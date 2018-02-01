Новости Украины и Новороссии 01 февраля 2018
- 09:23 На Украине подсчитали убытки из-за несуществующего отказа от российского газа.
- 09:20 Объединение ЛНР и ДНР: чего ожидать и кому станет легче, — мнение.
- 08:37 На Украине объявили о прекращении работы судов в Донбассе и Крыму.
- 05:00 Внезапный тупик: Агония русскоязычного либерализма на Украине (ФОТО).
- 03:21 Донбасс: украинские пограничники дали взятку, чтобы не сесть за взятку.
- 31.01 22:00 Дайте мне двойную порцию!.
- 31.01 21:15 В ДНР и ЛНР уберут внутреннюю таможню.
На Украине подсчитали убытки из-за несуществующего отказа от российского газа
Как известно, Украина только на словах отказалась от российского газа, но переплачивала за него, покупая в Европе.
Бывший глава департамента финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб подсчитал убытки от такого маневра. По его мнению, Украина потеряла около $1 млрд из-за более высоких цен в Европе.
Он также обвинил президента Украины Петра Порошенко в популизме, так как тот постоянно говорил про «избавление от газовой иглы России».
Вся история с якобы отказом от российского газа в стране была обставлена достаточно помпезно. На сайте «Нафтогаза» даже был счетчик, сколько Киев смог прожить без российского газа.
При этом различные чиновники постоянно говорили, что, покупая газ в Европе, они экономят, так как цены там ниже.
Это, конечно, невозможно. Из ЕС Киев покупал все тот же российский газ, только реверсный, и он всегда обходится дороже прямых поставок.
Так, например, средняя цена импортированного газа для «Нафтогаза» летом превышала $210 за 1000 куб. м. В ЕС же Россия продает газ по $200 за кубометр, и аналогичная цена была бы для Украины.
В результате, только за 2017 г. Киев переплатил более $400 млн. Поэтому оценка потерь в $1 млрд очень близка к реальности.
Но самое смешное в том, что правительство продолжает убеждать людей в способности добиться роста добычи для самообеспечения газом. И якобы тогда цены на газ упадут.
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Для нормального функционирования и самообеспечения Украине необходимо нарастить добычу в 1,5-2 раза, по сравнению с нынешним показателем в 20 млрд кубометров. И это только минимум.
В 2015 г. объем потребления в стране составил 34,4 млрд кубометров, но это только за счет сильного сокращения потребления, снижения норм по обогреву домов и помещений, росту цен на газ для населения. В 2013 г., например, Украина потребляла 50,4 млрд кубометров газа.
Но никаких реальных возможностей для роста добычи нет. Все западные компании свернули деятельность после пробного бурения, так как добывать сланцевый газ слишком дорого. Его стоимость будет в районе $400-500, что в 2 раза выше рыночных цен.
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Объединение ЛНР и ДНР: чего ожидать и кому станет легче, — мнение
Как сообщала «Русская Весна», вчера в Донецке был подписан договор, который уже назвали «первым шагом к созданию Новороссии». Частый гость в Донбассе военный корреспондент Семён Пегов комментирует это событие.
«Эти документы — старт нового этапа развития отношений между Республиками, благодаря им наше экономическое взаимодействие будет развиваться и крепнуть… Протокол о намерениях позволит более плотно сотрудничать, что покажет всем нашим противникам — мы едины и неделимы», — заявил после подписания документов Захарченко.
Создатель медийного проекта WarGonzo журналист Семен Пегов рассказал «Шторму», что соглашение упростит жизнь обычных людей. «Малому бизнесу, в первую очередь, который пытается наладить торговлю между двумя Республиками.
Между Луганском и Донецком реально работала таможня, и для того чтобы провезти, например, какие-то товары из России через ДНР в ЛНР, нужно было пройти две процедуры таможенного досмотра».
Он также отметил, что между железнодорожными службами двух Республик также подписаны подобные соглашения.
Вместе с тем Пегов не считает заключение договора началом объединения ДНР и ЛНР. «Это равноправный диалог в правовом поле независимых государств… Да, жители ЛНР и ДНР хотят этого, но есть также понимание, что это объединение не произойдет в ближайшее время», — сказал он.
Журналист убежден, что объединение Республик — длительный процесс.
«Возможно, если бы ЛНР и ДНР были объединены на первоначальном этапе, то сейчас было бы легче. Но в 2014 году этого не произошло, а сейчас уже сформированы юридические системы, в двух Республиках автономно работают силовые подразделения… — рассуждает Пегов. — Сейчас должна быть произведена просто колоссальная бюрократическая работа, чтобы объединение ЛНР и ДНР состоялось.
Более того, я не уверен, что юридическое объединение нужно прямо сейчас: страны не проводят идентичную политику… Донецк всегда самостоятельно принимал все решения, в отличие от Луганска».
