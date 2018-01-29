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Новые автоматы для российской армии

23:09. 29 января 2018 Просмотров - 289 Нет комментариев Опубликовал:


МО РФ официально приняло на вооружение новые автоматы, которые в ближайшие несколько лет должны прийти на смену существующим образцам вместе с последней версией экипировки "Ратник".
На вооружение приняты АК-12 и АК-15 для армейских подразделений и АЕК-971 и АЕК-973 для спецподразделений.
Примечательно, но последние являются доработанными вариантами советского проекта 70х годов, который оказался очень даже акутальным для второго десятилетия XXI века. Да и внешне, родство с великими предками оружие вполне сохраняет.


АК-12


АК-15


АЕК-971


АЕК-973

Особенности АК-12 и АЕК-971




АК-12



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: мо рф, оружие, стрелковое оружие
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