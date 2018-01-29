Новые автоматы для российской армии
23:09. 29 января 2018 Просмотров - 289 Нет комментариев Опубликовал: brahman
МО РФ официально приняло на вооружение новые автоматы, которые в ближайшие несколько лет должны прийти на смену существующим образцам вместе с последней версией экипировки "Ратник".
На вооружение приняты АК-12 и АК-15 для армейских подразделений и АЕК-971 и АЕК-973 для спецподразделений.
Примечательно, но последние являются доработанными вариантами советского проекта 70х годов, который оказался очень даже акутальным для второго десятилетия XXI века. Да и внешне, родство с великими предками оружие вполне сохраняет.
АК-12
АК-15
АЕК-971
АЕК-973
Особенности АК-12 и АЕК-971
АК-12
Источник: colonelcassad.livejournal.com