В конце ноября 2017 года в результате событий в Луганске глава ЛНР Игорь Плотницкий сложил с себя полномочия. Руководителем ЛНР стал Леонид Пасечник. Уже тогда в СМИ активно муссировались слухи, что две Республики могут быть объединены в течение нескольких месяцев.
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На Украине объявили о прекращении работы судов в Донбассе и Крыму
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Высший совет правосудия Украины решил прекратить работу украинских судов в Донбассе, а также в Крыму, соответствующее решение от 25 января опубликовано в среду на сайте совета. Об этом сообщает РИА Новости.
Совет заявляет, что это решение принято “в связи с мерами по борьбе с терроризмом” на соответствующих территориях и чтобы обеспечить надлежащий перевод судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня.
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Внезапный тупик: Агония русскоязычного либерализма на Украине (ФОТО)
Согласно опубликованному на прошлой неделе рейтингу, Украина стала наихудшим государством в Европе по уровню свободы человека. Соответствующее исследование 26 января опубликовал центр Cato Institute (совместно с Fraser Institute, Liberales Institut).
По их данным, Украина заняла 132-е место из 159 в рейтинге стран по уровню свободы человека. Когда господа Гордон, Глузман, Бильченко и множество других, поддержавших Майдан русскоязычных граждан, вдруг начинают критиковать свершения «революции достоинства», в их словах проскальзывает горькая обида: мол, обещали людям демократическое процветающее общество, а получили националистическую клептократию.
Интеллектуальная конструкция Майдана, ежели о таковой вообще можно говорить, обрушилась.
Если раньше его глашатаи громогласно рассуждали о достижениях западного либерализма, об отсталости Украины при Януковиче, о демократических ценностях, за которые якобы «стоял Майдан», то сегодня напоминать об этом просто неприлично.
Конечно, господин Аваков может оценивать уровень свободы слова на Украине на «пять с плюсом», господин Гройсман говорить о возрождении украинской экономики, а глава Госаудита Лидия Гаврилова заявить, что «золотые слитки, я думаю… имеет на сегодня каждый гражданин».
Однако это пустые разговоры в пользу умственно незрелых «активистов»: «Пилите, Шура, пилите, они золотые — кто без слитка, тот москаль».
Внутри либеральной мифологии Евромайдана царит жестокий идеологической кризис.
Распиаренный миф о процветании в результате грядущей «евроассоциации», бурном потоке инвестиций, зарплатах-пенсиях в несколько тысяч евро, обернулся обнищанием основной массы народа.
В 2013 году оборот розничной торговли на Украине составил 110 миллиардов долларов, в 2016 уже 45 миллиардов, а в 2017 — всего 30 миллиардов, то есть за четыре года сократился почти в четыре раза. Если в гривневом эквиваленте средняя зарплата по сравнению с 2013 выросла с 3,6 тысяч гривен до 7,4 тысяч, то в долларовом эквиваленте украинцы потеряли 37 % (в 2013 году средняя з/п составляла примерно 443 доллара, а сегодня — лишь 277).
Я уже не говорю о росте коммунальных тарифов, цен на бензин и продукты. Пока официальная пропаганда пытается уцепиться за картинку относительного благополучия главных городов государства (Киева, Одессы, Харькова, Львова, Днепропетровска), куда стягиваются все оставшиеся финансовые средства и квалифицированные трудовые ресурсы.
Но основная территория государства потихоньку выздыхает. Во время Гражданской войны 1918–1922 годов киевские, харьковские, одесские рестораны тоже были забиты людьми и бурлила жизнь искусства. Это никак не отменяло самого факта разграбления государства и гражданской войны, как и вскоре наступивших чудовищной разрухи и голода.
На фоне самого продолжительного после Второй мировой войны вооружённого конфликта в Европе, публично обещанное либералами экономическое процветание обернулось жесточайшим кризисом, свобода слова — разгулом политической цензуры, борьба с коррупцией «регионалов» — клептократической диктатурой ультрапатриотов. Резко ухудшившиеся позиции Украины в разнообразных международных рейтингах тому иллюстрацией.
В этих условиях перед сторонниками Майдана стоит сложнейшая задача: доказать, что Украина все-таки идёт в правильном направлении.
Очевидным способом решения задачи является подмена заявленного вектора движения страны — манипуляция в расчёте на короткую память общества. Если вначале это была абстрактная «демократическая Европа», то теперь тоже вроде бы Европа, но уже без приоритета демократических ценностей, плюрализма мнений, мощных левых партий, влиятельных профсоюзов, Европейской хартии региональных языков и образования для национальных меньшинств, свободного информационного обмена.
Обычная диктаторская Европа образца 30-х годов прошлого века. «Украина стала страной, где большое влияние приобрело крайне националистическое меньшинство, — справедливо отметил в интервью „Немецкой волне” спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. — Большинство украинских политиков не являются ультраправыми националистами, но они должны быть осторожными, чтобы их не заподозрили в том, что они не борются за суверенитет и территориальную целостность государства».
