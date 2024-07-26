Перед высшим политическим руководством нашей страны стоит задача полного восстановления управляемости и (в необходимых секторах) плановости экономики, тотальной борьбы и искоренения коррупции, решения проблем, связанных с ускорением научно-технического развития страны, с усилением финансирования науки и образования, с уходом от любых либеральных концепций в этих сферах. Ну и главное — всё то, что относится к развитию, усилению, комплектованию и снабжению Вооружённых сил.

Главный вопрос, стоящий перед нашим Отечеством, заключается в одном: вернём ли мы себе статус самостоятельного мирового центра развития, как сейчас принято говорить, государства-цивилизации, или же нас опрокинут в колониальное раздробленное состояние, по сравнению с которым 90-е годы будут казаться раем?

Никаких более серьёзных вопросов у нас сейчас нет. Мы должны ответить только на этот. Если элита выбирает второе, народ должен такую элиту поправить, если всё же первое, народ поддержит все её начинания.

Но элита объективно расколота. И не на две, а на три группы. Кроме патриотической части и скрытых либералов-русофобов (открытых, в основном, вычистили), существует ещё громадная прослойка так называемой бизнес-элиты, которой глубоко безразличны стратегические направления развития нашей страны. Эти ребята не обременяют себя такими сложными мыслительными конструкциями. Будет ли Россия самостоятельной сверхдержавой, определяющей тренды мирового развития, или клубком банановых, точнее, картофельных, республик-колоний, — всё это имеет значение только лишь с точки зрения рентабельности их высоких мест и новых возможностей извлечения прибыли из бюджетов всех уровней.

В рамках углубляющейся и принимающей формы тотального противостояния с западными глобалистами Специальной военной операции в начале 2024 года стало понятным, что решение обозначенной выше основной задачи невозможно без расчистки авгиевых конюшен, без удаления от кормушки бизнес-элиты, паразитирующей на российском государстве.

Осознание этого факта пришло далеко не сразу. Государство, как и человек, может сосуществовать с паразитами долгие годы, особо не беспокоясь по этому поводу. Нормальные паразиты, кстати, почти всегда знают меру, так как не заинтересованы в гибели хозяина, ведь это будет означать и их собственную гибель.

Но вот, представьте, человек начинает расти и физически развиваться. Он отказывается от вредных привычек и ставит перед собой грандиозные задачи, он больше не собирается быть статистом, а рвëтся к роли лидера, может быть, даже демиурга. Энергетические затраты стали в разы превышать то, что было раньше во время расслабленного пребывания в лежачем положении.

Но тупорылые аскариды, бычьи и свиные цепни об этом не знают. Они привыкли пить соки, получать необходимое количество калорий, каждый раз несколько большее, ведь они тоже растут и размножаются. И внезапно выясняется, что никакой гармонии с телом хозяина более ждать не стоит, он не готов делиться своей энергией и к тому же начал применять сильнодействующие препараты для подавления паразитической фауны.

Итак, обнаружены доказательства причастности десятков чиновников верхнего уровня к коррупционным схемам, и не просто обнаружены, а по всем эпизодам имеются доказанные составы. Приход Белоусова ведь не был просто сменой конкретного министра обороны на другого. Белоусов, будучи первым вице-премьером, безусловно, много лет получал всю информацию о ситуации, происходящей не только в Министерстве обороны, но и в социальном блоке, в здравоохранении, образовании и много ещё где. Надо хорошо понимать следующее: в мае 2024-го было принято не просто решение о перемещении конкретного чиновника с одной должности на другую, а начал реализовываться целый комплекс установок высшей российской власти на уход от либеральных норм управления государством.

Вот, посмотрите: перемещён Белоусов, и немедленно начались аресты в руководстве Минобороны, затем они усилились и продолжаются по сей день уже более двух месяцев. Арестовано четыре генерала, несколько государственных советников 1-го и 2-го класса, часть высших сановников Минобороны просто уволена. Ежедневно открываются новые уголовные дела.

У зарубежных политологов, специализирующихся на теме России, аналитических центров, институтов, военно-политических экспертов и, конечно, доморощенной либеральной общественности всё это вызывает истерическую панику.

The Moscow Times (иностранный агент) приводит слова неназванных российских правительственных чиновников: "К концу года во всех подразделениях Министерства обороны будут арестованы десятки, а может быть, и сотни людей различного ранга. Чистка уже начала распространяться на высокопоставленных региональных чиновников. 9 июня был арестован заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин; ведущие региональные чиновники Республики Карелия, Орловской области и Краснодарского края также были арестованы по обвинению в мошенничестве и взяточничестве".

"20 мая был смещён со своей должности заместитель министра обороны Юрий Садовенко. Новым заместителем стал бывший аудитор Счётной палаты и заместитель министра экономического развития Олег Савельев. 17 июня Путин уволил ещё трёх заместителей министра обороны и назначил вместо них трёх гражданских чиновников. Как и Белоусов, ни один из них не имеет опыта службы в Вооружённых силах России. Кремль объяснил их назначение борьбой с "коррупцией" в армии.

