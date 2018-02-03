Россию наказывают за старые дела “семьи” Ельцина?
Правда ли, что российской экономикой до сих пор управляет “семья” первого президента страны – Бориса Ельцина? По его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные “партнеры” забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).
Именно поэтому американцев так взбесило воссоединение Крыма с РФ: “семья” нарушила договор, у “партнеров” отобрали активы! За это наложены санкции, за это отозваны инвестиции, а сам договор де-факто утратил силу.
После президентских выборов главе государства придется менять систему взаимоотношений с Западом, на котором стремительно рушится Бреттон-Вудская долларовая система, и искать новые пути развития в посткризисном мире.
Источник: www.kramola.info
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? А где сама заметка? Здесь только аннотация
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Спалили дом Ельцина, где он родился.
https://lenta.ru/news/2018/02/02/eltsin/
Ждём-с: на очереди Ельцин-центр.
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семья по -итальянски-МАФИЯ…Грудинин сказал,что если он будет президентом,то ельцин центр перестанет существовать и станет домом культуры..например.юный техник.