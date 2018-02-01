Разрушительные силы любят рядиться в одежды созидания. Принесенная американцами «демократия» на деле оказывается разрушением страны. Серийный маньяк Чикатило предлагал своим жертвам проводить их через опасный лес, где одному опасно и где потом они были этим преступником убиты.

Так и «борцы за свободу» оказываются на деле весьма мутными персонажами. Некоторых «соратников» беглого олигарха Михаила Ходорковского из организации «Открытая Россия», разобрал в своей статье член Партии Великое Отечество из Казанского отделения Марсель Билалов.

Открывая «Открытую Россию»

Начнем издалека. Накануне нового 2018 года в новостных ресурсах промелькнула новость о том, что некогда депутат горсовета Набережных Челнов Ринат Нурисламов, обвиняется в организации преступного сообщества. Ранее, весной 2017 года, он был заключен под стражу по обвинению в хищении свыше 560 миллионов рублей. Новостная тематика об уголовном преследовании того или иного нечистого на руку чиновника в последнее время не вызывает большого удивления и воспринимается как добросовестная работа правоохранительных органов. В данном случае эта новость привлекла мое внимание потому, что ранее этот гражданин имел непосредственное отношение к движению «Открытая Россия», которое создано и финансируется небезызвестным беглым олигархом Михаилом Ходорковским, которому сидя в Лондоне лучше видно, как и куда двигаться современной России.

Напомню, что разбогатевший на грабительских и жульнических залоговых аукционах Михаил Ходорковский, будучи осужденным и отбывая наказание, попросил о помиловании в связи с болезнью матери и прилюдно давал обещания не заниматься политической деятельностью. Но получив заветное освобождение от президента В.В. Путина, слова своего не сдержал и к больной маме не поехал, а направился за рубеж, откуда и по сей день благополучно финансирует и оказывает поддержку любым враждебным нашей стране силам.

Если приглядеться к его движению более пристально, выясняется, что для «Открытой России» Ходорковского, это нормальная практика – привлекать в свои ряды людей с сомнительной репутацией и уголовным прошлым. Я бы даже добавил – с уголовным будущим. Хотелось бы затронуть эту тему чуть глубже.

С лозунгами у «борцов» за свободу, несомненно, полный порядок – «Создание правового государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и соблюдением прав человека». Но как тонко заметил один поэт-современник:

«Бес многолик. Он носит маски

И прикрывается благим…».

Кстати, как у самой «Открытой России» со сменяемостью власти? Главный спонсор российской оппозиции Михаил Ходорковский определил для себя роль «основателя». Его полномочия не ограничиваются ни сроком, ни любым руководящим органом движения, он вознесен выше учредительной структуры и, таким образом, принял на себя статус либерального диктатора, способного наложить вето на любое решение внутри «Открытой России». Очень даже в духе демократии, ничего не скажешь.

(вырезка из устава «Открытой России»)

Пожалуй, стоит отметить, что 26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией зарегистрированную в Великобритании организацию Михаила Ходорковского «Otrkytaya Rossia». Впрочем, официальные представители поспешили откреститься от своего детища и тут же заявили, что якобы не имеют никакого отношения к российскому движению «Открытая Россия».

Сторонники и активисты движения функционируют практически в каждом регионе России. В прошлом году, когда несостоявшийся кандидат в кандидаты в президенты России и по совместительству величайший мыслитель современности Навальный выкладывал ролики на YouTube и раскручивал протестную активность среди школьников, я побывал на лекции, организованной в Казани татарстанским представительством «Открытой России».

Тема лекции звучала как «Что делать, если тебя задерживает полиция?». Из названия может сложиться впечатление, что активисты «Открытой России» пекутся о юридической грамотности населения. Отнюдь. Речь на лекции шла лишь об одном аспекте этого вопроса, о взаимодействии с сотрудниками полиции участников всевозможных протестных акций. Законность этих акций, что естественно, фактор для них вторичный.

Углубляться в материалы лекции не стану, отмечу лишь, что, на мой взгляд, некоторые советы лекторов носят вполне себе провокационный характер. Например, совет не представляться по требованию сотрудника полиции, ссылаясь на конституционное право не свидетельствовать против себя. На что, правда, последовало весьма резонное возражение из зала, что человек будет задержан для выяснения личности, с чем лекторы тут же согласились и признали, что несколько перегнули с 51 статьей Конституции РФ. Рекомендация эта покажется глупой, но только если мы действительно допускаем, что подобные лекции организуются как правовой ликбез, а не в качестве катализатора протестной активности.

Вот один из материалов лекции. Ни слова о том, что несогласованная акция в принципе незаконна.

