Россию наказывают за старые дела “семьи” Ельцина?

Правда ли, что российской экономикой до сих пор управляет “семья” первого президента страны – Бориса Ельцина? По его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные “партнеры” забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).

Именно поэтому американцев так взбесило воссоединение Крыма с РФ: “семья” нарушила договор, у “партнеров” отобрали активы! За это наложены санкции, за это отозваны инвестиции, а сам договор де-факто утратил силу.

После президентских выборов главе государства придется менять систему взаимоотношений с Западом, на котором стремительно рушится Бреттон-Вудская долларовая система, и искать новые пути развития в посткризисном мире.