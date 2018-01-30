2018-й – год столетий. Из прошлого в будущее

Источник: www.km.ru

Юбилеи 2018 года – это даты перелома эпохи. А запрос этого года и выборов 18 марта – ответ Путина об общих образах общества, в котором нам хотелось бы жить

Если 2017-й был годом, наверное, трех столетних юбилеев — Февральской революции, Октябрьской революции и создания ВЧК – у наступившего 2018-го их много больше: столетие собрания и распада Учредительного собрания, столетие Брестского мира (и его денонсации Советской Россией – о чем обычно забывают), столетие образования Красной Армии, столетие начала полномасштабной Гражданской войны в России, столетие первой российской Конституции (10 июля), столетие окончания Первой мировой войны, столетие образования ВЛКСМ (тогда – РКСМ, 29 октября).

Последнее стоит особо отметить, поскольку в сегодняшней России носители власти и представители политической элиты в возрасте старше примерно 45 лет — практически все в прошлом активисты и руководители структур ВЛКСМ разного уровня. То, что подавляющая их часть — члены КПСС, другой вопрос. Члены КПСС были и активные, и пассивные (как и в ВЛКСМ), а вот руководители тех или иных уровней ВЛКСМ – это офицерский состав – «активный помощник и надежный резерв Коммунистической партии Советского Союза».

Вот его офицерский корпус и руководит сегодня страной. Это, конечно, не означает, что в соответствии со своим Уставом они действуют «под руководством партии, смысл своей деятельности видят в претворении в жизнь Программы КПСС, в которой определены задачи планомерного и всестороннего совершенствования социализма, дальнейшего продвижения советского общества к коммунизму на основе ускорения социально-экономического развития страны».

Хотя – смотря о какой партии говорить: сегодня в «Единой России» людей с партбилетами КПСС, пожалуй, заметно больше, чем в КПРФ.

Данная констатация – не для политических оценок, это просто констатация для акцентировки того, что такое был ВЛКСМ и что он сегодня значит для страны: все её руководители большей частью организационно подготовлены им – и 29 октября 2018 года стране будет что праздновать.

Да и Гражданская война сто лет назад в значительной степени была выиграна именно силами комсомола – он тогда выставил на фронты против Белого движения порядка 200 тысяч бойцов.

Так что в известной мере можно говорить, что судьбу России и всего мира повернул даже не столько 1917-й, сколько 1918-й год.

А ещё – 200 лет со дня рождения Карла Маркса, 120 лет официального создания РСДРП-РСДРП(б)-РКП (б)-ВКП(б)-КПСС, 150 лет со дня рождения Максима Горького (28 марта 1968) и 110 лет со дня рождения Ивана Ефремова (22 апреля 1908).

Но это – юбилейный календарь: даты прошлого и даты надежд на будущее.

В настоящем самое значимое – выборы Президента России 18 марта. Выборы назначали на этот день как день воссоединения Крыма с Россией. И в этом смысле это тоже был день начала Новой эпохи.

Правда, назначили его одновременно и на день другого события, переплетающего прошлое и будущее. Об этой дате мало кто сегодня помнит, но «День восемнадцатого марта» — это день Парижской Коммуны. День образования первого в мире «государства диктатуры пролетариата».

В истории не стоит верить в мистику и нумерологию – но все равно интересно. И значимо. Потому что все названные даты – это даты поворотных событий – от прошлого в будущее.

Объективно выборы 18 марта – событие потенциально того же порядка. Они могут таким событием стать – и могут не стать. Причем в двух отношениях, в двух смысловых пластах.

Первый смысловой пласт – политико-актуализированный, причем не столько для внутренней жизни, сколько для международной политики в целом: геополитические конкуренты/противники России будут сверять часы и цифры – какова реальная поддержка Путина. Не столько его самого, сколько в первую очередь его политического курса, особенно внешнеполитического курса.

Причем тут есть особо важный момент. Понятно, что внутренняя экономическая политика нынешней России – ущербна и мало кого удовлетворяет. Одновременно понятно, что внешняя политика, имея под ней в виду уверенное отстаивание национального суверенитета России, поддерживается подавляющим большинством страны.