Попросту говоря — политическую повестку дня после Евромайдана определяют именно ультранационалисты.
Под сплочённостью государства сегодня подразумевается примат националистической доктрины и травля всех, кто ей публично противостоит. Те русскоязычные граждане Украины, которые, исходя из своих либеральных убеждений поддерживали Майдан, внезапно оказались в идеологическом тупике.
Пытаясь использовать тесно слипшихся между собой националистов и неонацистов ради силового свержения власти, они очутились в роли прислуживающих режиму лакеев.
Теперь им приходится доказывать радикалам, дескать, они тоже не против сокращения сферы применения русского языка, переименования улиц в честь палачей еврейского народа (мол, и не палачи они вовсе), запрета на фильмы и гастроли любимых артистов, и даже мечтают побыстрее смириться со своей нетитульной второсортностью.
В противном случае, новые хозяева выкинут вчерашних союзников на помойку, что в эпоху дефицита корма чрезвычайно нежелательно.
Лозунги украинских националистов были известны задолго до Евромайдана и — надо отдать им должное — они остаются последовательными в их реализации.
Когда господин Вятрович рассуждает о том, что надо рубить «щупальца русского мира» (в виде тлетворного влияния на умы русскоязычной интеллигенции Булгакова, Высоцкого, Цоя), он всего лишь озвучивает программу духовного ограбления тех, кого уже ограбили материально и унизили политически.
И пусть вчерашние революционные либералы довольствуется тем, что им пока никто не запрещает говорить по-русски на кухне и «карябать» на «языке оккупантов» патриотические посты в Facebook.
Русскоязычная либеральная интеллигенция ничего не поняла и ничему не научилась, продолжая витать в мечтах о скором пришествии на Украину некой «демократической Европы».
Нынешние либералы напоминают коллективного Васисуалия Лоханкина, рассуждающего о собственной роли в истории и предполагающего, будто ему кто-то должен помочь. На самом деле, они всего лишь законная добыча для националистов, что-то вроде напыщенных индюков накануне большого сельского праздника.
Константин Кеворкян
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Донбасс: украинские пограничники дали взятку, чтобы не сесть за взятку
Комиссия, назначенная для проверки информации горячей линии МВД ЛНР, оказалась сговорчивой, и за взятку в 500 долл. США прикрыла украинцев-коррупционеров.
Об этом «Русской Весне» рассказали в правоохранительном ведомстве Республики.
29 января 2018 года источник горячей линии МВД ЛНР в украинском «Луганском погранотряде» сообщил о служебном разбирательстве по фактам, опубликованным горячей линией МВД ЛНР, о противоправных действиях на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станично-Луганское».
Напомним, в декабре 2017 года на горячую линию МВД ЛНР обратились жители Луганска, подтвердившие информацию о вымогательстве денег за проход вне очереди, а также о случаях распития спиртных напитков на рабочем месте украинскими пограничниками. В заявлениях граждан фигурировали фамилии подполковника Зорина М.М. и прапорщика Крамарева В.Ю.
Источник в украинском «Луганском погранотряде» сообщает, что сотрудники Зорин и Крамарев смогли получить благоприятные для себя выводы комиссии всего лишь за 500 долл. США в качестве взятки.
Как известно, Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики организована горячая телефонная линия для жителей Луганщины.
Операторы линии принимают заявления о фактах нарушения закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам 509–591; 585–117. Звонки принимаются круглосуточно.
Напомним, Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции И.А. Корнет подтвердил готовность МВД ЛНР оплачивать информацию о преступлениях украинских карателей.
«Это обычная цивилизованная практика, мировая практика. Она очень действенна. Министерство внутренних дел работает в тесном контакте с МГБ, Генеральной прокуратурой и Народной милицией Республики, а также с коллегами из ДНР. Ни одно преступление украинских карателей на территории Донбасса не должно и не останется без наказания», — подчеркнул глава правоохранительного ведомства Республики.
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Дайте мне двойную порцию!
Украинцы обмазываются черной икрой
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В ДНР и ЛНР уберут внутреннюю таможню
Сегодня был сделан шаг к преодолению давнего маразма с разделением ДНР и ЛНР таможней.
Пасеченик и Захарченко подписали протокол о создании единого таможенного пространства ДНР и ЛНР. В перспектике, это должно способствовать некоторому снижению цен на потребительские товары, так как наличие внутренней таможни между ДНР и ЛНР приводило к дополнительным торговым накруткам.
Осталось дождаться практической реализации оговоренных мероприятий по внутренней таможне.
Хотелось бы, чтобы экономической интеграцией дело не ограничивалось и прорабатывались проекты политической интеграции республик.
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