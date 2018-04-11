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Мысли на тему: “с какой целью понадобилось искажать хронологию?”

12:41. 11 апреля 2018 Просмотров - 348 2 коммент. Опубликовал:

Публикация "Анатолий Фоменко и Арсений Суханов про ложь историков" вызвала множество откликов и породила вопросы. Один из самых интересных вопросов задал некто Сергей Тихонский

"Столько споров вокруг этого Фоменко, но только почему-то никто не додумывался задать вопрос: "а с какой целью вообще вдруг понадобилось искажать хронологию?" Я понимаю, когда искажают те или иные исторические факты! Причём я нисколько не сомневаюсь, что многие факты как раз искажены, но вот хронологию зачем искажать, да ещё на полторы тысячи лет? Кому от этого выгода?"

Я напомню читателю, что по мнению доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой дифференциальной геометрии и приложений механико-математического факультета Московского государственного университета Анатолия Фоменко, вся наша история искажена и извращена: кроме того, что историки удлинили её по времени более чем на 1000 лет, так ещё одни и те же события они подали нам по нескольку раз как совершенно разные события, якобы имевшие место в действительности. 

На такое же искажение хронологии указывает нам и Арсений Суханов, иеромонах, живший между 1600 и 1668 годами. В своём докладе царю Алексею Михайловичу Романову "Прения с греками о вере" он привёл диалог, какой состоялся между ним и греками, когда он посещал Элладу. 

Надеюсь, читатель видит эти слова А.Суханова: "Да вы ж и лета от Рождества Христова потеряли: пишете в нынешнем во 158-м году от Рождества 1650-й год; и в том обличают вас ваши ж греческия книги..."?!

Там же, в тексте Арсения Суханова, есть и косвенный ответ на вопрос Сергея Тихонского: "А с какой целью вообще вдруг понадобилось искажать хронологию?"

Вот он: "А всё то вам прилучилося от римлян..."

Понимать это надо так, что у этого преступления (искажения хронологии), совершённого против естествознания (истины) и человечества, которое имеет право знать историческую истину, был заказчик — Рим, могущественная Римская империя, управляемая в большей степени священниками и в меньшей степени императорами. 

В своём отчёте "Прения с греками о вере", Арсений Суханов не раз и совершенно однозначно отозвался в 1650 году о политике римских священников крайне негативно, как о распространителях фальшивых знаний и традиций, преследующих цель заменить Христову истину на ложь и обман. Прямо как в "Плане Даллеса" образца ХХ века: 

"Мы бросим всё, что имеем, — всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих союзников в самой России..."

А ведь смотрите, какое удивительное дело: по библейской легенде Христа-Спасителя распяли на территории, подконтрольной Римской империи. И судилище происходило над ним с участием иудейских священников и римского прокуратора Пилата... 

М.Мункачи.«Христос перед Пилатом», картина написана в 1881 году.

А потом вдруг, как мы все знаем, власть в Римской империи оказалась в руках неких священников, ...которые на словах стали называться "христианами", а вот "по плодам своим" были поголовно всё теми же библейскими Иудеями, мастерами витиеватой лжи и убийств людей! 

Уже сам факт того, что на протяжении веков эти лже-христиане устраивали акты Холокоста (ритуального всесожжения) по отношению к мыслящим не так как они людям, — говорит о многом!

          

И какие изощрённые пытки они придумывали инакомыслящим — тоже говорит о многом! Даже сами инструменты для пыток свидетельствуют об их извращённом уме, которому, возможно, сам дьявол бы позавидовал!

          

Иеромонаху Арсению Суханову после посещения в 1650 году заграницы стало ясно, что те самые "библейские волки", погубившие Спасителя, сменили однажды свои личины — они надели на себя овечьи шкуры и стали всячески под маской христианских священников вредить делу Христа! Поэтому А.Суханов и был убеждён, что всё зло — от римлян!

