то «Суар», напротив, с досады, пытается любой ценой спасти лицо НАТО, опубликовав своего рода шедевр антижурналистики (см. далее).

Кроме того, большинство СМИ до сих пор замалчивает ключевые места доклада, представленного ОБСЕ 6 декабря 1999 года: «Массовые казни и произвол становятся обычным явлением с самого начала воздушной кампании НАТО. Ранее же внимание вооруженных и военизированных югославских и сербских частей сосредоточивалось главным образом на тех зонах Косово, где укрывались силы АОК, и там, где находились их базы. (До 20 марта 1999 г.) Массовые казни гражданского населения и беззаконные действия осуществлялись обеими сторонами конфликта».

«Журналистика стадная, журналистика патриотическая» Известный британский журналист Роберт Фиск, специальный корреспондент «Индепендент» в Югославии, больно высек своих коллег: «С самого начала большинство моих коллег-журналистов на ежедневных брифингах НАТО играли роль стада. Они даже не имели смелости задать пресс-секретарю Джимми Шеа вопросы о так называемом уничтожении 3-ей югославской армии или о назначении на пост главнокомандующего АОК Аджима Шеку, одного из виновников «этнической чистки», проведенной в Краине хорватской армией (…). Даже когда было доказано, что, по существу, именно югославская армия одержала необыкновенную победу, потеряв всего лишь тринадцать танков и выйдя из Косово почти со всей техникой и оборудованием, журналисты в штаб-квартире НАТО и тогда остались безмолвными как бараны. Лишь очень немногие журналисты подвергли моральному осуждению бомбардировки сербского телецентра в Белграде (…) Отказ СМИ от изучения документов, в которых были изложены условия сохранения мира и которые были представлены НАТО на подпись сербам в Париже в середине марта, не свидетельствует о благородстве журналистов. Когда бомбардировки приобрели затяжной характер, в конце пятой-шестой недели, многие журналисты стали назойливо восторгаться позицией НАТО: «Альянс сражается за то, чтобы беженцы смогли вернуться к своим очагам». И ни один из них не сообщил о том, что большинство из беженцев как раз и находилось у своих очагов в то самое время, когда начались бомбардировки. (…) Еще одна ложь состоит в утверждении, что сербы будут зверствовать сами по себе даже и в том случае, если Югославия не будет вовлечена в войну. Такая позиция свидетельствует, что обязательство всячески услуживать Альянсу рассматривалось как патриотический долг каждого журналиста.



Действительно, сербы виновны в насилиях, массовых казнях и других злодеяниях по отношению к гражданским лицам в Косово. Но сам характер мирного соглашения, которым завершилась эта война, наводит на мысль о том, что этой войны могло и не быть. Следовало избежать этой войны». Le Mond Diplomatique, ao0t!999, p. 6

5. Уподобление нацистам

Этот классический прием использовался, в частности, в 1956 году против Насера, вступившего в борьбу с колониализмом, а также против Ирака в 1990. Мы его уже анализировали в главе 3 (демонизация) нашей книги «Осторожно: СМИ!» и в книге «Лживый покер».

А вот как этот прием был использован против Югославии. Ответственные лица НАТО, авторы передовиц и спецкорреспонденты жонглируют сравнениями типа «жестокость, которой не было со времен Гитлера». Так, корреспондент британской «Миррор» напоминает о «печах, подобных печам Освенцима, которые могли быть использованы (так у автора!) для уничтожения трупов». Ничего, абсолютно ничего не представлено в качестве доказательства существования подобных печей, и, тем не менее, сравнение с печами в Освенциме прозвучало![35]

Какой же эффект имеют эти сравнения с нацизмом? Они создают в обществе атмосферу интеллектуального террора. Кто-то насторожится, кто-то добавит другие данные или же подвергнет сомнению официальную информацию, кто-то предстанет ревизионистом, отрицающим события Холокоста, сочувствующим фашизму аморальным типом, который просто не имеет никакого права участвовать в обсуждении этого вопроса.

