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России подсказали, как надо действоать

01:12. 2 февраля 2018 Просмотров - 240 Нет комментариев Опубликовал:
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе

Теперь WADA и Ричард Паунд, который проводил расследование по нарушениям в IAAF, должны будут выплатить спортсмену €8 тыс. за причинение ущерба и еще €10 тыс. в качестве компенсации…
…Со своей стороны парижский Суд высшей инстанции в октябре 2016 года отметил в своем решении, что в докладе Паунда "подозрения в виновности представляются как очевидный факт, без каких-либо предосторожностей и нюансов в этой связи".

Также, по его мнению, в докладе никоим образом не указывалось, что Сиссе "следует считать невиновным вплоть до возможного доказательства его вины".

Как подчеркнул в этой связи в среду адвокат Сиссе, Луи-Мари де Ру, нынешнее решение апелляционного суда "подтверждает, что WADA, инициировавшее данную процедуру, направленную против Сиссе, изначально представило его виновным"…

Подробнее на ТАСС:


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: закон, Россия, Франция
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