Новый пулемет для российской армии
12:10. 7 февраля 2018 Просмотров - 397 Один комментарий Опубликовал: brahman
В дополнение к недавно принятым на вооружение новым автоматам АК и АЕК https://colonelcassad.livejournal.com/3961539.html для российской армии, МО РФ заключило контракт на поставку в войска нового ручного пулемета РПК-16.
Еще на этапе анонса наблюдались определенные споры на тему того, что у новинка имеет не так много инноваций по сравнению с предшественниками.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Каменный век.