«Поставлять» достоверную информацию, подлинные фотографии… «В Великобритании насчитывается около 20 еженедельных и ежедневных изданий. Практически все они ограничились обсуждением лишь одного вопроса: «Эффективна ли воздушная война?» Единственной газетой, которая восстала против самого принципа этой войны, была «Индепендент он Санди». По окончании этой войны директор газеты был уволен. Это был очень опытный и уважаемый журналист Ким Флетчер. Его сменил комментатор ток-шоу захудалой телекомпании». Чарльз Гласс, Цнет Комментариев, 30 июля 1999 г. Майкл Хендрикс, фоторепортер «Стандаард»: «На одной фотографии мы видим плачущую косоварскую девчушку перед горящим домом ее деда.., на другой фотографии та же девчушка в другом месте, на этот раз с начесанными на глаза волосами… Я вспоминаю фотографию умирающего человека, сделанную в дни падения коммунизма в Албании. Было странно видеть того же человека, полного жизни, на фотографии, сделанной две недели спустя, во время одной из демонстраций против голода. Фотографы теперь обязательно должны[36] несколько драматизировать свои снимки, поскольку только при этом им будет обеспечен успех». Вийлен Де Вик. VRT, 6 апреля 1999 г. Писатель Эрик Лоран: «Алистер Кэмпбелл, гуру[37] Блэра по вопросам информации, решил укрепить команду пресс-секретаря Джимми Шеа. Несколько дней около двух десятков экспертов, в большинстве своем американцы и англичане, работали над подготовкой для журналистов «подходящих историй», а не точных фактов». Эрик Лоран. Война в Косово. Секретное досье. Плон, Париж. 1999 г. «К студентам в Лувене, выступающим против любых грязных войн, присоединились два ребенка-косовара по имени НАТО и Молосев». Het Nieuwsbtad, 30 avril 1999. Любопытные имена, не правда ли? Тем более что на следующий день одна читательница узнала в этих детях двух детей своих соседей… эквадорцев. Как можно назвать серьезной такую журналистику?

Зная, что такие кампании по политической пропаганде тщательно готовятся экспертами в области психологии, рекламы, маркетинга и оплачиваются фирмами по общественным связям (PR), можно заключить, что этот эффект есть результат вполне ожидаемый. Здесь можно говорить о поставленной цели.



Путем опроса и других исследований эксперты изучают сознательную и бессознательную реакции публики для того, чтобы выработать самую эффективную тактику. Знают ли об этом СМИ?

Эти эксперты явно сделали вывод, что уподобление Гитлеру является абсолютно необходимым приемом при проведении подобных кампаний. Такое нам подают постоянно.

«Ужасные злодеяния в Бельгии…» Критикуя приемы прикрытия, которыми пользуются СМИ, описывая события в Югославии, британский журналист Филипп Найтли — точно так же, как Анн Морелли (см. выше), — провел поучительную параллель с лживыми сообщениями в СМИ времен Первой мировой войны: «Комитет британских юристов и историков под председательством Лорда Брайса, бывшего посла в США, подготовил доклад, в котором утверждал, что немцы систематически совершали убийства, акты насилия над мужчинами, женщинами и невинными детьми в Бельгии, избивали их и всячески издевались. «Убийства, насилия и грабежи совершались во многих частях Бельгии в таких масштабах, которых не знала ни одна война между цивилизованными нациями за последние три века». В докладе приводились пикантные подробности того, как немецкие офицеры и солдаты изнасиловали двадцать молодых бельгийских девушек на рыночной площади в Льеже, как восемь немецких солдат вспороли штыками живот двухлетнему ребенку и как другой солдат отрезал груди у молодой крестьянки в г. Малин. Подпись Брайса свидетельствовала о большой достоверности доклада. И когда его главные положения были доведены до всеобщего сведения, в мире поднялось возмущение. Действительно, немцы совершали в Бельгии ужасные злодеяния, но не в таких масштабах, как это сказано у Брайса.



И только после войны, когда значимость этих фактов значительно упала, правда начала проявляться. Брайс не поговорил ни с одним из очевидцев преступлений. Доклад основывался на 1 200 показаниях, данных, в основном, бельгийскими беженцами в Великобритании и запротоколированных прокурорами. Собранные показания не были проверены на достоверность, а просто приняты на веру. В 1922 г. правительство Бельгии создало, наконец, комиссию по расследованию немецких злодеяний. Эта комиссия не сумела подтвердить ни одного из случаев зверств, упомянутых в докладе. Доклад Брайса вызывает восхищение у профессиональных пропагандистов, так как он достиг своей цели. Для того чтобы война могла продолжаться, нужно было, чтобы англичане возненавидели немцев так, как никого в мире».



6. Термин «ошибки» для оправдания НАТО

Если военные преступления сербов беспощадно разоблачаются, а при необходимости раздуваются или просто придумываются, — то совсем иначе обстоит дело с преступлениями, совершаемыми АОК (об этом мы поговорим позже). Тем более все обстоит иначе с преступлениями НАТО. НАТО, как мы увидим, совершенно сознательно бомбило гражданские объекты и уничтожало социальные инфраструктуры, что, согласно международным законам, является военным преступлением.

