Если долго всматриваться в фауну, то однажды она начнет всматриваться в тебя!

Несколько лет назад в моем городе произошел весьма неприятный случай: компания мужчин, довольно опытных в плане добычи мамонта, отправилась на охоту. Кого они планировали подстрелить, мне неизвестно, но по итогу стрельбы один из опытных (специально заостряю на этом внимание) охотников оказался в больнице — свои задели, пока он в кустах “окапывался”. Уголовное дело никто не заводил, так как посчитали, что вред здоровью был причинен ненамеренно, и списали все на слишком качественный камуфляж.

И здесь невольно задумываешься — а так ли он нужен, этот камуфляж? Мне кажется, что он необходим только военным — сугубо личное мнение, но постараюсь объяснить. Дело в том, что животные видят цвета совсем иначе, нежели человек. И, если в ходе военных действий упакованного в камуфляжную форму бойца противник не разглядит, то от точно так же одетого охотника его возможная добыча будет утекать, покуда силы в ногах имеются. Животное вряд ли будет рассматривать шевелящийся куст, пытаясь понять — опасное оно, или съедобное, а просто принюхается. Это будет иметь решающее значение, особенно, если форма новенькая, обработанная всякими водоотталкивающими пропитками и прочими сверх-полезными на охоте составами. Полагаю, что незнакомый запах способствует активации режима самосохранения у зверюшки, и она благополучно умотает на безопасное расстояние. Чего попусту глаза напрягать? А вот собрат по оружию, заметив в кустах шевеление, принюхиваться не будет, и понадеется на глаза. Не исключено, что повторится сценарий горе-охотников из моего города: когда стрелявший поймет, что шуршал вовсе не кабанчик, будет слишком поздно.

Так что же, камуфляж на охоте бесполезен? Если следовать моей логике, то — да. Пригодится только для маскировки грязи на коленках. Буду рада оказаться неправой — если найдутся опытные охотники, то с удовольствием прочту в комментариях о реальном положении вещей. А до той поры предлагаю ознакомиться с цветовой гаммой, в которой нас видят животные, и особенностями зрения некоторых представителей фауны.

Режим ночного видения

Большинство млекопитающих практически не различает ни цвета, ни их оттенки. Если и видит, то очень слабо — как будто по черно-белой картинке провели сильно разбавленной акварелью. Скорее всего, это связано с временами, когда из-за присутствия на планете более крупных хищников прародителям современной живности приходилось волей-неволей вести ночной образ жизни, чтобы не попасть на обеденный стол в качестве первого блюда. Длительное существование под покровом ночи приводило к тому, что каждое последующее поколение все хуже различало цвета. А зачем, если ночью все кошки серы, а днем все равно нет возможности прогуляться при свете солнца? Так что сообразительная мелочь, которая хотела не просто покушать, но еще и в живых при этом остаться, днем искала укромное место и отсыпалась, а ночью выходила на охоту. Логично, что цветовосприятие постепенно сошло на "нет", а навыки "ночного видения", наоборот, возросли. Со временем млекопитающие снова смогли свободно передвигаться в дневное время, но вот цветное зрение вернулось далеко не ко всем, да и те все равно остались "ущербными", не имея возможности так же хорошо видеть ночью, как раньше.

Считается, что кошки и собаки видят все в черно-белом цвете. Это не совсем так. Да, большая часть различаемых этими животными цветов относится к оттенкам серого, но кошки вполне способны видеть и цветные пятна, за исключением тех тонов, в которые окрашены растения (зеленый) и ягоды (в основном красный), зато спокойно воспринимают желто-зеленый и сине-фиолетовый спектр. А вот собаки прекрасно различают холодные оттенки, в том числе и зеленый, но в упор не видят теплые — красный, оранжевый и желтый. Этакое коротковолновое зрение с возможностью восприятия ультрафиолетового диапазона.

Зрение обычного лесного ежика мало чем уступает человеческому, даже наоборот: в плане "поиска" желто-коричневых оттенков он еще нам фору в 40 очков даст. Некоторые исследователи придерживаются мнения, что такая избирательность связана с цветом любимой пищи — дескать, проще отыскивать “свои” блюда среди прочих окружающих предметов. Сомнительно, но тоже не лишено крупицы логики. Такой же вердикт выносится в отношении полевки: полагают, что мышка способна отличить красную ягоду от желтой или зеленой, и это помогает ей в выборе спелого плода. Правда, на этом способности полевки заканчиваются — ни оранжевый, ни синий, ни какие-то еще цвета она не воспринимает.

