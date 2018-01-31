Угрозы для производителя «Арматы»

УВЗ пытается избавиться от уязвимостей.На отечественном предприятии затратили более полумиллиарда рублей на внедрение информационных технологий.

Продукция производителя передового российского танка «Армата», которым является «Уралвагонзавод» (УВЗ), является объектом пристального внимания иностранных конкурентов. Данное обстоятельство стало причиной того, что эта российская компания подвергается многочисленным кибератакам злоумышленников, который хотят получить доступ к информации предприятия. Данное обстоятельство стало причиной того, что лишь за 2017 году на УВЗ было закрыто более 2000 уязвимостей в информационных системах компании, отражено более 2100 вирусных атак, заблокировано более 76 000 сообщений с сомнительным содержанием.

Однако на самом предприятии не сидят сложа руки и предпринимают активные меры для минимизации угроз, исходящих от хакеров. Так, стало известно о том, что руководство УВЗ пытается избавиться от уязвимостей своих информационных систем. По сообщению информационного портала «Сделано у нас», ссылающегося на информацию ГК «Ростех», российская компания потратила на информационные технологии уже более 550 млн рублей.

Также стало известно, что на УЗВ преимущественно используется программное обеспечение отечественного происхождения. Всего в компании действует более 30 информационных систем. В свою очередь, директор по информационным технологиям фирмы Михаил Кохан отметил, что в 2018 году на предприятии планируется проведение масштабной работы по интеграции информационных систем, а также развитию автоматизации производства.