Были отстранены и другие ведущие деятели военного командования, многие из них были арестованы и задержаны по обвинению во взяточничестве. Среди них начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Вадим Шамарин и начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий. Помимо этого, был снят с должности командующий самого крупного объединения армии России (20-й армии) Сухраб Ахмедов". Как это всё можно назвать? Арестовываются экс-чиновники Правительства Москвы, МВД. Следственный комитет России (СКР) продолжил аресты активов бывших сотрудников МВД, заочно обвиняемых в получении рекордной в истории полицейского ведомства взятки в размере 5 млрд руб.

Одновременно экспертное сообщество наполнено странными слухами о недовольстве нового министра обороны работой социального блока, деятельностью ряда известных депутатов Госдумы.

Не сомневаюсь, в ближайшие дни мы всё узнаем, но уже понятно, что охват точек напряжения и горизонт планирования в вопросах изживания застарелых проблем, связанных с тридцатилетним либеральным курсом, у Андрея Рэмовича Белоусова очень высок.

Андрей Белоусов — это не просто ведущий российский экономист, причём экономист потомственный. Он единственный экономист-практик, поднявшийся до такого уровня в государственной властной иерархии. Больше на таком уровне профессионалов, понимающих, как в реальности работает российская экономическая модель, и что она из себя представляет на деле, а не в неокрепшем ганглии очередного сислиба или же теоретика-кейнсианца, не просто мало — их нет.

Мы наелись теоретиков, от души наелись. С содроганием вспоминаются Абалкин, Шаталин, Попов, Явлинский, Гайдар, Чубайс, Улюкаев и прочие "экономические гуру" прошедших лет. Кроме разорения страны, отдельных отраслей и компаний, кроме разрушения жизни миллионов семей, кроме войн, крови, воровства, тотальной коррупции, беспрецедентного падения уровня жизни эти экономисты не принесли стране ничего.

21 января 2020 года Белоусов был назначен первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации в первом кабинете Михаила Мишустина. На этом посту он курировал вопросы финансово-экономической политики государства. За время его работы удалось, несмотря на беспрецедентное давление и санкционный режим Запада, не уйти в провальный спад (всего 2–3% вместо активно прогнозируемых западными аналитиками 20–30%) и создать условия для роста исключительно на собственной ресурсной базе. В 2023 году был показан рост экономики в 3,6% при росте промышленности на 8,7%. В этом году, по некоторым прогнозам, эти цифры удвоятся.

Вот это я и называю практическим подходом к экономике. Не надо копировать никакие левые западные модели, вообще не нужно обезьянничать. Никакая прямая экстраполяция в экономическом моделировании не проходит, каждое общество и государство имеет собственную уникальную психологию, историю, набор внутренних поведенческих установок. Российская экономическая модель должна быть организована путём комплексного балансирования этих компонентов с учётом опыта работы наиболее передовых стран на планете. Нет никакого противоречия между планом и рынком, они взаимодополняемы и, по сути, являются двумя сторонами одной медали.

Не надо искусственно насаждать эмвээфовские безальтернативные концепции экономического роста, их просто не бывает, как не существует и никакой панацеи в виде либеральных рецептов, хорошо показавших себя где-нибудь в Ирландии или Доминиканской Республике. Всё это чушь, вливаемая в уши малообразованному примитивному Горбачёву и не интересующемуся ничем, кроме власти, Ельцину. Рассчитано это исключительно на эмоциональное восприятие стерильных царедворцев либо на потенциальные центры коррупции, хорошо видящие для себя пользу от подобного устройства экономики.

Белоусов же сумел помочь Верховному перезапустить модель так, что она, наконец, начала вменяемо работать в условиях современных реалий. Прошу заметить, это вовсе не режим мобилизационной экономики (да, к такому переходу все готовы, но пока справляемся и без этого).

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала предложение назначить Белоусова "очень удачным выбором президента". "В последние годы бюджет Минобороны вырос больше чем в два раза, это порядка 6,7% от ВВП. Всё, что заказывает Минобороны на такие большие средства, должно координироваться с возможностями экономики". Матвиенко отметила, что Минобороны нужно открыть "для скорейшего внедрения туда инноваций, новых технологий".

Что же имела в виду Валентина Ивановна на самом деле?

А говорила она про то, что доля комплексных оборонных расходов в ВВП будет только расти. Учитывая агрессивно настроенный и непримиримо русофобский Запад, не будет ничего удивительного, если через 2–3 года эта цифра будет находиться в районе 15% от ВВП, а это, для понимания ситуации, 250 млрд долларов США по номиналу и 650 млрд долларов по паритету покупательной способности.

Учитывая тот факт, что в реальности Белоусов не только курирует Министерство обороны, но и полностью контролирует все вопросы военного производства, поставок, движения промышленных кадров и смежные отрасли, это не только гигантские деньги, но и колоссальные полномочия.

И, по сути, речь идёт о принципиально нерыночной отрасли, точнее, группе отраслей.

