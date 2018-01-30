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Привет “семье”: Россию наказали за старые дела Ельцина

20:19. 30 января 2018 Просмотров - 443 2 коммент. Опубликовал:

Российской экономикой до сих пор управляет "семья" первого президента страны - Бориса Ельцина - по его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные "партнеры" забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).

 

Именно поэтому американцев так взбесило воссоединение Крыма с РФ: "семья" нарушила договор, у "партнеров" отобрали активы! За это наложены санкции, за это отозваны инвестиции, а сам договор де-факто утратил силу.После президентских выборов главе государства придется менять систему взаимоотношений с Западом, на котором стремительно рушится Бреттон-Вудская долларовая система, и искать новые пути развития в посткризисном мире.

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2 коммент.»

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    serjoza 30 января 2018 в 20:33 Ссылка Пометить
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    разгромили СОФФЛОТ..монстр логистики ..образовалось несколько компаний типа Нурминен,ДСВ.и др.а ещё СССр имеет почти 30 процентов туннеля под Ламаншем.

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    Вячеслав 30 января 2018 в 21:51 Ссылка Пометить
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    «Никогда люди не врут так много, как перед выборами, во время войны и после рыбалки”. Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи.
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    «Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». (Отто фон Бисмарк)
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