Итак, если нам уже ясно, что у этого преступления был заказчик — правители Римской империи, то на вопрос: "с какой целью вообще вдруг понадобилось искажать хронологию?" уже не так трудно нам найти правильный ответ!  

В пору поинтересоваться, а с какой целью Пётр I из рода Романовых уже в юности во все глаза глядевший в строну Рима, решил вдруг в лето 7208-е по древнеславянскому календарю учинить его обрезание на 5508 лет? 

Ну если славяно-русы уже имели на тот момент столько лет своей истории, зачем её, историю, надо было обрезать?! 

С какой целью?

На этот вопрос, когда народ стал недоумевать и возмущаться, отпрыск Романовых — молодой царь Пётр Алексеевич ответил: «Во многих Христианских окрестных народах, которые православную Христианскую Восточную веру держат с нами согласно, лета пишут числом от Рождества Христова»

И это при том, что служивший при его отце Алексее Михайловиче Романове иеромонах Арсений Суханов в своём посольском докладе царю написал о своих прениях с греками, где выразил : "Да вы ж и лета от Рождества Христова потеряли: пишете в нынешнем во 158-м году от Рождества 1650-й год; и в том обличают вас ваши ж греческия книги..."

Как же это надо понимать? 

Россия с подачи царей Романовых легла в итоге под Рим, как и вся тогдашняя Европа?

Да! Легла, более того, Пётр I, став чудесным образом в 1721 году императором Российской империи, использовал в качестве государственного герба герб "Священной Римской империи германской нации"! 

Приложение: "Кто построил город на Неве, ныне называемый Санкт-Петербургом?"

          

На портрете слева император Священной Римской империи Леопольд I, в центре герб Священной Римской империи в виде двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями, справа портрет царя Петра I, сделавшего Россию империей с гербом как у римлян.   

          

Так с какой целью сильным мира сего вдруг понадобилось искажать хронологию и подгонять её под фальшивое летоисчисление "от Рождества Христова"? 

Я скажу так: это искажение хронологии преследовало не одну цель, а решение множества задач!

1. Стояла задача напрочь стереть память о народе-миссионере — ариях.

Эту тему я раскрыл в статье "Их убивали из зависти и ненависти..."

2. Стояла задача заменить повсеместно убиваемых ариев (которые были рождены на свет как народ-миссионер) на евреев, которые по сути стали антиподами ариев и народом-анти-миссионером. То есть, со знаком минус!

Эту тему я раскрыл в статье "Миссионеры со знаком минус могут довести мир до цугундера!"

3. Стояла задача с этой целью произвести на свет на территории Священной Римской империи две ветви еврейского народа-анти-миссионера — сефардов в Испании и ашкеназов в Германии и на территории, называемой ныне Польшей. А также написать для них "древнюю лже-историю", которая, конечно же, должна была быть длиннее, чем история/летопись русов-славян. 

Эту тему я раскрыл в статье "За что польская элита ненавидит любую Россию — белую или красную?" и в статье "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи"

А по поводу написания "древней лже-истории" для евреев тема мною раскрыта в статье "Почему Христианство работает сегодня не на объединение людей, а способствует их разъединению?"

Ну и добавить к этому можно то, что Вторая Мировая война, развязанная евреем Адольфом Гитлером (Шикльгрубером) в ХХ веке, была объявлена как великий Крестовый поход на Восток, в рамках вот этой "библейской доктрины". Также примечательно, что план завоевания России Гитлер назвал "Планом Барбаросса" в честь правителя Священной Римской империи Фридриха Барбаросса!

Подбробно об этом я рассказал в статье "Как готовилось нашествие евреев на Россию, и что из этого вышло..."

Как видите, тема просто необъятная! И везде историческая истина в максимальной степени была подменена ложью! Даже про цели Второй Мировой войны народы Мира всей правды не знают до сих пор! А уж сколько лжи написано на тему политического бизнес-проекта "Холокост 6 миллионов евреев", даже не передать словами... 

