Найден еще один гард древних обитателей земли Мидгард (свежачок)

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU

Ученые обнаружили более 60 тысяч построек цивилизации майя в джунглях на севере Гватемалы, сообщает журнал National Geographic.

Первые фото сенсационного открытия

Обнаружить город удалось благодаря оптическому локатору (LiDAR, Light Detection And Ranging, световое обнаружение и определение расстояния), при помощи которого ученые убрали изображения крон деревьев с цифровых снимков местности.

Были найдены руины более чем 60 тыс. различных строений — домов, дворцов, дорог и иных объектов, сооруженных людьми

Всё это на протяжении веков было сокрыто в джунглях Гватемалы.

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