Не будет преувеличением сказать, что Военно-промышленная комиссия нового формирования, управляющая оборонным комплексом, уже является прообразом Госплана России. Ведь помимо того, что внутри действуют нормы и дисциплинарные установки планового хозяйства, практически отсутствует прямая конкуренция среди производителей, так ещё и на регулируемые ею предприятия приходится львиная доля экономического роста, фиксируемого статистическими органами. И это крайне важный момент.

Таким образом, уже понятно, что Белоусов — это не просто министр, которого назначили на должность с единственной целью: обуздать коррупцию, выступить в виде того самого сильнодействующего средства от паразитов, которое начинает принимать выздоравливающий человек. Это только первая и не самая главная задача, хотя и важная.

Главное — на базе ВПК создать точку роста, зону опережающего развития. А вот это уже задача серьёзная, нетривиальная, и она сегодня реализуется в полной мере. В Советском Союзе всё было именно так: вокруг непревзойдённого и гигантского советского ВПК развивались машиностроение, современная электроника, кибернетика, химия, космические программы, а главное, наука, самая передовая советская наука, ушедшая далеко вперёд от реального уровня развития государства, да и общества. И именно эти вопросы поручено курировать Белоусову.

Но и это ещё не всё. В должности первого вице-премьера Белоусов среди прочего запомнился как инициатор возвращения сверхдоходов бизнеса в бюджет. В частности, в мае 2021 года он заявил, что на фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании увеличили доходы "в разы" и "нахлобучили" бюджет примерно на 100 млрд руб.

"Мы посчитали, что металлурги нас — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб. Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное: ценник — вот", — произнёс Белоусов.

Впоследствии уже в феврале 2023 года Белоусов объявил, что правительство "обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет".

"Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс", — заявил тогда первый вице-премьер.

Общую сумму сбора он не назвал, она и так примерно была понятна, но упомянул о практике windfall tax — разового сбора налога.

О чём это говорит? Перед нами стопроцентный государственник, и он не будет кривляться, а в интересах государства, которому служит, пойдёт на любые, даже самые непопулярные у "истеблишмента" меры. И ему глубоко наплевать на непопулярность, сложившуюся в бизнес-среде и не сулящую любому другому чиновнику, да и вообще, гражданину, ничего хорошего. Ему просто плевать!

Но ведь за этим должно быть и что-то ещё, скажут многие. И будут правы. За этим стоит бесконечное доверие и полная поддержка президента России. Именно Верховный поручил новому министру обороны разгрести весь тот шлак, который накопился за времена либерального безумия.

Дело в том, что в Андрее Рэмовиче наложились друг на друга несколько важных, имманентно присущих качеств и изначально присутствующих вводных.

Во-первых, он советский и русский патриот — это то, без чего в сегодняшних реалиях вообще невозможен серьёзный разговор.

Во-вторых, он крайне решительный, дисциплинированный и трудолюбивый человек, что при сегодняшнем уровне безответственности — крайне важно и безальтернативно.

В-третьих, Белоусов с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности "экономист-кибернетик" и долгое время занимался научной работой именно в области математического моделирования, как их тогда называли, человеко-машинных систем, за которыми предполагалось будущее высокотехнологичных отраслей советской промышленности. В 1986 году он защитил в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук, тема работы — "Имитационный подход к моделированию взаимосвязанных процессов формирования и использования оборотных средств". В 2006 году в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН защитил диссертацию по теме "Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики" и стал доктором экономических наук.

Видите, в нём много и от советского учëного, по сути, математика, и от современного экономиста, стоящего на острие решения главных задач развития, которые наше непростое время поставило перед страной и народом.

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Перед руководством России стоит задача восстановления управляемости экономики, борьбы с коррупцией и ускорения научно-технического развития.

2. Элита России разделена на три группы: патриотов, скрытых либералов и бизнес-элиту, заинтересованную только в прибыли.

3. Назначение Андрея Белоусова министром обороны знаменует начало борьбы с коррупцией и уход от либеральных норм управления.

4. Происходят масштабные аресты и увольнения в Минобороны и других ведомствах.

5. Белоусов – опытный экономист-практик, способный эффективно управлять экономикой в сложных условиях.

6. Планируется значительное увеличение оборонных расходов.

7. На базе военно-промышленного комплекса создается зона опережающего развития экономики.

8. Белоусов известен инициативами по возвращению сверхдоходов бизнеса в бюджет.

9. Он пользуется полным доверием президента для проведения необходимых реформ.

Вывод:

Статья представляет назначение Андрея Белоусова министром обороны как поворотный момент в экономической и оборонной политике России. Автор видит в этом шаг к усилению государственного контроля над экономикой, борьбе с коррупцией и созданию новой модели развития на базе военно-промышленного комплекса. Белоусов характеризуется как компетентный и решительный руководитель, готовый к непопулярным мерам ради государственных интересов. Статья предполагает, что эти изменения направлены на укрепление позиций России как самостоятельной мировой державы в условиях противостояния с Западом.