Но как были квалифицироваы нашими СМИ 2000 гражданских жертв безжалостных бомбардировок? Они не были названы жертвами «жестокости» или «военных преступлений», все случившееся было охарактеризовано как «ошибки». Это слово скорее напоминает о несчастном, исключительном случае. Надо признать, использована очень снисходительная характеристика, если учесть, что речь идет о десятках случаев таких исключительных ошибок, повторяющихся одна за другой.

Не следует ли в данном случае говорить о «двух разных весах и двух системах измерения» — о высшем проявлении лицемерия, используемого для спасения мифа о чистой войне? Наши войны всегда чистые, те же, что ведут наши противники, всегда ужасны. И это называется информацией?

7. Устранение нежелательных противоречий

Американцы, в подавляющем большинстве, хорошо изучили маркетинг. Они знают, как управлять информацией о войне, как фильтровать ее и избегать неприятных новостей, как захватить информационное поле и вытеснить оттуда соперника, то есть как устранить возможность появления информации, входящей в противоречие с официальной[38].

В Великобритании во время кампании по выборам в Европарламент 13 июня 1999 г. очень маленькая по численности Социалистическая трудовая партия Артура Скаргилла показала в своем клипе опустошения, причиненные войной в Сербии. Этот эпизод был просто-напросто вырезан Би-Би-Си, самым уважаемым органом информации в Великобритании.

Подобное же наблюдалось и в других странах. Практически противникам войны не предоставляется возможности быть услышанными. Лишь изредка то здесь то там в отдельных органах информации, рассматривая эту тему, не стараются убаюкивать общественность.

Эти выступления выглядят попытками оправдаться и доказать существование демократии. На самом же деле эти выступления служат в качестве алиби для тех информационных органов, в которых они появились.

Почему наблюдается такое положение? Объяснить это достаточно просто: люди выстраивают свою точку зрения на соотношении фактов как таковых или на соотношении фактов, как они представлены. Если существует прямое запрещение оспаривать соотношение фактов, разоблачать истинные цели НАТО, если тиражируется только ложь, то здоровому обсуждению места нет, а все силы направлены на подавление обсуждения и пропаганду войны.

Мы не ставим на одну доску всех журналистов. Большинство из них — это честные люди, старающиеся добросовестно делать свое дело. Но те, кто управляют СМИ, кто имеет решающее влияние, обладают тесными связями и имеют общие интересы с экономическим, политическим и военным истеблишментом. Редакционная линия определяется господствующими интересами. Это особенно проявляется при подаче столь деликатных тем и в такие «острые» моменты.

Тактика пробных шаров 30 марта 1999 г. сербов обвинили в том, что они согнали албанцев на футбольный стадион в Приштине (25 000 мест), чтобы там их казнить. Обвинение символическое, невольно напоминающее (и это не случайно) самые страшные ужасы пиночетовского режима. На следующий день репортер агентства Франс Пресс отправляется на стадион: абсолютная пустота, никаких следов присутствия кого бы то ни было. Больше об этом ничего не говорится. 7 апреля 1999 г. в сообщении агентства Франс Пресс Югославия обвиняется в том, что «создаст» из косоваров «живые щиты»: «Судьба тысяч косоваров, которым Белград не дал уйти из Косово, вызывает беспокойство». Этот трескучий заголовок ни на чем не основан, то есть представляет собой бездоказательное обвинение, выдвинутое главой косоварского правительства в изгнании Буйаром Букоши. И эта тема не получит продолжения, так как очевидно, что она входит в противоречие с заявлением «Белград изгоняет албанцев» и с реальной картиной исхода албанцев.

Классический прием: фотографии со спутников В середине апреля 1999 г. снова прибегают к приему с публикацией фото со спутников, которые якобы доказывают существование массовых захоронений жертв жестокости сербов. Классический прием, фотографии со спутников. Например, Джордж Буш ссылался на фотографии, полученные со спутника, когда хотел доказать, что иракские войска сконцентрировались на границах Саудовской Аравии, готовясь захватить ее, и поэтому Вашингтон должен мчаться ей на помощь.



Однако этих фотографий никто и никогда так и не увидел. Понятно, почему: иракские войска никогда не угрожали Саудовской Аравии, а к тому времени, когда о них упомянул Буш, были давно рассредоточены[39]. Фотографии со спутников нам были представлены и на этот раз. Однако они были подретушированы, как заверяет голландский эксперт по картографии Э. Бурле: «Снимки — до ретуши и после — местности близ Пусто Село — идентичны, но фальсифицированы. На втором ямы выглядят как серия точек, а на первом фото в этом месте абсолютно ничего нет.

