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РБК: производитель брони для “Арматы” из-за ЧМ-2018 увольняет рабочих и урезает зарплаты

22:54. 10 июня 2018 Просмотров - 64 Один комментарий Опубликовал:

На волгоградском заводе спецсталей “Красный Октябрь” из-за приостановки предприятия на время проведения чемпионата мира по футболу начались увольнения рабочих и задержки с выплатами заработной платы. Об этом говорится в обращении профсоюза завода на имя президента Владимира Путина и его полпреда в Южном федеральном округе Владимира Устинова.

“Сейчас на предприятии складывается катастрофическая обстановка, которая может привести к его полной остановке: происходит массовое увольнение сотрудников (в настоящее время уволены более трех тысяч человек), приостанавливается деятельность сталеплавильных цехов, заработная плата не выплачивается в полном объеме и постоянно задерживается. Под угрозой срыва находится и государственный оборонный заказ”, – цитирует заявление РБК.

Как говорится на сайте завода, его доля на рынке нержавеющих сталей составляет более 50 процентов. Спецстали используются в автомобильной и авиационной промышленности, химической и нефтегазоперерабатывающих отраслях, применяются для производства брони. Так, например, “Красный Октябрь” производит броневую сталь для бронетанковой техники “Армата”.

Как писал в начале года “Коммерсант”, ФСБ предупредила предприятия, которые находятся в регионах проведения матчей ЧМ-2018, что им придется остановить производство как минимум на период мундиаля. Речь шла о возможной приостановке производства почти на два месяца – с середины мая до середины июля. 

В документе силовики указывали, что руководители предприятий должны издать приказ о прекращении работ и согласовать его с региональным межведомственным оперативным штабом. Если же остановить производство невозможно, то необходимо пояснить причины и указать последствия при чрезвычайных ситуациях, включая число возможных жертв. Руководители предприятий от такой перспективы, мягко говоря, оказались не в восторге.

Работники завода рассказали РБК, что руководство “Красного Октября” уведомило их о том, что два электросталеплавильных цеха будут остановлены с 25 мая по 25 июля. Работу продолжит только стан 2000, который производит продукцию для гособоронзаказа.

По словам сотрудников, премии, составляющие половину зарплаты, в мае сократили на 70%. При этом рабочие, принудительно отправленные в отпуск, еще не получили отпускных. Сокращение зарплат руководство завода объясняет значительными убытками.

Источник: https://www.newsru.com/russia/09jun2018/armatata.html

Подробнее:https://www.newsru.com/russia/09jun2018/armatata.html

Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

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    макс 10 июня 2018 в 23:00 Ссылка Пометить
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    Кому вообще в России нужно это буржуйское игрище?!
    От него сплошной геморрой простому человеку.

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