Отсюда вопрос в первую очередь для внешних противников Путина и России и их клиентелы внутри страны: какова дельта? Насколько поддержка внешней (да и внутренней в ее политической составляющей) политики выше неодобрения внутренне-экономической?

Почему вопрос не в том, победит ли формально на выборах Путин, этот вопрос, предполагается, решен. Вопрос в том, окажется ли его поддержка такой, что будет свидетельствовать о его подавляющей поддержке, о том, готово или не готово общество на данном этапе мириться с оцениваемой на «три с минусом» политикой маловменяемого экономического руководства страны ради сохранения оцениваемой на «отлично» внешней политики Путина.

Если оказывается, что готово – конкуренты/противники России вынуждены будут признать неэффективность давления на нее и необоснованность надежд на устранение Путина. Если оказывается, что не готово – они с неизбежностью делают вывод, что Россию «нужно добивать», и атаки усилятся.

Хорошо это или плохо, но 18 марта опять будут не выборы: если в прошлом, начиная с 2003-го года, выборы президента в стране объявляли референдумом, то сейчас они действительно будут Референдумом. Референдумом о приоритетности для граждан принципа национального суверенитета. Почему и звучит политически обозначенный рубеж: 70% поддержки при 70% явки, то есть достижение в итоге поддержки более половины всех избирателей: это цифра, требуемая для принятия на Референдуме вопросов фундаментального уровня.

И эта цифра нужна не только Путину и его окружению – эта цифра объективно нужна стране.

И это плохо. Потому что вопрос безусловно первостепенной важности - сохранение национального суверенитета — вытесняет другой, столь же важный вопрос – о будущем страны.

Вопрос сохранения суверенитета сегодня – это вопрос, без положительного ответа на который страны не будет сегодня.

Вопрос о том, какое страна видит перед собой будущее – это вопрос о том, какой она будет и будет ли она вообще в будущем.

Этот вопрос все время отодвигается в тень, как в конце 70-х — начале 80-х годов все время в тень отодвигался вопрос о том, как «совершенствовать развитой социализм» и обеспечивать научно-технический прорыв и ускорение социально-экономического развития страны.

Если говорить честно, практически никто из кандидатов в президенты, равно как и поддерживающих их сил, об этом не говорит. Есть программы на тему «Как дать больше свободы». Есть на тему «Как сделать распределение более справедливым».

Первые подразделяются на считающих, что свободы, в первую очередь, нужно дать больше политической и считающих, что свободы нужно больше дать экономической.

Вторые, спорящие как делить, спорят о том, что справедливее – дать больше работающим или нуждающимся, отнять у нуждающихся или у работающих, какие придумать новые налоги и как повысить либо понизить имеющиеся. Полностью забыв, что повышение налога на богатых, в условиях подобных нынешним российским, означает повышение цен для бедных. То есть спорят не о том, как сделать общественное богатство больше, а о том, как делить имеющееся.

Никто не говорит, каким должно быть производство в будущем и что нужно, чтобы его таким сделать (кроме мантр двухсотлетней давности – «дайте свободу частному капиталу, и он все сделает» либо «откажитесь от суверенитета, и весь мировой капитал вложится в развитие производства в России»).

Модели, использовавшиеся в экономике и политике с 1987 по 2017 год, частью были неверными в принципе, частью – исчерпали себя.

Но никто не говорит о том, к какому обществу Россия хочет прийти к середине 21 века. Никто не говорит не то что о неких инженерных конструкциях и чертежах – никто не говорит даже об общих образах общества, в котором нам хотелось бы жить.

Вопрос национального суверенитета – главный актуальный вопрос выборов 18 марта. Но вопрос образов будущего – это основной перспективный вопрос этого же дня.

Почему выше и шла речь о юбилеях 2018 года – все это были даты перелома эпохи. И запрос об образах перелома эпохи – это запрос этого года и этих выборов.

По большому счету задача Путина и его избирательной кампании – ответить на этот вопрос, на вопрос об образах будущего.

Автор: Сергей Черняховский

Источник: nstarikov.ru