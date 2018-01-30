Россия должна…
08:47. 30 января 2018 Просмотров - 356 3 коммент. Опубликовал: brahman
Министерство торговли США опубликовало новый санкционный список лиц, к которым США могут применять те или иные санкции в произвольном порядке.
В списке — 210 имен: 114 российских политиков и 96 бизнесменов.
В частности, в «кремлевский список» США вошли: Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Виталий Мутко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Антон Вайно, Алексей Громов, Дмитрий Песков, Владислав Сурков. Кроме того, в список включены Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Сергей Нарышкин, Геннадий Тимченко, Александр Бортников, Петр Авен, Владимир Потанин, Герман Греф, Андрей Костин.
Согласно позиции Белого Дома, угроза сильнее исполнения и прямо сейчас против указанных в списке лиц санкции вводить не планируют. Но при желании, механизм оперативного введения персональных санкций уже готов и его можно использовать как для общего, так и для частного давления.
Примечательно, что такая позиция уже вызвала легкую истерику в демократических кругах, так как там ожидали немедленного введения санкций, так как Конгресс голосовал за санкции, а получилось, что Трамп снова агент Кремля и действует по указке Путина, так как не ввел новые санкции против России прямо сейчас.
Список политических деятелей:
Список олигархов:
В рамках представленного списка, гос.органы США предпримут действия направленные на то, чтобы:
1. Определить связи указанных лиц с Путиным и правящей элитой России.
2. Определить, вовлечены ли они в коррупционные действия.
3. Определить их объем богатства, включая родственников, а также активы и инвестиции.
4. Определить наличие активов за пределами России.
5. Оценить последствия введения санкций против указанных лиц, на них персонально, а также на экономику России и США.
6. Оценить последствия введения санкций против российских олигархов.
Кроме того, согласно заявлениям различных американских официальных лиц, Россия должна:
1. Прекратить крупные оборонные сделки под угрозой применения санкций.
2. Прекратить летать рядом с американскими самолетами.
3. Прекратить попытки вмешиваться в свободные и демократические выборы.
4. Прекратить конфликт на Донбассе
5. Прекратить химические атаки в Сирии.
6. Прекратить воспринимать политику Вашингтона как угрозу суверенитету России.
Как не трудно догадаться, все это крайне "благотворно" скажется на американо-российских отношениях и на ходе боевых действий на Украине и в Сирии.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Это банальная война за рынки сбыта оружия! после этого можно смело посылать на куй всю грёбанную выдуманную пиндоскую систему конкуренции и свободной торговли.
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Это, что за система такая – “конкуренции и свободной торговли”?
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нет -это чтобы эти “уважаемые лица ненашей национальности,в лучшем случае-хохол,сказали -”Ничего личного народ,-это бизнес”,а мы должны будем пытаться понять,ведь сейчас СМИ будут лепить из них пострадавших,будут делать схемы погашения их денег,уже обоснованно,законно то бишь,хотя вы сомневаетесь разве ,чти твари эти, народные слуги остались без припрятанных миллионов там и здесь.Да ,сШАзаберет 1 трлн.,но и они набрали кредитов на 700млрд.Все это очередная игра жидовская ,как с Башнями,они сыграют ,а мы ничего не поймем.