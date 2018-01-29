Только что сработал один из индикаторов “Неизбежного рыночного краха” от Bank of America

В начале прошлого месяца мы показали, что один из индикаторов “гарантированного медвежьего рынка”, рассчитываемый Bank of America, а именно коэффициент трехмесячного пересмотра прогнозов по прибыли (ERR), который с 1988 года имел 100-процентное попадание в деле предсказания надвигающегося медвежьего рынка, сработал. Как пояснил тогда Bank of America, “начиная с 1986 года, медвежий рынок начинался каждый раз после того, как срабатывало правило ERR”.

Единственная слабость этого конкретного сигнала заключается в том, что, хотя медвежий рынок всегда начинался после его срабатывания, однако время начала снижения рынков было неясным, и медведь мог прийти даже через два года после обозначенного события.

Что ж, сегодня мы узнали, что только что сработал еще один индикатор “гарантированного медвежьего рынка”, созданный квантами из Bank of America.

Как мы объясняли ранее сегодня, в рамках текущей беспрецедентной спешки инвесторов сбрасывать наличные деньги и покупать любые активы риска, которые подвернутся под руку, индикатор “Быки и Медведи”, рассчитываемый Bank of America, вырос до 7,9 пунктов, то есть почти до уровня 8 пунктов, достижение которого означает наличие на рынке явной эйфории. Текущее значение этого индикатора оказалось самым высоким с марта 2013 года, то есть почти за пять предыдущих лет.

Существует еще одна, гораздо более веская причина, почему срабатывание индикатора “Быки и медведи” является знаковым событием: Протестировав прошлую статистику, Bank of America не только пришел к выводу, что этот конкретный индикатор имеет 100-процентный коэффициент попадания после срабатывания…

… но, начиная с 2002 года, в 11-и из 11-и эпизодов его срабатывания рынок снижался в среднем на 12%.

И да, он также работает в другую сторону: в последний раз индикатор “Быки и Медведи” показывал значение ноль 11 февраля 2016 года. С тех пор S&P рос в 22-х из 23-х месяцев.

Ну и наконец, главный момент заключается в том, что в отличие от других индикаторов “медвежьего рынка”, которые предсказывают, что крах неизбежен, но не поясняют, когда, этот конкретный индикатор дает ясное временное окно: рынок всегда начинает снижение в течение следующих 3 месяцев после того, как раздается сигнал.

Далее пояснение Bank of America:

Индикатор “Быки и Медведи”, рассчитываемый Bank of America, подскочил до отметки 7,9 пунктов, являющейся самой высокой с момента последнего срабатывания сигнала на отметке >8, которое случилось в марте 2013 года. Индикатор “Быки и Медведи”, рассчитываемый Bank of America, срабатывал 11 раз, начиная с 2002 года; коэффициент попадания = 11/11; средняя трехмесячная просадка от пиков = 12%; обратите внимание, в последний раз индикатор “Быки и Медведи” показывал значение ноль 11 февраля 2016 года.

Bank of America подводит итог: “очень вероятно тактическое снижение S&P500 к отметке 2686 пунктов в феврале/марте.”

Таким образом, вероятно, покупка трехмесячных потов – это неплохая идея, особенно учитывая, что в результате сегодняшнего яростного роста акций, который придавил стоимость страховки от падения рынков практически к нулю, с такой динамикой дельта-хеджеры вскоре могут начать раздавать путы за так.

Опубликовано 26.01.2018 г.

Источник: One of BofA’s «Imminent Market Crash» Indicators Was Just Triggered

http://finview.ru/2018/01/27/tolko-chto-srabotal-odin-iz-indikatorov-nei…