Газета с таким простым, редким сегодня и прекрасно звучащим названием – «Магнитогорский рабочий», опубликовала материал. В нем фрагменты моих выступлений перед различными аудиториями Магнитки.

Источник: www.mr-info.ru

Об экономике

– Я – государственник. Я сторонник укрепления государства, увеличения его доли в экономике, потому что в такой огромной стране, как наша, мы не можем полагаться на невидимую руку рынка, которая все упорядочит. В то же время я считаю, что говорить о 100% государственной собственности было бы неправильно. Не вижу ничего плохого в использовании и частной инициативы, и государственного планирования. Они могут друг друга дополнять, при этом государство обязательно должно брать на себя роль организатора этого процесса.

Сегодня очевидно, что нам нужна новая индустриализация, новые предприятия, но государство должно планировать развитие всей экономики, ставить задачи перед частными компаниями, при этом давать им кредит с минимальными процентами, строить вокруг инфраструктуру, создавать необходимые условия.

Если мы будем проводить индустриализацию, полагаясь на рынок и желания каждого собственника, у нас получится хаос. Что мы будем делать, когда предприятие, которое должно производить оборудование, построено, а предприятие, которое должно поставлять детали, нет? Государство должно использовать принуждение к тем, кто не хочет строить предприятия, развивать свой бизнес, а хочет выводить деньги в оффшоры. Именно так развивалась экономика в Сингапуре, Южной Корее.

О многопартийности

– Существует неравноправие: парламентские партии получают у нас помощь от государства, если я не ошибаюсь – 6,5 миллиарда рублей, это без зарплаты депутатов, просто на партийное строительство. Поэтому, когда вы видите большое количество плакатов парламентских партий, понимайте, что у них есть на это ресурсы и возможности, а у всех остальных партий на это возможностей нет.

На этом несправедливость не заканчивается. Парламентские партии на региональных и думских выборах не должны собирать подписи, если они хотят баллотироваться. А маленькие партии, у которых ресурсов на много порядков меньше, потому что это только добровольные пожертвования, должны. А дальше просто игра на вышибание, потому что, как правило, выявляется, что подписи какие-то не такие.

Силы, которые находятся у государственной кормушки, заинтересованы в том, чтобы воспроизводить себя любимых в следующей Государственной Думе и получать следующие миллиарды государственных денег, а все остальные политические силы для них являются конкурентами. И после каждых парламентских выборов они единогласно голосуют за увеличение оплаты за голос каждого избирателя, который они получили.

Именно избиратель должен решать, кто будет в Думе, а кто – нет, а не чиновник. Давайте мы всех будем допускать до выборов, а если какая-то партия не набрала пять процентов – давайте закрывать эту партию. Я убежден, что малые политические партии должны заняться укрупнением, потому что их ресурсов сегодня не хватает для конкуренции.

Мне кажется, что предстоит большая политическая реформа после этих президентских выборов.

О выборах

– Страна вошла в полноценную президентскую кампанию. Выборы фактически в самом разгаре. У каждого гражданина России есть возможность высказаться, подумать и 18 марта сделать единственно верный выбор. Минус в ситуации заключается в том, что в этот период страна как никогда уязвима для внешнего влияния, для какого-то негатива, как некий ослабленный организм. Есть попытки извне повлиять на ситуацию, поэтому в выборный процесс мы должны входить очень осторожно, с соблюдением всех обозначенных законом процедур, чтобы ни у кого в стране и за рубежом не было возможности объявить власть нелегитимной.

О молодежи

– Сегодня попыток воздействовать на сознание молодого человека гораздо больше, чем на человека немолодого. Создают специальные социальные интернет-проекты, ютуб «совершенно случайно» предлагает смотреть определенные ролики. Невозможно молодых людей уберечь от этой активности, надо просто объяснять, где черное, где белое.

