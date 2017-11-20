Украинский “Тирекс” – “убийца Арматы”?

Недавно появившийся российский танк Т-14 на платформе «Армата», еще даже не вступив в бой наделал такого переполоха, что все ведущие танковые производители тут же начали готовить «ассиметричный ответ» детищу отечественных военных конструкторов. Забавно, но не желая отставать от отставшего в этой области Запада, забила себя в грудь и Украина, заявившая о начале работ над новейшим танком, получившим устрашающее название «Тирекс».

Украинская инженерная группа «Арей» (ранее называлась «Азов») еще в 2016 году заявила о том, что собирается разработать танк «Тирекс», который, по своим характеристикам будет превосходить российскую «Армату». Новая бронетехника будет представлять собой глубокую модернизацию советского Т-64.

«Наша позиция в том, что существующий на Украине парк танков Т-64 позволяет в кратчайшие сроки создать на его базе новые машины с необходимым боевым потенциалом. Это поколение 4 или 4+. По своим возможностям они сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами нашего противника, включая и широко разрекламированную «Армату», — заявили в инженерной группе.

Впрочем, российские эксперты весьма сомневаются, что украинский «Тирекс» из фантазий воплотиться в металле, не говоря уж о том, чтобы пройти победным маршем по Красной площади, как мечтают вояки из Незалежной.

«На бумаге «Тирекс» может выглядеть, как угодно. Ему можно даже крылья пририсовать. На самом деле сегодня Украина даже не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства по поставкам танков в Индонезию и Таиланд. У страны просто нет хорошей брони и комплектующих, чтобы строить современные машины. Всё это обычный пиар, легенды и мифы. Никакой угрозы и тем более конкуренции для нас это «ноу-хау» не представляет. В самом деле, какая, скажите, угроза может быть от полураздетой, полуразутой нищей армии, которую довела до такого состояния собственная власть», — рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Вот и получается, что «конкурент российскому Т-14» в данный момент является «хищником на бумаге» и представляет из себя не передовой танк для локальных войн, а пакет для «переодевания» старичка Т-64 в новый костюм. В этом смысле все успехи украинской оборонки хорошо иллюстрирует другая «новейшая» бронемашина - собранная на базе все того же Т-64 БМП «Азовец», испытания которой некогда были остановлены из-за применения оптики от домофона и других бытовых приборов китайского производства.

Специалисты в области бронетехники с нескрываемой грустью отмечают, что, скорее всего, весь технологический задел украинского ВПК в сфере разработки и производства бронетехники, потерянный за годы независимости страны, скорее всего, восстановить уже не удастся, а за эксперименты, на проведение которых нынешнее руководство Украины тратит оборонный бюджет, генерального конструктора во времена СССР давно бы сняли с должности и поставили к стенке.