Весьма примечательно зрение лошади. Дело в том, что, благодаря особенному расположению глаз, это животное имеет не так много "слепых зон", и не может рассмотреть только то, что перед носом на расстоянии примерно 90—120 см, и прямо позади головы. Все остальное видит — обзор в 350 градусов (65 градусов бинокулярного и остальное — монокулярное видение) позволяет этой красотке рассмотреть предмет еще до того, как он попадет в поле зрения всадника. Это — во-первых. Во-вторых, ночное зрение лошади находится на достойном уровне, и, кроме того, она может визуально оценивать расстояние до предмета, что прекрасно иллюстрирует бег с препятствиями. Правда, с цветовосприятием тут промашка: исследователи так и не пришли к единому мнению, в какой гамме лошадь видит окружающий мир. То ли преобладают желтые и голубые тона, то ли красно-оранжевые, способно ли животное отличить синий от серого — еще предстоит выяснить.

Особняком в мире животных стоит хамелеон. Удивительное создание! Факт, что глаза хамелеона "живут своей жизнью", рассматривая окрестности независимо друг от друга, всем известен. А знаете ли вы, что это животное не просто видит панораму — его глаза фиксируют отдельные картинки, каждый свою, и точно так же независимо друг от друга передают ее в мозг. Словом, хамелеон одновременно воспринимает сразу два пейзажа, не состыковывая их в одно целое.

Вспомнился рассказ А. Беляева, в котором один из героев одновременно писал обеими руками, задействуя при этом и правое, и левое полушария мозга — и получал разные тексты. К сожалению, название вспомнить не смогла, но сути это не меняет — в чем-то хамелеон напоминает этого книжного персонажа. Одновременная, но не взаимосвязанная обработка изображений с двух "мониторов" больше напоминает функционирование компьютера, чем способности живого существа.

С неба на землю

Как человек с миопией второй степени, я порой безумно завидую птичьему зрению. Иногда кажется, что готова променять свою возможность различать цвета на способность видеть далеко и четко. Судите сами — сокол видит будущую добычу, размер которой не превышает 10 см, на расстоянии в полтора километра! На этот уровень не влияет ни скорость перемещения самой добычи, ни скорость сокола. Еще один хищник из птичьего племени, гриф, рассматривает свой "завтрак" — мышь, например — с расстояния в пять километров. Если мышка не примет никаких мер по собственному спасению (а что тут можно предпринять, если ты еще даже не подозреваешь о том, что попала в меню хищника?), то она обречена. Шансов на спасение очень мало: если только удастся в последний момент увернуться от когтей или забиться в норку.

А совы? То же общественное мнение упорно вдалбливало мне с самого детства, что днем сова попросту слепнет. Как бы не так. Сова видит днем — хуже, чем ночью, но в темное время суток ее зрение лучше человеческого в несколько десятков раз. Днем же — почти одинаково с нашим.

Голуби, привычные городские жители, тоже весьма интересны в "зрительном" плане. Во-первых, они очень сообразительны, и чему-то несложному этих птиц легко обучить за 3-4 дня. Во-вторых, зрение голубя не уступает остротой тому же соколу.

Проводились эксперименты, в ходе которых голубя знакомили с "идеальным видом" какой-нибудь детали, и впоследствии пускали перед клеткой с птицей конвейер с этими деталями. Птица, завидев элемент с трещиной или сколом, надавливала клювом на рычажок. Деталь падала с конвейера, а в клетке открывалось окошко с кормом. Правда, когда подобный опыт решили повторить с шариками для подшипников, голуби, неожиданно для исследователей, самостоятельно и очень быстро повысили свою квалификацию. Им уже мало было того, что шарик целый и невредимый — птицы начали придираться даже к тем запчастям, на которых остались отпечатки пальцев работников. Так что в брак отправилось чуть ли не две трети всех шариков, благо, люди вовремя спохватились. Самое интересное, что халтуры в голубиной работе не было: птицы старательно трудились, отыскивая детали с браком, а ведь могли же скидывать все подряд, чтобы иметь постоянный доступ к кормушке. Но нет — сдельная "зарплата" не прельстила пернатых контролеров. Видимо, есть еще много всякого, чему человек может научиться у соседей по планете.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru