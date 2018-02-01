Новости Украины и Новороссии 01 февраля 2018

Как известно, Украина только на словах отказалась от российского газа, но переплачивала за него, покупая в Европе.

Бывший глава департамента финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб подсчитал убытки от такого маневра. По его мнению, Украина потеряла около $1 млрд из-за более высоких цен в Европе.

Он также обвинил президента Украины Петра Порошенко в популизме, так как тот постоянно говорил про «избавление от газовой иглы России».

Вся история с якобы отказом от российского газа в стране была обставлена достаточно помпезно. На сайте «Нафтогаза» даже был счетчик, сколько Киев смог прожить без российского газа.

При этом различные чиновники постоянно говорили, что, покупая газ в Европе, они экономят, так как цены там ниже.

Это, конечно, невозможно. Из ЕС Киев покупал все тот же российский газ, только реверсный, и он всегда обходится дороже прямых поставок.

Так, например, средняя цена импортированного газа для «Нафтогаза» летом превышала $210 за 1000 куб. м. В ЕС же Россия продает газ по $200 за кубометр, и аналогичная цена была бы для Украины.

В результате, только за 2017 г. Киев переплатил более $400 млн. Поэтому оценка потерь в $1 млрд очень близка к реальности.

Но самое смешное в том, что правительство продолжает убеждать людей в способности добиться роста добычи для самообеспечения газом. И якобы тогда цены на газ упадут.

Читайте также: Украина в очередной раз проигрывает суд России по $3 млрд иску

Для нормального функционирования и самообеспечения Украине необходимо нарастить добычу в 1,5-2 раза, по сравнению с нынешним показателем в 20 млрд кубометров. И это только минимум.

В 2015 г. объем потребления в стране составил 34,4 млрд кубометров, но это только за счет сильного сокращения потребления, снижения норм по обогреву домов и помещений, росту цен на газ для населения. В 2013 г., например, Украина потребляла 50,4 млрд кубометров газа.