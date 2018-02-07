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Новый пулемет для российской армии

12:10. 7 февраля 2018 Просмотров - 397 Один комментарий Опубликовал:


В дополнение к недавно принятым на вооружение новым автоматам АК и АЕК https://colonelcassad.livejournal.com/3961539.html для российской армии, МО РФ заключило контракт на поставку в войска нового ручного пулемета РПК-16.





Еще на этапе анонса наблюдались определенные споры на тему того, что у новинка имеет не так много инноваций по сравнению с предшественниками.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, Калашников, мо рф, оружие, стрелковое оружие
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