Совершенно очевидно, что на первом снимке что-то было стерто. Отсутствует дом, стоявший на этом месте, но на последующем отпечатке его можно заметить. Или косовары имели возможность в промежутке между казнями построить за несколько ночей дом, или же эти фото просто сфабрикованы. Что касается фото Избицы, то там видна линия склейки, которая является естественным следствием монтажа нескольких фотографий»[40]. Еще в июне, когда НАТО начало оккупацию Косово, «выяснилось», что полицейские комиссариаты в Косово были превращены в «камеры пыток»[41]. Доказательство? Там были найдены… дубинки. Совершенно очевидно, что на основании таких доказательств обвинен может быть любой полицейский комиссариат. Понятно, что эта забавная тема будет забыта на следующий же день.

Очевидные правонарушения «Когда мы знаем, что это сделали сербы, мы говорим, что это сделали сербы. Когда мы не знаем, кто это сделал, мы говорим, что это сделали сербы. А когда мы знаем, что это сделали не сербы, мы говорим, что не знаем, кто это сделал». Признание, полученное американским обследователем от ответственного сотрудника НАТО, который по понятным причинам пожелал остаться неизвестным. Pittsburg Post Gazette. 7 ноября 1999 г. Французская организация «Репортеры без границ», в целом относящаяся к сербам с крайним предубеждением, тем не менее очень язвительно разоблачает информацию, распространявшуюся НАТО во время войны: «Быстрая организация на официальном уровне в первую неделю бомбардировки необычайного шума по поводу смерти пяти влиятельных албанских деятелей должна быть расценена не как ошибка, а как сознательный выбор: необходимо было склонить общественное мнение в пользу поддержки массированных воздушных ударов по Югославии, в то время как все очень скептически относились к их эффективности».



По поводу этнической чистки: «Существует и еще некоторая часть информации, представленной НАТО, которая пока, как кажется, не стала объектом тщательной проверки. Деревни, обстрелянные [югославской] артиллерией, опустошенные города, «живые щиты из албанцев», горы трупов — обилие информации без малейших доказательств ее достоверности». Отчет за июнь 1999 г. • 27 апреля 1999 г. министр обороны Германии Рудольф Шарпинг осуждает «резню гражданского населения», которую он описывает таким образом, что всех слушающих охватывает дрожь, и в ходе описания предъявляет фотографии. «Жаль только, отмечает греческая ежедневная газета, что вся эта история представляет собой обыкновенную подтасовку. Достоверен только один факт: обнаружение 24 убитых албанцев. Вероятнее всего, речь идет о боевиках АОК, погибших в сражениях со специальными антитеррористическими силами югославской полиции. Когда же они были убиты? Задолго до начала бомбардировок: 29 января 1999 года. Итальянский журналист Витоне находился на месте происшествия вместе с наблюдателями ОБСЕ. Он заявил: «Фотографии, предъявленные Шарпингом, были сделаны наблюдателями ОБСЕ. Но итальянские газеты повторно публикуют те же фотографии, которые они уже опубликовали в январе!» Eleutherotypia» (Греция), 10 mai 99.

Можно ли говорить о демократическом характере существующей системы информации?

Подведем итоги тестирования средств массовой информации. Как нас информировали об этой войне? Мы слышали утверждения о том, что НАТО вело войну за гуманитарные ценности. Не проведя никаких расследований, нам навязывали американскую правду о событиях в Рачаке, усиленно скрывая прошлое великого лгуна Уильяма Уолкера.



Нам представляли вооруженное противостояние двух сторон в Косово как массовые убийства гражданского населения одной из этих сторон.



От нас скрывали стратегические планы США, которые систематически искали повод для военного вторжения.



Ультиматум, предъявленный Югославии в Рамбуйе, который не смогло бы принять ни одно государство в мире и который ставил своей целью развязывание войны, нам представляли как соглашение о мире. Нас завалили обвинениями в «геноциде» и в «этнической чистке», которые позже рухнули сами собой.

Подводя итог всему вышесказанному, надо отметить, что от нас еще и скрывали истинные намерения НАТО, говоря, что НАТО вело «демократическую войну за установление демократии на Балканах». Но можно ли рассматривать как один из основных приемов демократии систематическое манипулирование общественным мнением?

Коллон Мишель,

"Нефть, PR, война"



***

.