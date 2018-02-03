Найден еще один гард древних обитателей земли Мидгард (свежачок)
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU
Ученые обнаружили более 60 тысяч построек цивилизации майя в джунглях на севере Гватемалы, сообщает журнал National Geographic.
Первые фото сенсационного открытия
Обнаружить город удалось благодаря оптическому локатору (LiDAR, Light Detection And Ranging, световое обнаружение и определение расстояния), при помощи которого ученые убрали изображения крон деревьев с цифровых снимков местности.
Были найдены руины более чем 60 тыс. различных строений — домов, дворцов, дорог и иных объектов, сооруженных людьми
Всё это на протяжении веков было сокрыто в джунглях Гватемалы.
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Источник: www.kramola.info