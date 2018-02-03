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Россию наказывают за старые дела “семьи” Ельцина?

15:44. 3 февраля 2018 Просмотров - 339 3 коммент. Опубликовал:

Правда ли, что российской экономикой до сих пор управляет “семья” первого президента страны – Бориса Ельцина? По его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные “партнеры” забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).

Именно поэтому американцев так взбесило воссоединение Крыма с РФ: “семья” нарушила договор, у “партнеров” отобрали активы! За это наложены санкции, за это отозваны инвестиции, а сам договор де-факто утратил силу.

После президентских выборов главе государства придется менять систему взаимоотношений с Западом, на котором стремительно рушится Бреттон-Вудская долларовая система, и искать новые пути развития в посткризисном мире.

Источник: www.kramola.info

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