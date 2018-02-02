России подсказали, как надо действоать

Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе

Теперь WADA и Ричард Паунд, который проводил расследование по нарушениям в IAAF, должны будут выплатить спортсмену €8 тыс. за причинение ущерба и еще €10 тыс. в качестве компенсации…



…Со своей стороны парижский Суд высшей инстанции в октябре 2016 года отметил в своем решении, что в докладе Паунда "подозрения в виновности представляются как очевидный факт, без каких-либо предосторожностей и нюансов в этой связи".



Также, по его мнению, в докладе никоим образом не указывалось, что Сиссе "следует считать невиновным вплоть до возможного доказательства его вины".



Как подчеркнул в этой связи в среду адвокат Сиссе, Луи-Мари де Ру, нынешнее решение апелляционного суда "подтверждает, что WADA, инициировавшее данную процедуру, направленную против Сиссе, изначально представило его виновным"…





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Источник: ss69100.livejournal.com