Ну и в завершение этой статьи — маленькая "вишенка на торт"! Представьте, читатель, что в прениях иеромонаха Арсения Суханова с греками 1650 год — это на самом деле 158 год от Рождества Христова! Даже если это не так, и я очень сильно заблуждаюсь в своём понимании истории, вы просто представьте это! А теперь если вы это представили, сопоставьте это представление с информацией из моей статьи "ПОЧЕМУ ЯКУТИЯ И СЕВЕРНАЯ СИБИРЬ СТАЛИ КЛАДБИЩЕМ МАМОНТОВ, И ГДЕ НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ЭТОМУ ФАКТУ?", где я привёл свидетельство из книги Н.И.Новикова, которая была издана в 1789 году. 

          

В этой книге приведено свидетельство российского посла Эбергарда Избраннедеса, который совершил в 1692 году путешествие из Москвы в Китай через Сибирь, при этом вёл дневник, в который записывал увиденное и услышанное им по пути следования. И вот что российский посол Эбергард Избраннедес узнал в 1692 году:

Проиллюстрировать сказанное в 1692 году я хочу фотографиями из тамошних мест, сделанными в наше время.

Это бивни мамонтов, крупных травоядных животных, которые не так давно обитали в этих местах в огромных количествах, пока не случился "библейский потоп" и не переменился климат с тёплого на очень холодный.

          
          
          
          

Фотографии взяты из статьи "Сибирь — родина мамонтов".

Итак, если жившие в Сибири люди в 1692 году ещё помнили (!), что эти места были в прошлом тёплыми, и "слонов" там имелось множество, то у нас есть все основания думать, что планетарная катастрофа под названием "библейский потоп" случилась не далее чем 2 века назад от свидетельства российского посла Эбергарда Избраннедеса, то есть 5-6 веков назад от нашего времени. 

Эта планетарная катастрофа могла уничтожить тогда не только мамонтов, но и значительную, а возможно и большую часть великой северной цивилизации, которую в старинных хрониках греков было принято называть Гиперборейской, а у индусов — Арийской.

Ну и самое последнее. По поводу "Рождества Христова", которое удивительным образом совпало по дате со старинным русо-славянским праздником "Рождество Солнца", который на Руси испокон веков отмечался по старому стилю 25 декабря как астрономическое событие. С подачи царя Петра I в этот день, 25 декабря, было назначено сверху праздновать "Рождество Богочеловека". 

Как такое стало возможным? — на этот счёт в 18 веке просвещённые люди, жившие на Западе, имели такое суждение. Привожу в пример мнение английского и американского писателя Томаса Пейна:

Если всё так, что такое ИСТОРИЯ?!

10 апреля 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Белый Рус: Антон, браво! Почти все твои статьи работают на мировоззренческом приоритете и эта одна из лучших! Вроде и короткая, но по объёму информации безграничная. Она может служить руководством и для историков, и для геологов, и для географов, и для религиоведов... Долго всматривался в фотографии императора Леопольда I и царя Петра I, какое-то подозрительно-родственное пучеглазие у обоих! Тщетно старался найти славянские черты у императора Всероссийского, не получилось! Грустно. 

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2 коммент.»

  • 755 133
    Павл 11 апреля 2018 в 13:41 Ссылка Пометить
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    “Белый Рус: Антон, браво! Почти все твои статьи работают на мировоззренческом приоритете и эта одна из лучших! Вроде и короткая, но по объёму информации безграничная. Она может служить руководством и для историков, и для геологов, и для географов, и для религиоведов…

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    Вьеха 11 апреля 2018 в 14:12 Ссылка Пометить
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    Жили народы, была у них какая-то история, пришёл потоп, всё поуродовал, и люди начали приписывать к своей истории лишние века и события, так получается? А что им после такого масштабного катаклизма делать нечего было?
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