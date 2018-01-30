Привет “семье”: Россию наказали за старые дела Ельцина
20:19. 30 января 2018 Просмотров - 443 2 коммент. Опубликовал: jackomb
Российской экономикой до сих пор управляет "семья" первого президента страны - Бориса Ельцина - по его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные "партнеры" забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).
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разгромили СОФФЛОТ..монстр логистики ..образовалось несколько компаний типа Нурминен,ДСВ.и др.а ещё СССр имеет почти 30 процентов туннеля под Ламаншем.
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«Никогда люди не врут так много, как перед выборами, во время войны и после рыбалки”. Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи.
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«Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». (Отто фон Бисмарк)
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«Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведёт к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути…», – Отто фон Бисмарк.
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«Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских». – Отто фон Бисмарк.
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“Не идите войной на Россию, её победить невозможно. Русский солдат, поставленный в безвыходное положение, презирает смерть” Отто фон Бисмарк.