Косвенным доказательством моего предположения, пожалуй, будет служить то, с каким нескрываемым удовлетворением от происходящего руководитель регионального отделения движения «Открытая Россия» по Татарстану Илья Новиков заявил, что на лекции присутствуют и сторонники оппозиционных движений, и представители пострадавших вкладчиков, и противники строительства мусоросжигательного завода. Как говорится: «скажи мне кто ты, и я скажу против чего, и как ты можешь протестовать». «Открытой России» Ходорковского совершенно не важно, кто и за что, они готовы поддержать любой протест, даже если это протест ради протеста.

Говоря о лекции, нельзя не сказать несколько слов о лекторах. Научить жителей Казани общаться с полицией на протестных акциях приехал Александр Соловьев – в прошлом помощник депутата Госдумы РФ VI созыва (белоленточника) Дмитрия Гудкова. Через пару недель после визита в Казань А. Соловьев был назначен… председателем (не путать с несменным «основателем») движения «Открытая Россия».

Его очаровательная спутница – Полина Немировская, прославилась в свое время твитом в отношении сожженных украинскими националистами людей в Одесском Доме профсоюзов весной 2014.



Что-то мне подсказывает, что если люди таких взглядов придут к власти, то неэффективные с точки зрения либеральной экономики пенсионеры должны будут доказывать свое право на жизнь посредством «естественного отбора».

На фото слева направо: Эльза Нисанбекова (в ту пору юрист регионального отделения движения «Открытая Россия» по Татарстану. Сейчас глава предвыборного штаба Ксении Собчак), Полина Немировская, Александр Соловьев, Илья Новиков.

Не могу не уделить внимания персоне в прошлом члена ПАРНАС, ныне руководителя регионального отделения движения «Открытая Россия» по Татарстану Ильи Новикова. Тем более что упоминание о нем напрямую коррелирует с темой, затронутой в начале повествования. Но, в отличие от первого «героя», гражданин Новиков оказался прозорливее и с лета 2017 года, как истинный патриот своей страны, скрывается от общения с российскими правоохранителями в Прибалтике. Несмотря на то, что этот интерес правоохранительных органов, прежде всего, связан с предпринимательской деятельностью И. Новикова в сфере ЖКХ. Однако он, тем не менее, настаивает на том, что преследуется за свои политические убеждения. История, в общем-то, не нова. Любой подозреваемый в экономических преступлениях «эффективный менеджер», если ему удается скрыться за рубежом, тут же заявляет о политической подоплеке своего дела.

Речь идет о компании – ООО Управляющая Компания «Райдэн», находящейся в совместной собственности И. Новикова и лидера местного отделения ПАРНАС Марселя Шамсутдинова. Как бы ни пытались эти господа заявить о политическом давлении, жалобы в правоохранительные органы на деятельность их организации поступали непосредственно от жильцов ряда домов ещё в середине 2016 года, уже тогда М. Шамсутдинов говорил, что это связано с их общественной деятельностью. Удобная позиция, однако.

Я уже упоминал в своем предыдущем материале о любви несистемной оппозиции оседлать реальные проблемы для достижения своих сугубо политических целей. Так вот в деле связанном с банкротством Татфондбанка у пострадавших был реальный представитель из их же среды, действительно заинтересованный в решении их проблем – Александра Юманова, а не прилипалы из ПАРНАС и «Открытой России». Для понимания ситуации приведу кусок интервью, в котором Александра Юманова высказалась о деятельности И. Новикова и «Открытой России»:

— А вы пытались взаимодействовать с какими-либо политическими силами?

— Мы отошли вовремя от «Открытой России», которая действительно пыталась оседлать наш протест. Это люди, которых я не видела, а других я знаю. Это было в тот день, когда мы ходили на штурм кабмина. Когда мы пришли в Торгово-промышленную палату, рядом со мной оказался Илья Новиков. Я даже не знала, что он руководитель какого-то движения. И он говорит: «Мы». — «Кто — мы? Я тебя вообще не знаю! Я знаю всех бабушек, которые тут тусят, каждого знаю». Мы поняли, что у этих людей свои цели, не совпадающие с нашими.

— А «Открытая Россия» не предлагала вам финансирование?

— Нет, не предлагала. Мы один раз пытались к ним обратиться, чтобы они помогли с обзвоном. Но получили не отказ, а нежелание. И такой поступок дал понять, что им неважно. Им важно, чтобы собралась толпа народа чужими руками.

(Илья Новиков)

Нужны ли России правозащитники? Ответ, по-моему, очевиден – безусловно нужны. А нужны ли ей такие правозащитники, которые под видом этой самой правозащиты, готовы потворствовать любой протестной активности, преступающие нормы закона ради личных экономических интересов, готовые, как только запахнет жаренным, тут же бросить дело и соратников и скрыться за рубежом? …

В данной ситуации, впрочем, меня ничего не удивляет. Не удивляет, поскольку несменный «основатель Открытой России» М. Б. Ходорковский сам находится в международном розыске по уголовному делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Скрывается МБХ от правосудия в Лондоне, откуда, как известно, «как с Дона» – «выдачи нет».

Каков поп, таков и приход.

Автор: Марсель Билалов