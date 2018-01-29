Рим -маленький маленький город

Рим — один из старейших городов мира, древняя столица Римской империи. Ещё в Античности (III век н. э.) Рим стали часто называть Вечным (лат. Roma Aeterna). Одним из первых так назвал Рим римский поэт Альбий Тибулл (I век до н. э.) в своей второй элегии. Представления о «вечности» Рима во многом сохранились и после падения древнеримской цивилизации, принеся соответствующий эпитет в современные языки.

Также Рим называют «городом на семи холмах». Первоначально поселения располагались на холме Палатине, впоследствии были заселены соседние холмы: Капитолий и Квиринал. Несколько позже поселения появились на последних четырёх холмах (Целие, Авентине, Эсквилине и Виминале).

А давайте мы сегодня посмотрим на старинные планы Рима . Начнем с карт 16 века . Все открывается по клику в большом разрешении .



1555 год .

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1560-1583 .

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1572



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А теперь резко так перейдем к 1771 году .



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И наконец к 1830 году . < ![CDATA[ ]]> Высокое разрешение у этой карты вот на этом сайте< ![CDATA[]]> .





Ничего не замечаете ? Какая особенность у всех этих карт ? Да они же почти одинаковые в плане границ города и застройки . Это очень хорошо видно по изгибу реки и Колизею . Я это могу еще понять для периода 1771 -1830 года . Но для 16 века это нонсенс . Город в принципе не может оставаться в своих границах на протяжении такого долгого периода , если только он не дегградирует .



А теперь попробуем подсчитать численность населения Рима для 1830 года . По Гугл Планета Земля я примерно вычислил его площадь . Получилось максимум 6 кв км . .В современном Риме плотность населения составляет 2197 чел./км² . Т.е. в начале 19 века население Рима не больше 10 тыс. человек . Если я где ошибся , поправьте меня . Поселок городского типа по нонешним меркам . А что там было в 16 веке ? Думаю 1-2 тыс человек . И конечно тогда он не выглядел как на первых трех картинках . Соответственно возникает вопрос – а когда именно были построены все его знаменитые памятники истории ? Например Колизей ? Ну явно не до нашей эры а скорее всего где-нибуть в веке 17 . А то и позже . Он же фактически расположен на окраине еще даже в 1830 году . Вон на последней карте хорошо виден его овал.



Знаете, когда начинаешь подходить к истории с точки зрения численности населения в конкретные периоды , то очень многие моменты становятся видны в совершенно ином свете .



Внизу , в комментах, очень правильно обратили внимание на то , что в любом средневековом городе должен быть Кремль , в который люди уходили , когда на город нападали враги . Он и есть . Видите на последней карте в левом верхнем углу пятиугольник форта ? Он был построен где то в 17-18 веке . Именно тогда так строили .А внутри форта черный квадратик . Это и есть скорее всего “Кремль” . Вон как он выглядит сейчас . Называется он Замок Святого Ангела .



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Сам он небольшой , квадрат 80 на 80 метров , плюс башни по углам . Значит и город при нем тоже должен был быть небольшим . Иначе бы замок не смог вместить всех его жителей . Собственно город , скорее всего , находился на месте тех кварталов , что примыкают на планах к замку слева . Там сейчас располагается Ватикан . Это и был изначальный средневековый Рим . А вот уже много позже , где то наверно в 17 веке , начали строить на другой стороне реки .Почему именно в 17 ? Если бы это было раньше то обязательно бы построили новый большой замок на случай осады . А его нет . Тогда начинаешь понимать логику развития города и почему он к начале 19 века был такой маленький и малонаселенный. < ![CDATA[ ]]> Население Москвы в 1775 году уже было где то 84 тыс человек < ![CDATA[]]>.



И сразу возникает логичный вопрос – так о каком Риме писали историки ? Явно не об этой небольшой деревне.

Обратите внимание на то , что границы города , которыми служат крепостные стены, и застройка не совпадают . Причем очень сильно . На пустом месте можно чуть ли не еще один Рим построить .А так обычно не бывает . На всех планах тогдашних городов крепостные стены идут четко по периметру застройки .Во первых так просто экономнее . Во вторых чем больше протяженность стены чем больше нужно людей для ее защиты . И еще один не маловажный фактор . Тогдашние города обычно стояли на одном берегу реки . Что бы сама река служила естественной преградой для осаждающих . Плюс можно было сэкономить на материале для стен . Кстати вы знаете для чего перед стенами в то время рыли ров и заполняли его водой ? Что бы исключить возможность подкопа, вода же давит на почву и если под ней образуется полость то вода тут же уходить в нее . По таким подкопам нападающие могли пробраться внутрь замка а когда изобрели порох , то в него закладывали пороховой заряд и просто взрывали оборонительную стену .

Тут же на плане видно , что крепостная стена есть и на противоположном берегу, причем там тоже очень много пустырей. Что в корне противоречит тогдашним правилам постройки крепостей .

Мне кажется , что где то в 16-17 веке была на этом месте небольшая деревушка на десяток-другой домов . Стояла она месте Ватикана . Рядом находился замок , куда люди прятались во время войны и смуты . А потом вдруг власти решили на этом месте построить старинную столицу Римской империи . Причем с нуля . Строить решили с запасом. С надеждой , что она станет такой же большой как и остальные европейские города . Поэтому и соорудили такую длинную крепостную стену. < ![CDATA[ ]]> Вот план Парижа от 1720 года < ![CDATA[]]> . Общая площадь там где то 12 кв км . Т.е. даже если принять современную плотность населения то получается где то 25 тыс человек. . Общая площадь там где то 12 кв км . Т.е. даже если принять современную плотность населения то получается где то 25 тыс человек. И это начало 18 века. В Риме, вместе с не застроенной территорией, будут те же 12 кв.км . Т.е. опять же 25 тыс человек максимум . И то если это с высотными зданиями .Как раз как Париж . На него наверно и ориентировались при постройке стен .

Но чем то это место народа не понравилось . И даже в начале 19 века это был маленький маленький городишко .