О внешней политике

– Как только страна отказывается от активной внешней политики, полем битвы становится она сама. В 1990-е годы война шла у нас, в России, на Кавказе. Как только при Путине усилились, война – рядом с нами, но не у нас: боевиков выгнали с Кавказа, и они начали разрушать Ближний Восток.

Это как в хоккее. Если вы не будете забивать в чужие ворота шайбы, это не значит, что противник откажется от забивания шайб в ваши ворота. Если вы перестанете приезжать на его пятачок, он не откажется от атак в вашей зоне. Если вы не будете его впечатывать в бортик, это не значит, что он перестанет вас впечатывать. Это будет ваша односторонняя сдача позиций, а не договоренность, что мы играем как на матче всех звезд. Такого матча всех политических звезд быть не может, поэтому если вы отказываетесь – вы начинаете проигрывать. Вам будут забивать голы, из вас будут выкачивать ресурсы, вам будут объявлять войну. И если вы не остановите этот процесс – вас уничтожат.

О противостоянии

– Военный конфликт Запада с Россией является сейчас маловероятным по причине наличия у нас ядерного оружия. Но это не говорит, что против нас не применяют другие способы нашего ослабления и уничтожения.

В своей книге «Война чужими руками» я описывал, как Запад умеет чужими руками создавать проблемы тому, кого он считает нужным завоевать или чего-то лишить. На Украине проблема России создана руками местных националистов, олигархов. Американцы сами там участвуют минимально. В Сирии так же создана проблема.

Чем мы сильнее, тем меньше вероятность конфликтов. Поэтому большой военный бюджет – это не размахивание оружием, не милитаризм, а здравый смысл.

Об Украине

– Украина – это прекрасный очаг воздействия на Россию со стороны американцев Поддержка Украины – очень небольшая статья расходов американцев. Тем более, что долг, а он уже более 118 миллиардов, Украине надо будет отдавать. У американцев нет ни одного повода заканчивать войну. Они ждут, что сначала падет Россия, а мы ждем, что в Украине падет режим, который незаконно пришел к власти. С 2014 года украинскими СМИ искусственно поддерживается ощущение, что Россия вот-вот нападет. Когда чары СМИ и доллары, которые эти чары поддерживают, закончатся, вот тогда там все может рухнуть в одночасье.

О Западе

– Желание понравиться Западу – это тупик. У Запада всегда найдется повод сказать, почему мы нецивилизованные. Это длится уже 300 лет. У нас была царская власть. Мы, желая понравиться выдуманным «там» революционным теориям, их у нас применили. Слава богу, что в процессе применения весь негатив ушел, остались позитивные вещи: социальная справедливость, развитие государства, социальные «лифты». Как только мы это сделали, они нас любить стали? Нет. Потом мы ещё раз отказались от того, что мы достигли уже при социализме. Опять не такие.

Они всегда против нас, потому что мы – их альтернатива. Давайте забудем об их существовании с точки зрения оценочных категорий. Давайте будем делать то, что нужно нам, выгодно нашему государству, что мы в силу своих культурных традиций считаем правильным.

О Магнитогорске

– У вас совершенно особый город, особые люди, и все безусловно связано здесь с металлургией. Я полон впечатлениями, мне очень понравилось в Магнитогорске. С огромным удовольствием посетил металлургический комбинат, своими глазами увидел то, о чем читал и слышал. ММК – это уникальное предприятие, таких в рамках индустриализации было построено всего несколько, его нужно продолжать развивать. Я большой поклонник хоккея, и мне очень созвучно, что в Магнитогорске активно болеют за этот вид спорта.

Николай Стариков обещал приехать в наш город с презентацией своей новой, восемнадцатой, книги уже через два-три месяца. Думаю, в этот раз на его встречах соберется ещё больше заинтересованных слушателей.

Автор: Наталья ЛОПУХОВА / Служба новостей «МР» ©

Фото: Динара ВОРОНЦОВА