Россия должна…

Министерство торговли США опубликовало новый санкционный список лиц, к которым США могут применять те или иные санкции в произвольном порядке.В списке — 210 имен: 114 российских политиков и 96 бизнесменов.В частности, в «кремлевский список» США вошли: Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Виталий Мутко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Антон Вайно, Алексей Громов, Дмитрий Песков, Владислав Сурков. Кроме того, в список включены Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Сергей Нарышкин, Геннадий Тимченко, Александр Бортников, Петр Авен, Владимир Потанин, Герман Греф, Андрей Костин.Согласно позиции Белого Дома, угроза сильнее исполнения и прямо сейчас против указанных в списке лиц санкции вводить не планируют. Но при желании, механизм оперативного введения персональных санкций уже готов и его можно использовать как для общего, так и для частного давления.Примечательно, что такая позиция уже вызвала легкую истерику в демократических кругах, так как там ожидали немедленного введения санкций, так как Конгресс голосовал за санкции, а получилось, что Трамп снова агент Кремля и действует по указке Путина, так как не ввел новые санкции против России прямо сейчас.1. Определить связи указанных лиц с Путиным и правящей элитой России.2. Определить, вовлечены ли они в коррупционные действия.3. Определить их объем богатства, включая родственников, а также активы и инвестиции.4. Определить наличие активов за пределами России.5. Оценить последствия введения санкций против указанных лиц, на них персонально, а также на экономику России и США.6. Оценить последствия введения санкций против российских олигархов.1. Прекратить крупные оборонные сделки под угрозой применения санкций.2. Прекратить летать рядом с американскими самолетами.3. Прекратить попытки вмешиваться в свободные и демократические выборы.4. Прекратить конфликт на Донбассе5. Прекратить химические атаки в Сирии.6. Прекратить воспринимать политику Вашингтона как угрозу суверенитету России.Как не трудно догадаться, все это крайне "благотворно" скажется на американо-российских отношениях и на ходе боевых действий на Украине и в Сирии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com